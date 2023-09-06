Haber: Mert Osman Erman

Kum, suyun ardından dünyanın en çok sömürülen doğal kaynağıdır ve beton ve cam üretmek için kullanılır.

BM Çevre Programı (UNEP), bazı gemilerin vakum temizleyici gibi davrandığını, hem kumu hem de balıkların beslendiği mikroorganizmaları çıkardığını belirtti.

Bu, bazı bölgelerde yaşamın asla iyileşmeyebileceği anlamına gelir.

Yeni veriler, deniz izleme ve yapay zeka kullanarak madencilik faaliyetlerini izleyen Deniz Kum İzleme adlı yeni bir analiz aracının lansmanıyla aynı zamana denk geliyor.

UNEP'in analiz merkezi GRID-Cenevre'nin başkanı Pascal Peduzzi, "Sığ deniz madenciliği faaliyetlerinin ve kum çıkartmanın çevresel etkilerinin ölçeği endişe verici" dedi.

Yeni platform, insanlığın her yıl kullandığı yaklaşık 50 milyar ton kum ve çakılın ortalama altı milyar tonunun dünya okyanuslarından ve denizlerinden geldiğini tahmin ediyor.

Bu, her gün "bir milyondan fazla çöp kamyonuna eşdeğer"dir, diye ekledi Bay Peduzzi.

Deniz ortamının iyileşmesi için zaman verilmesi gerektiğini belirtti ve "bu sürdürülebilir değil" dedi.

Büyük gemiler, "temel olarak denizin dibini sterilize ediyorlar, kumu çıkarıyorlar ve balıkların beslendiği tüm mikroorganizmaları çiğniyorlar" dedi Bay Peduzzi.

Bazen kum yatağa kadar çıkartılır, bu da deniz yaşamının asla iyileşmeyebileceği anlamına gelir, ekledi.

UNEP, kum madenciliğinin kıyı dayanıklılığını ve ekonomilerini korumak için plajlardan da yasaklanması gerektiğini önerdi.

Kum, binalar, yollar, hidroelektrik barajlar ve güneş panelleri inşa etmek için gereklidir. Aynı zamanda yükselen deniz seviyelerine karşı toplulukları koruma açısından önemli bir çevresel rol oynayabilir.

Rapor, en fazla madencilik faaliyetinin gerçekleştiği bölgelerin Güney Çin Denizi, Kuzey Denizi ve ABD doğu kıyısı gibi bölgeler olduğunu belirtiyor.