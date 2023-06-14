UYANIŞFEST, inanıyoruz ki, hayatımızın amacını keşfetme yolculuğunda, ruhumuza beslenme fırsatı sağlayacak ve dünyanın da uyanışına katkı sağlayacak
Kendi alanında söz sahibi, birbirinden değerli isimler, UYANIŞFEST’te konuşmacı olarak ilk kez bir araya gelirken, medya, sanat ve spor dünyasından birçok tanınmış isim de, özel olarak festivale davet edildi.
Uyanış Fest’te stant ziyaretleri ücretsiz olacak, değerli konuşmacıların seminerlerine ve uygulamalarına katılmak için sınırlı sayıda biletler Biletix’de satışta…
UYANIŞFEST’te, mucizevi anılar biriktirilip, ruhlara şifa dağıtılacak!..
Moderatörlüğünü İlkay Buharalı’nın üstleneceği festivalde, seminer programı şöyle;
17 Haziran Cumartesi
Prof. Dr. Gazi Özdemir
Erhan Kolbaşı
Dr. Gönül Ateşsaçan
Dilek Karakuş
Murat Pınar Özdemir
Deniz Öztaş
Derin Arınma ve Korunma Meditasyonu
18 Haziran Pazar
Serdar Prem
R. Şanal Günseli
Hilal Özsoy Di Pietro
Güçlü Metin
Ahmet Nusret Güneş
Dr. Bülent Demircioğlu
Derin Arınma ve Korunma Meditasyonu
19 Haziran Pazartesi
Ünal Güner
Dr. İhsan Yelkencioğlu
Dr. Sezgi Ümit Sofuoğlu
Nihal Dilek Sarıca
İlkay Buharalı / Erhan Kolbaşı
Yücel Balkancı
Derin Arınma ve Korunma Meditasyonu