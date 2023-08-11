Birlik-beraberliğimizi sağlamak için gazetemiz ÖNCE VATAN büyük bir misyon üslenmiş…

Milletimizin birlik ve beraberliği, vatanımızın dirlik ve düzenliği için çalışan Sayın üstadımız Abdullah AKOSMAN Bey olmak üzere tüm

gazete çalışanlarına minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz.

Gazetemizin ismi gönlümüzde neler çağrıştırıyor neler…

Evet…Neden Vatan?… Neden önce vatan?...

Türk milleti olarak bugünlere kolay gelmedik.

Vatan topraklarımız içinde bir su matarasına, bir kundura bağına, bir tüfek kayışına, bir lokma ekmeğe, bir silah mermisine muhtaç günlerden geldik.

Bizim gibi toplu bir İstiklal Savaşı vermiş milletlerin sayısı çok değildir.

O savaşları yaşamış, cephede kanını, kolunu, bacağını bırakmış insanlarımızdan bir kısmı hala aramızda yaşıyorlar.

Son yüzyılda dünya bir Balkan, iki dünya savaşı yaşadı.

İlk dünya savaşında 10 milyon insan can verdi.

Kaybolanların sayısı 15 milyon…

Her üç savaş da ya vatanımız üzerinde veya çevremizde yapıldı.

Bugünkü nesiller, o günleri yaşamış insanların hatıralarını dinleyerek büyüdüler.

Haçlının, Rus’un, Yunan’ın günah izleri; Taşımızdan-toprağımızdan henüz silinmedi.

Hal böyleyken; Acaba bu acı günlerden alınacak ibret dersi son yıllarda vatan topraklarımızda nasıl unutuldu?

İstiklal için savaş vermiş, savaş kazanmış bir milletin çocukları vatanına, milletine, devletine nasıl başkaldırıyor?..

Karakollara, okullara, devlet kuruluşlarına nasıl baskın düzenleyebiliyor?

Polisi, jandarmayı nasıl arkadan vurabiliyorlar?

Masum çocuklar, hamile kadınlar nasıl kurşuna diziliyor?

Henüz uzak olmayan bir tarihte düşman çizmesi altından kurtarılan vatanımızda insanlarımız nasıl birbirine düşürüldü?

Millet olarak toparlanmaya, asgari müşterekte birleşmeye, kutsal vatanımızda birlik ve beraberlik içinde yaşamaya muhtacız.

Doğu-batı, kuzey-güney, yaşlı-genç, okuyan-okumayan, işçi-patron, amir-memur, asker-sivil demeden yüce vatanımızda toplu bir bütünleşme, birlik-beraberlik hamlesi başlatmalıyız.

Vatanımızda ekonomik eğitim seferberliği paketleri yanında birlik-beraberlik paketine de muhtacız.

Durumumuz “Boş ver” anlayışına uygun değildir.

Yüzyıllarca “Nizam-ı âlem”i temsil ettik.

Vatan ve Millet olma tecrübemiz hiçbir millette yok…

Tarihin en güçlü ordularını, dünyanın en büyük imparatorluklarını kurduk. Yeraltı-yerüstü zenginliklerimiz, tarihi, stratejik, demokratik imkânlarımız düşmanlarımızı kıskandıracak kadar güçlü…

Bu imkânları hakkıyla değerlendirebilirsek hem bölge, hem dünya barışına yön verecek ışıklı pırıltılı bir ülke olabiliriz.

Komünizmin çöküşüyle birlikte bu bölgede kurulan Türk devletleri bizim liderliğimizi bekliyor.

O halde bazı konularda neden bir ve bütün değiliz?

Bazı İnsanlarımız niçin vatanına, milletine, devletine karşı gelme yolunu seçiyor?

Kuzeyden, batıdan, güneyden, doğudan tam bir ateş çemberi içerisindeyiz! Rusya’nın dağılmasına rağmen kuzeyimiz yine Demirperde…

Batı komşumuz bir Türk düşmanlığı cezbesinde…

Ayakları henüz yere basmayan güney ve doğu komşularımız kardeş kavgasında…

Dünya yürüyor… Yürüyen, ilerleyen dünyada durmak, çağın ve ihtiyaçların gerisinde kalmaktır.

Vatanımızda bizi birbirimizle kavgaya götürecek hiçbir problemimiz yoktur.

