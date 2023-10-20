Günümüzün politikacılarını medyada izlerken çoğu kez geçmişe döner , ibizim gençliğimizin politikacılarını düşünürüm. O günler bugünlerden çok farklıydı. Televizyon olmadığından özellikle politikacılar radyoda konuşur, aralarında dostluk ilişkileri olduğun topluma yansıtırlardı. Birbirlerine kötü söz söylemedikleri gibi aralarında dargınlıklar da pek yoktu.

Kısacası siyasette güzel günlerdi.

Demokrat Partinin iktidarda, CHP’nin muhalefette olduğu 1960 öncesi bizlerin öğrencilik yıllarıydı. Farklı partilere sempati besleyen arkadaşlarımızla seçim zamanlarında İstanbul’un çeşitli yerlerinde yapılan mitinglere gider siyasileri izler sonra da kendi aramızda tartışırdık. Mitinglerde hiç kaçırmadığımız bir politikacı vardı; bizim kuşakların çok iyi bildiği Osman Bölükbaşı…

Toplum Ona Anadolu fırtınası ve Tırt Osman ismini yakıştırmıştı. Mecliste olduğu kadar mitinglerde diğer politikacılara benzemeyen ilginç bir konuşma üslubu vardı. Çoğu kez mitinglerine içerisi gazetelerle dolu bavullarla gelir. Yeri geldiğinde rakiplerinin daha önce söylediklerini bavullarından çıkardığı gazetelerle kanıtlardı.

Türk siyasetinde gelmiş geçmiş siyasetçilerin en renklilerinden olan Millet Partisinin Kırşehir Milletvekili Osman Bölükbaşı dönemin iktidarı Demokrat Partinin karşısına adeta tek başına çıkarak mücadele etmiş, hapse bile düşmüştü.

Kırşehirliler onu beraberindekilerle sürekli seçmişti. Millet Partisinin diğer dört milletvekiline Bölükbaşının askerleri denilirdi.

Osman Bölükbaşı 1913 yılında Kırşehir’e bağlı Mucur’un Hasanlar köyünde dünyaya gelmiş, orta ve lise öğrenimini İstanbul Erkek Lisesinde tamamladıktan sonra Atatürk döneminde kazandığı bursla yüksek eğitimini Fransa’da Nancy Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik bölümünde 1937 yılında tamamladıktan sonra Türkiye’de Kandilli Rasathanesinde asistanlık (1938), Haydarpaşa Lisesinde öğretmenlik (1940) yapmıştır. Bunu izleyen yıllarda Türkiye’de demokrasiye geçiş sürecinde Demokrat Parti’de siyasete atılmış (1946) ve parti müfettişliği yapmıştır. Ne var ki parti yönetimi tarafından CHP’ye sert politika izlemesi istenince bazı arkadaşlarıyla birlikte 1947 de partiden ayrılmış, Millet Partisinin kurucuları arasına katılmıştır. İsmet İnönü ve Celal Bayar’a komplo düzenlediği iddiasıyla 1949 yılında tutuklanmışsa da kısa sürede serbest bırakılmıştır.Bunun ardından 1950 seçimlerinde Kırşehir’den milletvekili seçilmiştir. Ne var ki partisi 1953 yılında laikliğe aykırı tutum izleyince kapatılmıştır. Bunun üzerine bir gurup arkadaşıyla birlikte 1954 yılında Cumhuriyetçi Millet Partisini kurarak genel başkanlığa getirilmiştir. Kırşehir’den 1954, 1957.1961.1965 ve 1969 seçimlerinde milletvekili seçilmiştir. Demokrat Partiye karşı yürüttüğü sert politikasından ötürü sürekli seçildiği Kırşehir ilçe yapılarak Nevşehir’e bağlanmıştır Bölükbaşı bu yöndeki eleştirilerinin dozunu daha da arttırmış, 1957 de meclise hakaretten tutuklanmış, 1957 seçimlerinde yeniden milletvekili seçilmiş, milletvekili yeminini Ankara Merkez Cezaevinde diğer mahkûmların önünde yapmıştır. Bu arada Kırşehir yapılan itirazlar karşısında 1957 yılında yeniden il olmuşsa da bazı ilçeleri Nevşehir de kalmıştır.

Cumhuriyetçi Millet Partisi Türkiye Köylü Partisiyle 1958 yılında birleşerek Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi ismini almıştı. 27 Mayıs darbesinden sonra ismi bir kez daha öne çıkmış, Kurucu Mecliste partisini temsil etmiştir. 1961 seçiminden sonra İsmet İnönü başkanlığında kurulan koalisyona partisi katılınca o da 28 arkadaşıyla ayrılarak yeniden Millet Partisini kurmuştur. Bir süre sonra genel başkanlıktan, 1973 yılında da seçildiği Ankara Milletvekilliğinden istifa etmiştir. Söylenenlere göre inzivaya çekilmiş, bunun nedeni bir türlü öğrenilememiştir. Son günlerinde hep yalnız yaşamıştır. 6 Şubat 2002 de Ankara’da 91 yaşında vefat etmiştir.

Osman Bölükbaşı siyasetimizde benzeri olmayan ilginç yaşamına kısada olsa değinmek istedim. Yaşamı boyunca hep muhalif olarak kalmış, iktidarlara boyun eğmemiş, daha doğrusu eğilip bükülmemiş ve bakanlık teklifine de hayır demeyi bilen ender kişilerdendi. Siyaset tarihimizde uzun ve çarpıcı nutuklarıyla isminden söz ettirmiştir. Emin Çölaşan’dan öğrendiğime göre en uzun nutkunu Düzce’de yapmış, kürsüde tam sekiz saat konuşmuştur.

Ne gariptir ki; konuştuğu meydan insan seline dönüşmüş, alkışlanmış, sandıklar açıldığında hep muhalefette kalmıştır. Anlaşılan seçmenler onun hep muhalefette kalarak esip gürlemesini istemiş olmaları. İstanbul’daki her seçim mitingine koşarak giden bizler bile neden ona oy vermediğimizi hala çözemedim. Sanırım kendisi de bunu çözememiştir.





