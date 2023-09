Yaşamda hatalar yoktur, yalnızca dersler vardır. Olumsuz deneyim diye bir şey yoktur, yalnızca kendi bilgeliğini kazanma yolunda olgunlaşmak, öğrenmek ve ilerlemek için fırsatlar vardır. Sıkıntılardan güç doğar. Acı bile mükemmel bir öğretmen olabilir. (Robin Sharma)

Hayatımızda ki en büyük mucize biziz. Yaşadığımız şeylerden öğrenip yolumuzda devam etmeli, ışığımızı hep parlatmalıyız. Yaşadıklarından dolayı kendine kötü davranma, Yaradan kim bilir seni nelerden korudu? Öğrenmen gereken nedir?Onları bir düşün. Kendini şifalandır. Sen iyiyi, güzeli devam ettir. Nefes aldığına şükret. Biz bu dünyaya tekamül etmeye geldik,Tekamül “öz”e ruhun geri dönme sürecinde ruhun gelişmesidir. Bu süreçte, her ruhun dünyadaki temel amacı ve arzusu tekamül etmek ve hayatın getirdiklerine teslim olmaktır… Bir nevi hayatın sürprizlerine karşı hazır olmaktır.Tekamül sınanmalar ve derslerle olur. Yani acı da güzelliklerde bu derslerin parçasıdır. Hayatımıza dönüp bakarsak başımıza gelenlerin arkasında alamadığımız dersleri görürüz. Ve o dersi alana kadar bu devam eder. Tekamül, teslim olmakla ilgilidir. Teslim ol ve akışa güven, sen şükrederek devr-i daimini sürdür. Yaradanın her zaman senin için planları vardır. Ona güven, ona inan. Hep kendinle yüzleş. Kendi özüne dönüp hayatının sorumluluklarını al, kendim de neyi görmem gerekiyor bunları düşün. Her gün yeni bir gün, ve bir daha geri gelmeyecek. Geçmiş veya gelecek için kendini umutsuzluğa sokma. Mutluluk paylaşıldığı zaman güzeldir. İyilik mutluluğa giden yolculuktur. Başkalarının sana nasıl davranmasını istiyorsan sen de kendine öyle davran. Hayat yolculuğunda yönetmen sensin. Seni yönetecek koltuğu başkasına teslim etme. Herkesin içinde narsizm vardır, bunu törpülemek gerekir. Uzun zaman kin tutmak, hırslanmak size zarar verir, sizin ışığınızı söndürür.İyilik yapmak, iyi düşünmek, birilerine tebessüm ettirmek. Çok sevdiğim bir tebessüm hikayesini sizinle paylaşmak istiyorum.Küçük kız, hüzünlü bir yabancıya gülümsedi. Bu gülümseme adamın kendisini daha iyi hissetmesine sebep oldu. Bu hava içinde yakın geçmişte kendisine yardım eden bir dosta teşekkür etmediğini hatırladı. Hemen bir not yazdı, yolladı. Arkadası bu teşekkürden o kadar keyiflendi ki, her öğlen yemek yediği lokantada garson kıza yüklü bir bahşiş bıraktı. Garson kız ilk defa böyle bir bahşiş alıyordu.

Akşam eve giderken, kazandığı paranın bir parçasını her zaman köşe başında oturan fakir adamın şapkasına bıraktı. Adam öyle ama öyle minnettar oldu ki iki gündür boğazından lokma geçmemişti. Karnını ilk defa doyurduktan sonra, bir apartman bodrumundaki tek odasının yolunu ıslık çalarak tuttu. Öyle neşeliydi ki, bir saçak altında titreyen köpek yavrusunu görünce, kucağına alıverdi. Küçük köpek gecenin soğuğundan kurtulduğu için mutluydu. Sıcak odada sabaha kadar koşuşturdu.

Gece yarısından sonra apartmanı dumanlar sardı... Bir yangın başlıyordu. Dumanı koklayan köpek öyle bir havlamaya başladı ki, önce fakir adam uyandı, sonra bütün apartman halkı. Anneler, babalar dumandan boğulmak üzere olan yavrularını kucaklayıp, ölümden kurtardılar. Bütün bunların hepsi, beş kuruşluk bile maliyeti olmayan bir tebessümün sonucuydu.