Menfaatimiz kavgada değil, birbirimizi sevmededir.

Bölüşemediğimiz nedir?

Yüzümüzü ağartan bir sevgi ve kucaklaşma ile yokluğun üzerine yürümek varken, kavga etmek nedendir?

2023’lü yılları yaşadığımız şu günlerde bu soruları herkes birbirine sormalıdır.

Geçmişimizin ve geleceğimizin sırtımıza yüklediği ağır sorumlulukları birlikte çözmeliyiz.

Bu bizim gerçek kurtuluşumuzun başlangıcı olacaktır.

ÖNCE VATAN...Gerisi teferruat.

Hoşça kalınız.

GAZİ MERT

ÖZGEÇMİŞİM ( OZAN DERGİSİ – Göktürk Mehmet UYTUN’un kaleminden…)

1945 yılında Anamur’da doğdu. Babası Anamur eşrafından ve İstiklal Savaşı gazilerinden Hacı Ahmet Ağa, annesi Hacı Fatma Hanım’dır.

1957 yılında Anamur-Bozyazı ilkokulundan,1964 yılında Adana İmam Hatip Lisesinden mezun oldu.

1968 yılında daha sonra Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesine dönüştürülen İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünü bitirdi.

İlk defa Sivas İlk öğretmen okulunda Din Bilgisi öğretmeni olarak göreve başladı.

Burada 1968-1971 yılları arasında 3 yıl çalıştıktan sonra Anamur Lisesi Din Bilgisi öğretmenliğine atandı.

1971-1977 yılları arasında beş yıl burada çalıştıktan sonra yeni açılan Anamur İmam-hatip Lisesine kurucu müdür olarak atandı.

Başarı ile aralıksız on üç yıl Anamur İmam Hatip Lisesi müdürlüğünü yürüttü.

Bu görevde iken 1981-1985 yılları arasında ek görev olarak 4 yıl süre ile Anamur İlçe Milli Eğitim müdürlüğü görevini yürüttü.

Bu arada 1981 yılında üçüncü ek görev olarak Anamur Lisesi müdürlüğünü de vekaleten yürüttü.

1987-1988 Eğitim-Öğretim yılında YILIN ÖĞRETMENİ seçildi.

1989 yılında Anamur İlçe Milli Eğitim müdürlüğüne asaleten atandı.

2000 yılında emekli oluncaya kadar zaman zaman Müftü vekilliği ve Kaymakam vekillikleri yaptı.

Göreve başladığı 1968 yılı ile emekliye ayrıldığı 2000 yılları arasında geçen 32 yıllık süre içerisinde 30′un üzerinde takdirname,teşekkürname,başarı belgesi,plaket,onur belgesi almıştır.

Bazıları şunlardır:

1-Hasan SAĞLAM : Milli Eğitim Bakanı . 1980-1981 öğretim yılı’ndaki başarısından dolayı TEŞEKKÜR

2-Hasan SAĞLAM : Milli Eğitim Bakanı . 1981-1982 öğretim yılı’ndaki başarısından dolayı TEŞEKKÜR

3-Hasan SAĞLAM : Milli Eğitim Bakanı . Atatürk’ün doğumunun 100.yılında gösterdiği hizmet sebebiyle BAŞARI BELGESİ

4-Halil HAYIT : Din Eğitimi Genel Müdürü .1988 yılında gösterdiği başarıdan dolayı TEŞEKKÜR BELGESİ

5-Fahri ÖZTÜRK : İçel Valisi . İmam-Hatip Lisesi Müdürü sıfatıyla 1980-1981 öğretim yılında yaptığı olumlu çalışmaları sebebiyle TEŞEKKÜR

6-A.Nazif DEMİRÖZ : İçel Valisi . 1982-1983 öğretim yılında gösterdiği başarı sebebiyle TEŞEKKÜRNAME

7-Sinan ACAR : Anamur Kaymakamı . Atatürk ‘ün doğumunun 100.yılında gösterdiği hizmet sebebiyle TEŞEKKÜR

8-Yılmaz YOLCU : Anamur Kaymakamı . Milli Eğitim Müdür vekili olarak 1984 yılında gösterdiği başarı sebebi ile TAKDİRNAME

9-Yılmaz YOLCU : Anamur Kaymakamı .1985 MİLLETLER ARASI GENÇLİK YILI’nda İlçe bazında gerçekleştirdiği sosyal ve kültürel faaliyetler ve aydın Din adamı yetiştirmedeki gayreti sebebiyle TAKDİR ve TEŞEKKÜR

