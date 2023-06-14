UYANIŞFEST, inanıyoruz ki, hayatımızın amacını keşfetme yolculuğunda, ruhumuza beslenme fırsatı sağlayacak ve dünyanın da uyanışına katkı sağlayacak

Kendi alanında söz sahibi, birbirinden değerli isimler, UYANIŞFEST’te konuşmacı olarak ilk kez bir araya gelirken, medya, sanat ve spor dünyasından birçok tanınmış isim de, özel olarak festivale davet edildi.

Uyanış Fest’te stant ziyaretleri ücretsiz olacak, değerli konuşmacıların seminerlerine ve uygulamalarına katılmak için sınırlı sayıda biletler Biletix’de satışta…

UYANIŞFEST’te, mucizevi anılar biriktirilip, ruhlara şifa dağıtılacak!..

Moderatörlüğünü İlkay Buharalı’nın üstleneceği festivalde, seminer programı şöyle;

17 Haziran Cumartesi

Prof. Dr. Gazi Özdemir

Erhan Kolbaşı

Dr. Gönül Ateşsaçan

Dilek Karakuş

Murat Pınar Özdemir

Deniz Öztaş

Derin Arınma ve Korunma Meditasyonu

18 Haziran Pazar

Serdar Prem

R. Şanal Günseli

Hilal Özsoy Di Pietro

Güçlü Metin

Ahmet Nusret Güneş

Dr. Bülent Demircioğlu

Derin Arınma ve Korunma Meditasyonu

19 Haziran Pazartesi

Ünal Güner

Dr. İhsan Yelkencioğlu

Dr. Sezgi Ümit Sofuoğlu

Nihal Dilek Sarıca

İlkay Buharalı / Erhan Kolbaşı

Yücel Balkancı

Derin Arınma ve Korunma Meditasyonu