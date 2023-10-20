Adana'da 166 kilo 300 gram skunk ele geçirildi Adana'da 166 kilo 300 gram skunk ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medyada silahlı görüntü paylaşanlara yönelik operasyon düzenledi.

Dün gerçekleştirilen operasyonda, kalaşnikof tüfek, 4 şarjör, 447 dolu fişek, 7.62 milimetre çapında 48 boş kovan, av tüfeği, kurusıkı tabanca, pompalı tüfek, 2 tabanca ele geçirildi.

Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla silah ve diğer malzemelere el konuldu.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye çıkarıldı.

Cumhuriyet savcılığınca sorgulanan zanlılar, sevk edildikleri hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA