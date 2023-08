Kültür ve Medya Dünyası

A.P.T.M. ya da Şimdiki Zamanın Esrarı

FARUK TURİNAY’ın A.P.T.M. ya da Şimdiki Zamanın Esrarı adlı Romanı Everest Yayınlarından çıktı. Aşk Parametreleri Tespit Merkezi Yüksek Konseyi Başkanı Timuçin’in, isimsiz anlatıcının da aralarında bulunduğu ve komisyon başkanlıklarına atadığı altı arkadaşının hedefi, merkezi resmen bir derneğe dönüştürmektir. Bunun için Mardin’de yaşayan Mehlika’yı da aralarına alırlar, ancak bu sefer de ondan öğrendikleri, Kitap diye anılan çok eski ve esrarlı bir metni bulup sırlarını çözmeyi görev edinirler. Tesadüf gibi görünen gizemli bir deneyim anlatıcıyı, Mardin’de kendini, Mehlika’yı, Kitap’ı “ve diğer hazineleri” keşfedeceği, işaretlerle, simgelerle ve tuhaflıklarla dolu bir maceraya sürükler: Her şey “bir PLAN’ın parçası” mıdır yoksa “sadece ilk kuralını bildiğimiz, diğer kurallarını ise ancak tahmin edebildiğimiz” gerçekçi bir oyun mu? Öyküleriyle tanıdığımız Faruk Turinay, ilk romanı A.P.T.M. ya da Şimdi Zamanın Esrarı’nda, var oluş, hakikat, kurgu ve zamanla arasına ironiyle mesafe koyan, dört başı mamur bir sahne kuruyor. Dünyayı mahveden daima eksik iyilikler, eksik kalmış günahlar ve aşklardır, demiş kaşları yazı masasına değen adam. Edebiyat da hayat gibi. Kusurlu. Tarifi yarım yamalak verildiği için değil, sadece beceriksiz birilerinin elinde oyuncak olduğu için değil; malzemeleri eksik olduğu için yapılamayan, az sonra soğuyacak, kötü bir yemek gibi.

BİZANS VE HAÇLILAR

JONATHAN HARRIS’in BİZANS VE HAÇLILAR adlı eseri Tevabil Alkaç’ın çevirisi ile Alfa Yayınlarından çıktı. Jonathan Harris, İstanbul ve Anadolu tarihinin belki de en çalkantılı dönemini anlatıyor. Yaşlanmakta olan Bizans İmparatorluğu hem Batıdan hem de Doğudan gelen, aynı zamanda dost ve düşman olabilen akınlarla mücadele ederek “Kutsal Konstantinapolis”ini korumaya çalışıyor. Tüm bunlarla mücadelesinde kendine özgü diplomasi tarzı ve stratejileriyle ortaçağın değişen dünyasında ayakta kalmaya çalışıyor. Harris, “Haçlı Seferleri Bizans için dost muydu yoksa düşman mı?” sorusunu kitap boyunca çok boyutlu inceliyor. Harris’in uzmanlığı, anlatımını olağanüstü sade ve sürükleyici kılıyor. “Jonathan Harris bu kitapta yeni anlayışlar sunmaya devam ediyor. Haçlı seferlerini ya da Bizans ile Batı arasındaki ilişkileri inceleyen hiç kimse bu önemli çalışmayı görmezden gelemez.”

–Alfred J. Andrea, emeritus profesör

Asiye Mest Ediyor!

Müzik çalışmalarına Almanya ve Türkiye’de devam eden kanuni bestekar, söz yazarı ve yorumcu Asiye, yeni tekli single çalışmasını piyasaya çıkarttı. İbrahim Tatlıses’in 1993 yılında piyasaya çıkan “Mega Aşk” adlı albümünde yer alan “Ben Ne İnsanlar Gördüm” adlı şarkısını yeniden yorumlayan ve büyük beğeni toplayan Asiye aynı zamanda sahnede kanun çalarak dikkatleri üzerine çekiyor. Yedi yaşında ilk bestesini yaparak müzik hayatında önemli mesafeler kat eden ve Üsküdar Musiki Cemiyeti’nden eğitim alarak adından uzun yıllar söz ettiren Asiye, Almanya – Türkiye arasında adeta mekik dokuyor. Almanya ve Türkiye’de müzik çalışmaları yapan ve aynı zamanda da kanun sanatçısı olan Asiye kısa bir süre önce yeni tekli single çalışmasını menajeri ve yapımcı Harun Akbulut imzasıyla Akbulut Sanat Management Müzik Yapım etiketiyle piyasaya çıkarttı. Sözleri Ahmet Selçuk İlkan’a bestesi Mehmet Aslan’a ait olan, Yusuf Can Özbilen yönetmenliğinde, aranjörlüğünü ise Emre Moğulkoc’un yaptığı “Ben Ne İnsanlar Gördüm” adlı şarkıyı yeniden yorumlayan Asiye şarkısına bir de klip çekerek müzikseverlerin beğenisine sundu. Şarkı sanatçının müzik çalışmaları yaptığı Bodrum’da en çok istek alan şarkı oldu. 1993 yılında ilk kez İbrahim Tatlıses’in “Mega Aşk” adlı albümünde seslendirdiği şarkıyı kendisine has farklı bir yorum kazandıran Asiye “Bu şarkıyı çok severek okudum. Annem de çok beğendi ve şarkıyı şiddet gören tüm kadınlara armağan etmemi istedi. Şarkının bu yönü de beni çok etkiledi. Annemin isteği ile de bu şarkıyı zulüm ve şiddet gören tüm kadınlarımıza armağan etmek istiyorum. En büyük dileğim ülkemde ve tüm dünyada kadınların şiddet görmemesi” dedi. Bodrum’da yaşayan Asiye, menajeri ve yapımcı Harun Akbulut ile yeni projelere imza atacaklarını belirtirken, yadım ve sosyal sorumluluk konularına çok hassas olduğunu belirterek birlikte çalıştığı C Majör adlı koro ile birlikte dernekler yararına çok sayıda yardım konserleri yaptığının altını çiziyor.

Berna Eker Yeni Sezonda Yepyeni Bir Proje ile Ekranlara Gelmeye Hazırlanıyor!

Müjdat gezen sanat merkezinde konservatuvar ve tiyatro eğitimi bulunan bugüne kadar sunuculuk ve oyunculuk anlamında çok önemli projelere imza atan son olarak da Avlu dizisinde rol alıp İzmir’e yerleşen Berna Eker çok önemli bir yapım şirketinin sürpriz bir projesi ile yeni yayında döneminde izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 2006 yılından itibaren sektöre giriş yapan Berna Eker ilk olarak Euro Star’da uluslararası bir yarışma programı sundu. Aynı yıl ekranların klasik dizisi Hayat Bilgisi dizisi ile Oyunculuğa başladı. Ardından Cemil , Lale Devri , Küçük Ağa , Kaderimin Yazıldığı Gün , Küçük Ortak ve Avlu televizyon dizisi projelerinde yer aldı. 2012 Yılında Kanlı Nigar Tiyatro oyununda rol aldı. Birçok önemli markanın reklam filmlerinde oyuncu olarak yer alan Berna Eker çok yönlü çalışmalarını sürdürmektedir. Berna Eker oyunculuktaki tecrübesi , çok yönlü birikimi , güçlü oyunculuğu , vizyonu gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Berna Eker tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Borsa İstanbul’da Oyuncu Burak Çobanlı

Finansal Piyasaların Derin Sularında 10 Yıllık Deneyim: Başarıya Giden Yol.

16 Aralık 1992 tarihinde Kayseri'de doğan ve son 25 yıldır İstanbul'da yaşayan Burak Çobanlı, finansal piyasalardaki deneyimleri ve başarı hikayesi ile dikkat çekiyor. Bilgisayar programcılığı ve web yazılım bölümündeki eğitimlerinin ardından reel sektör firmalarına bilişim alanında destek vererek önemli başarılara imza atan genç yatırımcı, daha sonra dijital pazarlama alanında Google üzerinde sertifikalar alarak kendini geliştirdi. Beraber çalıştığı ve işlerini yürüttüğü bir iş insanının önerisi üzerine finansal piyasalara adım atan Burak Çobanlı, yaklaşık 10 yıldır finansal piyasaların içinde yer alıyor. Özellikle Borsa İstanbul olmak üzere çeşitli finansal piyasalarda kazandığı ciddi tecrübeleri ile dikkat çekiyor. Son birkaç yılında Borsa İstanbul'un en büyük 5 oyuncusundan biri tarafından özel eğitimler alarak yetiştirilen Burak Çobanlı, bu değerli bilgi birikimini elinden geldiğince yurt içi ve yurtdışındaki yatırımcılarla paylaşarak fayda sağlamayı amaçlıyor. Temel hedefi, insanlara finansal piyasaları sevdirmek ve borsada değer yatırımcısı olmalarını sağlamak. Gelecekteki hedefi ise, kendini daha fazla geliştirerek finansal piyasalarda en iyi yatırımcılar arasına girmek. Kazandığı deneyimleri ve birikimleriyle finansal piyasalara ışık tutmayı hedefleyen yatırımcı, kendi kariyer serüvenini gelecekteki yatırımcılara ilham kaynağı olmak adına kullanmayı amaçlıyor. Bu etkileyici hikaye, genç yatırımcının gösterdiği çaba, azim ve tutku bir örnek niteliği taşıyor. Yatırım dünyasına getirdiği farklı perspektif ve yaklaşımla, gelecekteki finansal piyasa oyuncularına ilham kaynağı olacağına inanılıyor.

Sunucu - Spiker - Program Yapımcısı ELİFŞAH YASUN BATUR

Ankara doğumludur...Babasının mesleği nedeniyle eğitimini önce İstanbul Kültür Koleji’nde ardından Ankara Ayşe Abla Koleji ve yine Ankara’da Arı Koleji’nde tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Dilbilim Bölümü’nden mezun oldu. Bir süre özel ve devlet okullarında İngilizce öğretmenliği yaptıktan sonra hayalinin işi olan medya sektörüne adım attı. Aileden gelen, özellikle annesinin TRT’de geçen televizyon yıllarından üstüne sinen o koku, Elifşah Yasun Batur’un vazgeçilmezi oldu ve 2004 yılında Kanal B Televizyonu’nda işe başladı. Usta gazeteci Nahit Duru’nun yanında tartışma programları ile başladığı yayın hayatı, yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptığı haber programı, müzik, kültür-sanat, turizm, eğitim ve belgeseller ile sürdü ve 2018 yılında aynı kanalda haber merkezinde spiker olarak çalışmaya başladı. Bu süreçte Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın uluslararası kongrelerinde ve çeşitli konferanslarda, organizasyonlarda vb. sunuculuk görevlerini üstlendi. 18 yılın ardından 2022 yılının temmuz ayında istifa etti ve Tivi6 Televizyonu’nda tartışma kuşağında siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla hazırladığı programda moderatörlük yaptı. Cadde Tv’nin yayına çıkma sürecinde yer alarak hem spiker hem de çeşitli haber programlarında moderatör olarak görev aldı ve hafta içi her gün yayınlanan “Elifşah ile bir kahve” programını hazırlayıp sundu. Şimdi ise TürkHaber Televizyonu’nda çalışmaktadır ve “Elifşah ile hayata dair” programının yanı sıra “Şeflerle Lezzet Sofrası” adlı program ile izleyicilerle buluşmaktadır. Elifşah Yasun Batur bu meslekteki üstün yeteneği , çalışkanlığı , çok yönlü birikimi , kendine özgü sunum tarzı , özgün televizyonculuğu gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Elifşah Yasun Batur tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

YAPAY ZEKA MÜHENDİSİ MODEL MERVE KARSLI

Yapay Zeka Mühendisliğinden Modelliğe geçen Merve Karslı geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen İfa Paris defilesinin en öne çıkan modeli oldu. Son dönemde podyumların aranan modeli olan Merve Karslı bugüne kadar farklı fashion Show etkinliklerinin yanında Yıldırım Mayruk , Dilek Özdemir gibi önemli modacıların defilelerinde de yer aldı. 2022 Best catwalk güzeli olan Merve Karslı bu mesleğe dair yeteneği , eğitimli yönü , düzgün fiziği ve güzelliğiyle dikkat çekiyor. Merve Karslı’nın damgasını vurduğu bu çok özel etkinliğin önemli detayları ise şöyle : “ IFA PARIS İstanbul Kampüsü, mezuniyet defilesiyle moda tutkunlarını etkiledi.İSTANBUL (İGFA) - Dünya’nın önde gelen moda okullarından olan IFA PARIS’in İstanbul Kampüsü, son sınıf öğrencilerinin tasarımlarını moda tutkunlarına sunmak amacıyla Binbirdirek Sarnıcı'nda gerçekleşen bir fashion show düzenledi. Üç yıllık Moda Tasarım ve Teknoloji programlarını tamamlayan öğrencilerin tasarımları, ailelerin ve özel davetlilerin de katıldığı bir defilede sergilendi. IFA PARIS İstanbul ekibi, öğrencileriyle birlikte yaklaşık bir yıldır çalışarak vizyonlarını yansıtan bu özel defileyi hazırladı. Defilede program mezunlarından Yasmine Sidki, Mariam Abdelmajeed, Layan Abdalmajeed, Farah Zeyadeh, Mariam Phiroz, Mariam Jechi, Farah Daylac'ın yanı sıra Paris Kampüsü öğrencilerinin tasarımları da 'Nüans' temasıyla ve Binbirdirek Sarnıcı'nın eşsiz ambiyansı eşliğinde sergilendi. Defileye, tanınmış yerel ve küresel tasarımcılar, influencerlar, başkonsoloslar ve önemli isimlerin yanı sıra birçok basın mensubu da katıldı. Daha sonra ünlü koreograf Asil Çağıl tarafından koreografisi ve Mesut Büyüksofuoğlu tarafından prodüksiyonu gerçekleştirilen defile, tüm ihtişamıyla başladı. Mesut Büyüksofuoğlu gerçekleştirdiği prodüksiyonla yine ilklere imza attı ve defileyi izlemeye gelenlere bu kadar olur mu dedirtti. Defilede Merve Karslı’nın yanı sıra Zeliha Çal,Seviye İkbal Tulgar, Sevinç Meşe, Melike Yalnız, Derya Ekşioğlu, Tuğçe Tekin, Deniz Eser,Hande Taşkın, Türkan Geyik, Sena Küçük,Beste Viran, Albina Detkova, Jenya Krivenko ve Oğulşat Gagşalova gibi taçlı güzellerin yanı sıra 30 model yer aldı. Defile sonrasında mezuniyet sertifikaları öğrencilere takdim edildi ve gece after party ile sona erdi.

Şen ve Kavrukkoca Çifti Tiyatro Sahnesinde Evlendi

Şen ve Kavrukkoca çifti tiyatro sahnesinde evlendi. Ünlü oyuncu Mustafa Şen ile sunucu yapımcı Esra Kavrukkoca dünyaevine girdi. Sanatçı çifti yakınları ve dostları yalnız bırakmadı. Çiftin nikah töreni sanat için yıllarını verdikleri tiyatro sahnesinde gerçekleşti. İzmir Balçova’da Mustafa Şen’in de kurucusu olduğu Sahne Akademi Performans’ta gerçekleşen törene çok sayıda davetli katıldı. Sanatçı dostlarını mutlu gününde yalnız bırakmayan oyuncu Yüksel Ünal’da sembolik nikah memuru olarak esprilerini ard arda sıraladı. Sanatçı çift birlikte Rüzgar şarkısını seslendirdi. Törenin ardından çift, balayı tatili için Kıbrıs’a gitti. Oyuncu Mustafa Şen; Gönül Dağı, Ege’nin Hamsisi, Dürüye’nin Güğümleri, Kurtlar Vadisi, Vizontele, Arka Sokaklar gibi birçok başarılı yapımda rol aldı. Geçtiğimiz yıllarda oyuncu arkadaşı Özlem Başkaya ile birlikte Sahne Akademi Performans’ı kurdu. Ankara Üniversitesi Tiyatro mezunu olan Mustafa Şen 2002 yılından itibaret devlet tiyatrosu oyunculuğu yapıyor. Esra Kavrukkoca ise İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Şan bölümü mezunu olup 18 yıldır çeşitli televizyonlarda görev aldı. TRT başta olmak üzere bir çok özel kanalda yapımcı ve program sunucusu olarak görev yaptı. Başarılı sunucu halen Bir TV’de Esra kavrukkocayla ‘Hayat Güzeldir’ programın yapımcısı ve sunuculuğunu yapıyor. Kavrukkoca ayrıca Doğulu Müzik Bale Eğitim Kurumları’nda şan eğitmeni olarak ders veriyor. Çiftin balayı tatilinin ardından birlikte büyük projelere imza atmak için çalışmalara başlayacağı bildirildi.