Haber: Damla Oya Erman



Şu anda dolaşımdaki toplam Bitcoin miktarı, 2021'den bu yana ilk kez 1 trilyon doların üzerinde bir değere sahip. Tekil tokenlerin değeri Çarşamba günü öğleden sonra yaklaşık 51.700 dolar civarındaydı.

Pioneer Development Group'un Baş Analitik Görevlisi Christopher Alexander, FOX Business'a verdiği demeçte, "Bitcoin 50.000 dolarlık barajı aştı ve dün yayınlanan Tüketici Fiyat Endeksi'ne rağmen FED faiz indirimi şanslarını yok etti." dedi.

Bu sürekli yükseliş, kripto para yatırımcıları için bir rahatlama kaynağı oldu, özellikle de varlıklarını son yıllardaki büyük değer kaybından sonra elinde tutanlar için.

Bitcoin, genellikle diğer tüm tokenler için bir ölçü birimi olarak kullanılan orijinal kripto para birimi olup, Kasım 2021'de 68.982,20 dolarlık bir zirveye ulaştı.

Ancak, 2022'nin başlarında 35.000 dolara kadar düşmesi ve ardından Nisan 2022'de 46.000 dolara toparlanmasıyla birlikte, yıl sonunda 16.000 doların biraz üzerine kadar keskin bir düşüş yaşandı.

Bu çöküş, bazı yatırımcılar için altın bir fırsat olarak görüldü ve tokenlar düşerken satın alındı, şimdi ise bu toparlanma ile karlarını artırıyorlar.

Alexander, "Bitcoin topluluğu için, 'Bitcoin Maxis' olarak bilinen sert bir grup var, düşük fiyatlardayken sürekli alım yapanlar," dedi.

Sözlerine devam ederek, "Maxis, Bitcoin'e neredeyse bir inanç maddesi olarak inanan fanatiklerdir. İlginçtir ki, bu, Bitcoin'e ve diğer kripto paralara dolar gibi inanç dışında herhangi bir şey tarafından desteklenmediği için değer verir." ifadelerini kullandı.

Alexander, yatırımcıların üzerindeki en büyük endişenin federal hükümetin kripto ekosistemine olan yaklaşımı olduğunu, bu durumun sadece Bitcoin'i değil, aynı zamanda diğer kripto para birimlerini de etkilediğini belirtti.

"Birleşik Devletler hükümetinin kripto borsalarına yönelik karışık düzenleme uygulaması, şu anda Bitcoin'in istikrarına en büyük tehdit." dedi FOX Business'a.

Bu yılın başlarında tanıtılan spot Bitcoin borsa yatırım fonları, kripto piyasasında radikal bir değişiklik getirme potansiyeline sahip olup, blok zinciri para birimlerinin ve varlıklarının geleceğini tahmin etmeyi zorlaştırıyor.