HERKES SORUMLU

Bu hafta beni ve meslektaşlarımı üzen iki olay yaşandı.Meslektaşlarım Merve Kayaalp ve Seda Fettahoğlu sektörde iş bulamamak ve dolayısıyla yaşam şartlarında zorlanmak nedeniyle hayatlarına son verdi. İntihara karar vermek ve bunu gerçekleştirmek. Demek ki nasıl bir duygunun içindeymişler? Kolay mı insanın kendi canına kıyması, bu kararı alabilmesi? İkisi de pırıl pırıl, gencecik kızlar. İkisi de eğitimli, ikisi de güzel. Belli ki sistemin çarklarına girememişler. İkisi de sevdikleri işi hem maddi, hem manevi kazanım için yapamıyorlar. Oysa ekranlara bakıyorsun (kesinliklere bazı kişileri tenzih ederek söylüyorum) sadece bakarak o da fazla donduran buzdolabı gibi, rol yaptıklarını zanneden kişilerle dolu. Ve bakıyorsun bu kişiler, işleri tutmasa bile bir sonra ki işte yine ordalar. Menajerlerin kadrosu kalabalık ama bakıyorsun aynı kişiler üzerinden dönüyor işler. Çünkü yorucu değil. Geçenlerde oyuncu bir arkadaşım anlattı, menajeri ona iş bulamıyormuş. Çünkü “ sen yaşından genç görünüyorsun ve fazla modern görünümlüsün” demiş. Böyle bir bahane olabilir mi? Ya da böyle bir hakaret olabilir mi? Sevgili Onur Büyüktopçu’ da yazmış.“Onların acılarından, hayal kırıklıklarından, onların gidişlerinden herkes sorumlu. Ve bu acıyı yaşayan başka meslektaşlarımızda var” diye. Evet, lütfen etrafınıza bakın, gerçekten çok iyi oyuncular, yetenekli gençler çırpınıyor. Onlarda çıkmaza girip, kendi hayatlarını sonlandırmasınlar. Sadece biraz daha çevrenize bakın lütfen.

MEZOPOTAMYA GİZEMİ

Yüzlerce yıllık tarihi, kendisine has kültürü ve bir mozaiği andıran yapısı ile birbirinden farklı toplumlara ev sahipliği yapmış ülkemizin Güneydoğu’su, tüm dünyanın dikkatini çekmeye devam ediyor. Mimarisi, kültürel yapısı, doğal güzellikleri, tarihi ve görsel değerleri ile sanki saatlerin durduğu bir mekan olan Mardin, Ebla, Akkad, Sümer, Babil, Hitit, Hurri-Mitanni, Asur, Pers, Makedonya, Roma, Bizans gibi uygarlıkların egemenlikleri altında yaşamış 11.500 yıllık tarihi olan Şanlıurfa, Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki Şanlıurfa ilinin 18 km kuzeydoğusunda, Haliliye ilçesine bağlı Örencik köyü yakınlarında yer alan Neolitik bir arkeolojik sit alanı olan MÖ 9600–9500 civarına tarihlenen Göbeklitepe, , M.S. 573-591 ve 606-620 yılları arasında Sasani Devleti hâkimiyetine girmiş,620'den 639 yılına kadar Doğu Roma İmparatorluğu'nun hâkimiyetinde kalmış olan Dara Antik kenti, surların içinde, bitişik bindirme yöntemi ile yapılmış sık dokulu ve toplu, kubbeli Harran evleri, Mezopotamya’nın ‘anlatılamaz ancak yaşanır’ dedirten müthiş. Ve kesinlikle görülmesi gereken yerleri. Ben yıllardır gitmeyi çok istemişimdir. Ama bir türlü zaman ayıramadım. Ya da zamanı gelmemiş demek. Bu sefer önüme harika bir fırsat çıktı. İngiltere’den çok sevdiğim arkadaşım, Reiki ve Bioenerji uzmanı ve nefes koçu Nilüfer Erbil müthiş bir gezi düzenliyor, yoga eğitmeni Gülşah Akçay’la beraber. Harika bir program hazırlamışlar. Tüm bu gizemi keşfetmenin yanında, dilek çemberi kurulacak, nefes eğitimi yapılacak, güneş ile enerjiler uyumlanacak ve yin- yang yoga yapılacak. Mezopotamya ruhu, insanlığın bilgi ve keşif arayışını yansıtıyor. Mezopotamyalılar gökyüzünü yakından izler, bu onlar için gökyüzüne bağlılığı işaret ediyor. Kendi içindeki çeşitliliği tanımak ve kabul etmek için müthiş bir geçit. İşte bu harika program sayesinde yüksek enerjili ve bereketli topraklarda kendi hikayelerinizi yazabileceksiniz. Eğer zamanımsa ve her şey yolunda giderse bende orada olacağım bu gizemi yaşamak ve Mezopotamya ruhunu anlamak için. Eğer daha fazla bilgi almak isterseniz instagram’da Nilüfer Erbil sayfasına ulaşabilir ya da 0530 3772343 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

