Bitcoin mi, Turcoin mi?

“YENİ PARA BİRİMİNE HAZIR OLUN”
BİTCOİN Mİ, TURCOİN Mİ?
Türkiye’nin 2023 yılına kadar izlemeyi planladığı politikalar, TBMM’ne sunulan 11. Kalkınma Planı’yla netleşmiş oldu.
Planın ayrıntılarında Merkez Bankası’nın Bitcoin benzeri bir sanal para birimi oluşturacağının duyurulması Bitcoin konusunun yeniden gündeme gelmesine neden oldu.
Arkasında Merkez Bankası desteği de olacak Bitcoin (BTC) benzeri Turcoin’in (TRC) küresel çapta, özellikle dünyayı kuşatmakta olan Yeni İpek Yolu kuşaklarında yapılacak ticarette ilgi ve kabul görme şansı yüksektir. Önemli olan, Turcoin’in arkasına yüzyılın gelişmelerini ve beklentilerini kolayca okuyabilen beyinlerden oluşan bir kadro ve “bulut devlet” garantisi koyabilmektir.
Türkiye’nin 2023 yılına kadar, başta ekonomi olmak üzere, izlemeyi planladığı politikalar, TBMM’ne sunulan 11. Kalkınma Planı’yla netleşmiş oldu.
Planın ayrıntılarında Türkiye’nin Bitcoin benzeri bir sanal para birimi oluşturacağının duyurulması Bitcoin konusunun yeniden gündeme gelmesine neden oldu.
Bitcoin bir sanal değer olmasına rağmen nasıl oluyor da bu kadar değerlenebiliyor,?
Kim alıyor, kim satıyor?
Hangi işlemlerde, hangi alışverişlerde kabul görüyor?
Bir devlet olarak biz neden bir sanal değer oluşturmaya hazırlanıyoruz?
Bu sanal paradan beklentimiz nedir?
Bazı gazetelerimizin oldukça kapsamlı 11. Kalkınma Planı’ndan özellikle Bitcoin konusunu manşetlere taşımasının nedeni nedir?
Arkasında Merkez Bankası desteği de olacak Bitcoin (BTC) benzeri Turcoin’in (TRC) küresel çapta, özellikle dünyayı kuşatmakta olan Yeni İpek Yolu kuşaklarında yapılacak ticarette ilgi ve kabul görme şansı yüksektir. Önemli olan, Turcoin’in arkasına yüzyılın gelişmelerini ve beklentilerini kolayca okuyabilen beyinlerden oluşan bir kadro ve “bulut devlet” garantisi koyabilmektir.
BİTCOİN NASIL DOĞDU?
BİTCOİN, 2008 yılında patlak veren küresel ekonomik krizin ekonomleri, piyasaları salladığı dönemde gündeme gelmişti. Mortgage krizinin tetiklediği küresel krizin etkisiyle borsaların dibe vurduğu, para birimlerinin dolar karşısında değer kaybettikleri, Lehman Brother gibi finans devlerinin iflasa sürüklendikleri çalkantılı bir dönemde tanışmıştık Bitcoin’le.
Anlatılanlara göre, Bitcoin’i, kimliği hala netleşmeyen yazılım geliştirici Satoshi Nakamoto adlı bir kişi/grup oluşturmuştu. Bu fikrin amacı ise, hiçbir merkeze veya otoriteye bağlı olmadan, en düşük maliyetlerle, elektronik ortamda anlık olarak aktarımı yapılabilen bir sanal para birimi ortaya çıkarmaktı. Bu kişinin/grubun ilgili kişi ve kurumlara gönderdiği 9 sayfalık dosyada, bankacılık sisteminin büyük sıkıntıları olduğu, bu sorunların ancak gönderdikleri önerilerle aşılabileceği anlatılıyordu. Bitcoin, dolar ve euro gibi para birimlerine karşı kurtarıcı bir alternatif olarak sunuluyordu. Bazı ekonomistler “balon” olarak niteleseler de Bitcoin geleceğin para birimi olarak görülüyor.
Bitcoin, “kripto bir ödeme sistemi”, “kişiden kişiye dijital para transferi” olarak tanımlanıyor. Altın ve gümüş sikkeden, banknottan, plastik para sisteminden sonra, dijital para sistemine hızlı bir geçiş yaşanıyor.
2009 yıında, Satoshi Nakamoto tarafından oluşturulduğu söylenen, merkezi olmayan kripto bir para birimi olarak hayatımıza giren Bitcoin, tüm dünyada büyük bir heyecan yarattı, büyük paralarla alınır satılır oldu.
Bitcoin matematiksel bir sistemle, miningciler, yani “madenciler” tarafından üretiliyor. Bitcoin üretmede kullanılan mining sisteminde, “sistem ağını koruma ve sistem ağındaki kullanıcıları senkronize etme” işlemleri gerçekleştiriliyor. Bitcoin uygulamasını bilgisayarına indirenler senkronize edildikleri için, sistemde alım-satım işlemlerinin güvenli olduğu savunuluyor. İleride hayatımıza ne boyutta yerleşir bilinmez, ama Bitcoin, şu aşamada, getiri şansı kadar riski de yüksek bir sanal uygulama olarak niteleniyor.
BİTCOİN THE ECONOMİST’İN KAPAĞINDA
Bitcoin’in dünya ekonomilerini altüst eden küresel ekonomik krize bir tepki olarak doğduğu söylenir, ama Bitcoin’in hikayesi çok daha eskilere dayanır. Bitcoin’le, ilk olarak, 1843 yılında James Wilson tarafından yayınlanmaya başlanan The Economist’in 15 Ocak 1988 tarihli kapağında tanışmıştık.
The Economist Batı basının Nostradamus’udur. Kapağından duyurduğu kehanetlerin hemen hepsi doğru çıkmıştır. İnsanlık Kennedy suikastini, Margaret Theatcher’in başbakan olacağını, Avrupa Birliği’ni, 11 Eylül 2001’deki İkiz Kuleler şokunu The Ekonomist’in kapağından duyurduğu “kehanetler” sayesinde çok önceden öğrenmişti.
The Ekonomist’in 1988 tarihli kapağında alev alev yanan dolarların küllerinden doğan anka kuşunun boyundaki zincirin ucunda altın bir para sallanıyordu. Paranın üzerinde 2008 küresel ekonomik kriz sonrasında gündemimize giren Bitcoin’in logosu vardı. Verilen mesajı tam olarak çözemeyenlere yardımcı olmak amacıyla anka kuşunun hemen yanına “Get ready for World currency” (Dünyanın yeni para birimine hazır olun) yazıyordu. Yıl:1988!
The Economist’in müjdelediği digital para biriminin fikir babası Cimmy Carter ve Bill Clinton’ın ekonomik danışmanı Richard N. Cooper’dı. 2016 Kasım’ımda yapılan başkanlık seçimlerinde, “sonuçlarda Putin’in şifre kırıcıları etkili oldu” dedikodularının ne ölçüde gerçek olduğunu elbette bilemeyiz, ama seçimleri Hillary Clinton kazanmış olsaydı, Bİtcoin çoktan hayatımıza girmiş olacaktı. Rothschild Ailesi’nin İsveçre’deki en büyük bankaları UBS, Deutsche Bank ve Bank of New York Mollon bütün altyapı hazırlıklarını tamamlamışlardı. Trump başkan seçilince Bitcoin uygulaması askıya alınmıştı.
BİTCOİN VE YENİ İPEK YOLU
ABD’de silah sektörü ile finans sektörü arasındaki savaş yeni başlamış değil. Bu savaşı, Çin’in hayata geçirmeye çalıştığı 4 kıtayı ve yüzden fazla ülkeyi birbirine bağlayacak olan Yeni İpek Yolu birlikte değerlendirmek gerekir. Çünkü, Yeni İpek Yolu hayata geçirildiğinde, dünyamızı çepeçevre saracak kuşaklarda yapılan ticarette yalnızca dolar değil, bitcoin ve yerel paralar da geçerli olacak.
Pentagon şahinleri Yeni İpek Yolu’nun önünü kesemez ya da ortaklığa razı edemezlerse, doların saltanatı, ABD’nin “küresel lider” sıfatı sona erecek, yerini bitcoin ve bitcoini oluşturanlar geçecek. Yani, küresel ekonominin, küresel enerji ticaretinin patronu finans sektörünün baronları olacak.
Pentagon şahinleri, hem Yeni İpek Yolu’nun önünü kesebilmek hem de ülkelerin maddi birikimlerini emebilmek için dünyanın her köşesinde çatışmalar çıkararak silah sektörünü beslemeye çalışıyorlar.
YENİ BİTCOİN - MERKEZ BANKASI SANAL PARA ÇIKARACAK
Yeni İpek Yolu’nun hayata geçmesi ve bu kuşaklarda bitcoinin kullanılmaya başlanmasıyla, bu küresel projenin perde arkasındaki destekçileri olan Rothschild Ailesi ve İngiltere dayanışması küresel finans merkezini Londra’ya taşımış olacak.
İngiltere hazırlıkları tamamladı, bekliyor. Pekin, Nur-Sultan (Astana), İstanbul, Doha, Caracas ve Montreal Londra’yla senkronize olacaklar.
Ne dersiniz, hayata geçer mi bu sistem?
Türk basının kaptan köprüsü Hürriyet’in 10 Temmuz 2019 tarihli manşetinde “YENİ BİTCOİN- MERKEZ SANAL PARA ÇIKARACAK” deniyor.
Bu manşeti, Pekin-Londra Demir İpek Yolu, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu, Hızlı Tren, 3. Köprü, Boğaz geçişleri, İstanbul Havaalanı, Kanal İstanbul, Kaşıkçı cinayeti, İran’a uygulanan yaptırımlar, ülkemizi güney sınırlarımız boyunca kuşatacak bir terör koridoru oluşturma çalışmaları, Türkiye’yi ve Kıbrıs Türkü’nü Doğu Akdeniz’den soyutlama hamleleri ile birlikte düşünürsek, bitcoin bağlamındaki gelişmeleri daha net görebiliriz.
Bitcoinlerin, sanal para birmlerinin geçerli olacağı yeni dünya düzeninde kendi sanal para birimimizi oluşturmak durumundayız. Ne yazıyordu, 15 Ocak 1988 tarihli The Economist’in kapağında: “Get ready for World currency” (Dünyanın yeni para birimine hazır olun)
Turcoin’in, yakın bir gelecekte, küresel çapta geçerli olan bir para birimi olarak gündemimize girebilir.
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Bitcoin’ in Temeli Nedir?
Genel olarak yaygın olan para birimlerinin temeli altın ya da gümüştür. Fakat Bitcoin’ in temeli sadece matematiktir. İnsanlar Bitcoin üretebilmek adına dünya çapında matematiksel formüller içeren yazılımlar kullanmaktadır. Bitcoin üretmek isteyen herkes bu formüllere çok rahat bir şekilde ulaşabilmektedir. Yazılım denen şey, aslında açık bir kaynak olduğundan dolayı, dileyen herkes bu sistemin Bitcoin üretme işlemlerini nasıl yaptığını inceleyebilir.