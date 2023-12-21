Ankara

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Blinken, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede Blinken, Gazze'de insani yardımların bir an önce sağlanması, sivil kayıpların en aza indirgenmesi ve bölgedeki gerginliğin daha fazla tırmanmasının engellenmesinin önemine işaret etti.

ABD'nin bağımsız bir Filistin devleti kurulması taahhüdünün altını çizen Blinken, Kızıldeniz'de Husilerin gemilere yönelik saldırılarını kınadı ve deniz güvenliği konusunda işbirliği çağrısında bulundu.

Görüşmede, bakanlar Ukrayna'ya yardımlar konusunu da ele aldı.