10-Yılmaz YOLCU : Anamur Kaymakamı . 1985 yılında gösterdiği başarı sebebiyle TAKDİRNAME

11-Yüksel PEKER : Anamur Kaymakamı . 1987-1988 öğretim yılında YILIN ÖĞRETMENİ seçilmesi sebebiyle TEŞEKKÜR BELGESİ

12-MERSİN MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ : 1987 yılında YILIN ÖĞRETMENİ seçilmesi sebebiyle PLAKET

13-Ardahan TOTUK : Anamur Kaymakamı . 1990 yılında mesai dahi gözetmeden disiplinli çalışması,görevine ciddi ve içten bağlılığı,idareye karşı sevgi ve saygısı,eğitim-öğretim hizmetlerinin yürütülmesinde gösterdiği üstün başarı sebebiyle TAKDİRNAME

14-ANAMUR İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ : 1990 yılı Polis Teşkilatının 145.yıldönümü anısına PLAKET

15-Nuri ŞİMŞEK : Anamur Kaymakamı : 1993 yılında yapılan 1.ULUSLAR ARASI ANAMUR TURİZM FESTİVALİ’nde gösterdiği üstün gayretleri sebebi ile TEŞEKKÜR

16-SELÇUKLU KÜLTÜR EĞİTİM VAKFI : İfa ettikleri ulvi hizmetlerde Anamur’da kendilerine şevk ve gayret verdiği için ŞÜKRAN PLAKETİ

17-TÜRKAV :1995 yılında Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve dayanışma vakfı Anamur şubesinin yaptığı çalışmalarda vakıf’a gösterdiği ilgi,sağladığı destek ve yaptığı katkılardan dolayı ONUR BELGESİ

18-Metin MEMİŞ : İçel Milli Eğitim Müdürü . 1994-1995 öğretim yılı çalışmalarından dolayı TEŞEKKÜR

19-Metin MEMİŞ : Mersin Milli Eğitim Müdürü .1995 yılında Mersin’de yapılan 15.İl Milli Eğitim Şurası çalışmalarında gösterdiği başarıdan dolayı TEŞEKKÜR

20-ANFAD : 1996 yılında Anamur Folklor Araştırma Derneği tarafından yapılan çalışmalarda derneğe gösterdiği ilgi ve yardımdan dolayı ŞÜKRAN PLAKETİ

21-Metin MEMİŞ : Mersin Milli Eğitim Müdürü . 1998 yılında Anamur İlçesinde eğitim-öğretim,sosyal ve kültürel faaliyetlerde verdiği başarılardan dolayı TEŞEKKÜR

22-TEMA VAKFI : 1997 yılında Türkiye Erozyonla Mücadele,Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı’nın çalışmalarına gösterdiği ilgi ve erozyonla mücadele haftası etkinliklerine verdiği destekten dolayı ŞÜKRAN PLAKETİ

Gazi Mert ; Yazı hayatına İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü birinci sınıf öğrencisi iken başladı.

O dönemde Yüksek İslam Enstitüleri Talebe federasyon’unca İslam Medeniyeti mecmuası yayımlanmaya başlandı.

Sorunuz Söyleyelim köşesine gelen sorular öğrencilik-öğretmenlik yıllarında 10′larca yıl Gazi Mert tarafından cevaplandırıldı.

İslam Medeniyeti yayın hayatına veda ettikten sonra Gazi Mert yerel ve ulusal basında,radyo ve televizyonlarda,gazetelerin yurt dışı baskılarında gelen soruları cevaplandırmaya devam etti.

40 yılı aşkın sürede medyada yayımlananların bir kısmını İSLAMI ANLAMAK adıyla kitap haline dönüştürdü,

web sitesinde okuyucuların istifadesine sundu.

Gazi Mert memleketinde yayımlanan yerel gazetelerde edebi, sosyal, kültürel içerikli makaleler yazmakta,araştırma-incelemeleri,yöresel halk hikayeleri,folklor ve halk oyunları ile ilgili çalışmaları yazı dizisi şeklinde yayımlanmaktadır.

Evli,3 çocuk babası olan Gazi Mert Arapça ve İngilizce bilmektedir.

OZAN DERGİSİ – Göktürk Mehmet UYTUN