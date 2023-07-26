Haber: Damla Oya Erman

1988 yılında Chicago'da yaşayan Susan Davis, Bonaire'ye dalış yapmak için çıktığı seyahatten sonra hayatının geri kalanını burada geçirmeye karar verdi. Sadece dört yıl sonra, Amerikan yaşamına veda edip Hollandalı Karayipler adasına tek yönlü bir bilet alarak geri dönmedi ve şu anda burada kuş rehberi olarak çalışıyor.

Davis, ilk ziyaretinden bahsederken, "Bonaire'a aşık oldum." diyor. Şu anda 60'lı yaşlarında olan Davis, "Eve dönme zamanı geldiğinde, yatağımda oturdum ve kendi kendime, 'Bir gün burada yaşamak istiyorum' dedim."

Ancak Davis, Bonaire'ye olan aşkın tek bir hikayesi değil.

1960'larda, Bonaire'nin nüfusu 6.000'den azdı, ancak 2010 yılında bu sayı 15.000'e çıktı. Günümüzde yaklaşık 23.000 kişi, Hollanda İstatistikleri'ne (CBS) göre, Bonaire'yi ev olarak kabul ediyor. CBS, Hollanda hakkında bilgi sağlayan bir kurum olarak yüzyılı aşkın süredir hizmet veriyor.

Turizm Kurumu Bonaire'nin bilgi görevlisi Rolando Marin, "Bir Amerikan vatandaşının adaya taşınması zor değil, ancak sabır gerektiriyor, çünkü standart bir evrak işlemidir." diyor. "Adanın olumlu ve huzurlu havası, turistleri kendine bağlıyor."

Bonaire, sadece güzel dalış alanlarıyla değil, aynı zamanda Hollanda'nın özel bir belediyesi olarak Aruba ve Curaçao ile birlikte "ABC adaları" olarak da bilinir. Venezuela'nın hemen açıklarında bulunan Bonaire, 287 kilometrekarelik küçük bir ada ve üç-dört saat içinde bütün adayı dolaşabilirsiniz.

Delfins Beach Resort, Bonaire'de uzun süreli konaklamalar için mini mutfaklı odalar sunarken, Airbnb'den kiralanan birçok uygun fiyatlı konut bulunuyor.

Burada, yerel avlar olan ton balığı, barrakuda, mahi-mahi ve bonefish, restoran menülerinde öne çıkıyor ve sürdürülebilirlik ön planda tutuluyor.

Cactus Blue Bonaire yemek kamyonu, adanın en popüler yerel lezzetlerini sunuyor. Yerel halk, lion balığı wrap'i almak için öğle yemeğinde kamyonun etrafında sıraya giriyor. Lion balığı, dalışçılar tarafından popülasyonunu kontrol etmek için avlanan bir yabancı türdür. Atılabilir tabaklar ve geri dönüştürülebilir cam şişelerle çevre dostu bir şekilde hizmet veriyor.

Bonaire aynı zamanda doğal güzellikleriyle de ünlüdür. 1969 yılında yapılan bir arazi anlaşması, adanın gelecekteki gelişmelerini önlemek amacıyla milli parkın kurulmasını sağlamıştır. Turizm Kurumu Bonaire sözcüsü Annette Emerenciana, eski Washington Plantasyonu'nun sahibi Herrera'nın, ölümünden sonra hükümetle bir anlaşma yaparak doğa rezervi olarak korumak amacıyla araziyi devralmasıyla ilgili açıklamada bulunuyor.

Washington Slagbaai Milli Parkı, yaklaşık 14.000 dönüm alanı kapsar. Bonaire hükümeti, 1999 yılında Klein Bonaire adasını doğal olarak korunan bir ada olarak kalması şartıyla özel sektörden satın aldı. Ada, kaplumbağa yuvalama alanlarına ev sahipliği yapmaktadır ve su taksi veya tekne gezileriyle ziyaret edilebilir.

Bonaire'nin güvenli ve huzurlu bir adada yaşamak isteyenler için çekici bir yer olduğu kabul edilmektedir. ABD Dışişleri Bakanlığı, adayı normal önlemler alınması gereken seyahat riski düzeyi olan Düzey 1'e yerleştirdi. Hava sıcak, devlet okulları mükemmel ve sakinler için ücretsiz sağlık hizmeti sunulmakta. Bonaire'de trafik ışığı yok, doğal güzelliklerle dolu ve uygun fiyatlı konut seçenekleri sunmakta.

Bu nedenlerle, pek çok insan eski yaşamlarını geride bırakıp Bonaire'ye taşınmaya karar veriyor. Uzun süreli konaklama için Hollanda veya ABD pasaportuna sahip olanlar, bir ikamet izni almadan altı ay boyunca adada kalabilirken, diğer milliyetler için de 90 güne kadar izin verilmektedir. Yabancı ev alıcıları için herhangi bir kısıtlama olmaması da Bonaire'yi cazip hale getiriyor.

Ancak yaşamın burada alışkanlık gerektirdiği de bir gerçek. Davis, ilk taşındığında birçok temel ihtiyaç maddesinin eksikliğini hatırlıyor. Ancak adada yaşamak, doğanın tadını çıkarırken ve günlük hayatın yavaş temposunda rahatlıkla geçirirken birçok kişi için büyülü bir deneyim sunuyor. İnsanlar sıcakkanlı ve yardımsever, plajlar harika ve flamingolar gibi egzotik hayvanlar serbestçe dolaşıyor.

Bonaire'nin bu eşsiz cazibesi, adayı ziyaret edenleri kendine çekiyor ve bir kez buraya gelmişken, birçoğu artık geri dönmek istemiyor.