BEN IŞIĞIN SAVAŞCISIYIM

Bugün anlattıklarıma uygun bir kitap önerim var size. Paolo Coelho’nun ‘ışığın savaşçısının el kitabı’. Paulo Coelho, benzersiz üslubuyla, her birimizin kendi içindeki “ışığın savaşçısı”nı keşfetmesine yardımcı oluyor; hepimizi savaşçının yoluna çağırıyor: yaşıyor olma mucizesinin değerini bilenin, yenilgisini kabullenenin, sonunda olmak istediği insan olabilenin yoluna. Işığın Savaşçısının El Kitabı, hayallerimizi yaşamamız, hayatı kucaklamamız ve yazgımızla yüzleşmemiz için insanlara çağrıda bulunuyor. Hepimizi yaşıyor olma mucizesinin değerini bilenin, yenilgisini kabullenenin, sonunda olmak istediği insan olabilen Savaşçı'nın yoluna çağırıyor. Can yayınlarından çıkmış kitaptan en beğendiğim parçayı cümleleri paylaşayım sizinle. ‘Işığın savaşçısı, hayatın mucizesini anlamayı başaran biridir, inandığı şey için sonuna kadar savaşabilen ve denizin dibinde dalgaların harekete geçirdiği çanların sesini duyabilen biridir.''Bunlar herkesin becerebileceği şeylerdir,' dedi.

'Hiçbirimiz ışığın savaşçısı olduğumuzu düşünmesek de hepimiz öyleyizdir.'Delikanlı elindeki defterin boş sayfalarına baktı. Kadın yine gülümsedi.'Bu savaşçıyı yaz,' dedi.Diyor ki; “Işığın savaşçısının savaşa girmekten korktuğu olmuştur. Işığın savaşçısının, herhangi bir zaman, yalan söylediği ya da birisine ihanet ettiği olmuştur. Işığın savaşçısının kendisine ait olmayan topraklara girdiği olmuştur. Işığın savaşçısının, çok önemsiz nedenler yüzünden acı çektiği olmuştur. Işığın savaşçısının manevi görevlerinde kusur işlediği olmuştur. Işığın savaşçısının 'hayır' demek isterken 'evet' dediği olmuştur. Işığın savaşçısının sevdiği birini kırdığı olmuştur. İşte bu yüzden ışığın savaşçısıdır o, bütün bunları yaşadığı ama yine de daha iyi biri olacağına ilişkin umudunu yitirmediği için.” Ve ben de diyorum ki “evet ben bik ışığın savaşçısıyım”

Kesinlikle okunması gereken bir başucu kitabı.

KULÜP

Herkesin meraklabeklediği “ Kulüp”dizisinin ikinci sezonu nihayet geldi. Musevi bir annenin yıllar sonra kavuştuğu asi kızıyla yeniden bağ kurma hikayesini konu edinen dizi yine muhteşem oyunculuk ve kurgusuyla harikalar yaratmış. Kulüp, O3 Medya imzalı, Seren Yüce ve Zeynep Günay Tan ikilisinin yönettiği, dram türündeki Türk orijinal internet dizisi. Dizinin senaristlerinden Rana Denizer'in ailesinin hayatını anlattığı Dizide Denizer'in anneannesi Matilda Aseo ve annesi Raşel'in hikayesi, ailenin gözünden izleniyor. Raşel'in kızı Rana da senarist Rana Denizer'in kendisi. Ancak Denizer, gerçekte daha sonra dünyaya geldiğini, burada işe biraz kurgu karıştırdıklarını belirtiyor. Tüm oyuncular harikalar yaratıyor ama özellikle Gökçe Bahadır, Barış Arduç, Asude Kalebek, Salih Bademci, Fırat Tanış, Metin Akdülger.Bütün ekibe gönülden teşekkür ediyorum, oyunculuk, çekimler, yapım, senaryo, teknik her şey harika. Ve en güzeli de orijinal hikaye. Hemen izlenecekler listenize koyun derim.

EĞER YOLUNU KAYBEDERSEN

Bu haftayı yine bir Coelho sözüyle kapatalım. “Eğer bir gün yolunuzu kaybederseniz, bir çocuğun gözlerinin içine bakın. Çünkü bir çocuğun bir yetişkine her zaman öğretebileceği üç şey vardır; 1.Nedensiz yere mutlu olmak… 2.Her zaman meşgul olabilecek bir uğraş bulmak… 3.Elde etmek istediği şey için var gücüyle savaşmak.”

Sevgi ve ışığınızla kalın.