İSTANBUL- Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, "Üç Kuruş" dizisinde birlikte rol aldığı Uraz Kaygılaroğlu'nun doğum gününü daha önce çekilen bir video ile kutlamıştı. Cavadzade ünlü oyuncu için "Seni çok ama çok seviyorum! İyi ki varsın, iyi ki arkadaşımsın" notunu düşmüştü.

GÖĞSÜNE PARA SIKIŞTIRDI

Ünlü oyuncunun paylaştığı videoda Bora Akkaş'ın, Cavadzade'nin göğsüne para sıkıştırdığı anlar ve tavırları sosyal medyada çok konuşulmuştu. Akkaş, gündem olan video sonrasında doğum için gün sayan hamile eşi Oben Alkan Akkaş'tan özür diledi.

HABER: MERVE ELÇİ