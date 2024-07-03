Sürpriz yok. Çok önemli iki büyük ayrıntı var.

Birincisi ve en önemlisi ilk golü erken bulabilmekti ve turnuva tarihindeki en erken golümüzü bulduk. (57”) Bu rekoru egale ettiğimizde finaller görme şansımız büyük olasılık.

İkincisi, savunmaya yaptığımız etkili değişiklik, bizi bambaşka bir seviyeye taşıdı.

A Milliler, dün gece maça çok hızlı başladı. Turnuvanın en etkili ekiplerinden birine karşı çok iyi ve akılcı bir oyun oynadık. Erken gelen gol Avusturya’da şok etkisi yaratınca nefesleri tuttuğumuz, atakların hiç kesilmediği bir 15 dakika izledik. Neler oluyor dedim?

Burada yapılan ilk kritik hamle; çeyrek finalin kapısını araladı. Montella hemen savunmayı beşledi. Kaan-Merih ikilisi bu dakikadan sonra tandemde devleşti. Ferdi sağ bekte, Mert sol bekte yerini aldı. Topu ayağına alan hızlı dönüyordu. Geriye dönüşlerde hızlı olmamız çok önemliydi. Ferdi’nin hızına kimsenin yetişememesi, Mert Günok’un kalede olağanüstü performansı bizi geride çok sağlam tuttu.

Savunma güvenilir olunca, rahat ve seri hücuma çıkmaya başladık. Arda, Kenan ve Barış Alper’le defalarca fırsat bulduk. Bu ataklardan gol gelmemiş olmasının nedeni; final paslarında yaşadığımız sıkıntı!

Orta sahası çok etkili bir takıma karşı müthiş bir maç oynadık. Hücum hattımızda Barış Alper, muazzam bir oyuncu, orta sahadan ceza sahasına çok etkili toplar taşıdı. Fakat Avusturya karşısında kaleyi gördüğü yerden şut çekip, ağlarla buluşturacak golcü eksikliğini çok hissettik. Bu nedenle son 20 dakika büyük stres yaşadık. Avusturya bir gol bulsa maç uzayacaktı.

Maçın genelinde iyi olan savunmamız bize turu getirdi. Attığımız 2 golün Merih’ten gelmesi bizi mutlu ettiği kadar düşündürmeli de. Neticede 2 gol de duran top organizasyonundan kale ağzında karambolden geldi. Avusturya maçında attığımız goller çok kıymetli bu yüzden.

Galibiyet için, atanın da tutanın da iyi olacak derler. Attığımız goller kadar, Mert Günok’un kurtarışı; maçın en önemli anlarından biriydi.

90+5’te Baumgartner'in kale sahasındaki kafa vuruşunda Örümcek adam Mert Günok’un kornere çeldiği o müthiş kurtarış, turnuvanın jeneriklik videolarına şimdiden girdi bile.

Bu maç özelinde Merih, Mert Günok, Ferdi, Barış Alper ve Arda maçın yıldızları arasındaydı. Evet şimdi o yıldızlar…

Bizim çocuklar Berlin’e koşuyor. Rastgele!