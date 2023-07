Bir Zamanlar Gelecek 2121’e Roma’dan En İyi Film ve En İyi Kadın Oyuncu ödülü!



Türkiye’nin ilk uzun metraj kadın bilim kurgu ve distopya yönetmeni unvanına sahip Serpil Altın’ın filmi “Bir Zamanlar Gelecek: 2121” Roma’da bu yıl yedincisi düzenlenen Uluslararası Cinema d’iDEA Kadın Yönetmenler Festivali’nden iki ödülle döndü. Dünyada az sayıda olan kadın yönetmene görünürlük kazandırmak, sinemada ve toplum içinde kadın bakış açısındaki boşluğu yetenekli kadınların filmlerini seyirciyle buluşturarak doldurmak amacı taşıyan festival; yalnız kadın yönetmenlerin filmlerini kapsayan bir festival. Bir Zamanlar Gelecek: 2121 festivalde En İyi Film ödülünün sahibi olurken, filmin kadın oyuncusu Selen Öztürk de En İyi Oyuncu ödülünü kazandı.

Festival jürisi; Bu yıl Fikir Sineması'nda, her biri kendi tarzında faaliyet gösterdikleri baskıcı bağlamı okuyan ve yorumlayan Türk yönetmenlerin birçok ilginç filminin başvurusunu aldıklarını ve bu filmler arasında bir tanesinin hepsinin ötesinde yer aldığını belirterek; Bir Zamanlar Gelecek 2121’in söylenmemiş ve sembolik olanı araştırmanın, sesleri dinlemenin ve bakış açılarına görünürlük kazandırmanın her zamankinden daha önemli olduğuna dair vurguları olduğunun altını çiziyor.

Jüri, Selen Öztürk için de kilit karakter vurgusu yapıyor: ‘Bir Zamanlar Gelecek: 2121 klostrofobik distopyasında Selen Öztürk, yemekten eve, işten anneliğe kadar her ihtiyacını yöneten devrim sonrası ve felaket sonrası toplumun masada oluşturduğu kurallarla bir arada var olmaya zorlanan kahramanlar dörtlüsünün kilit karakterini canlandırıyor.’

Türkiye’nin ilk sürdürülebilir film (Yeşil Film prodüksiyon ilkelerine sadık kalmaya gayret eden) girişimi olan, yönetmenliğini ve senaristliğini Serpil Altın’ın, yapımcılığını ve eş senaristliğini Korhan Uğur’un, oyunculuğunu Selen Öztürk, Çağdaş Onur Öztürk, Ayşenil Şamlıoğlu, Sukeyna Kılıç’ın, sanat yönetmenliğini Özüdoğru Cici’nin ve görüntü yönetmenliğini Kaan Çalışkan’ın yaptığı “Bir Zamanlar Gelecek: 2121”in konusu ise şöyle:

“Gelecekte iklim krizi ve kıtlık sebebiyle yeryüzü yaşanılmaz hale gelir. “Kıtlık Kanunları” gereği sisteme getirilen yeni hayat karşılığında, yaşlı neslin yok edilmesi zorunludur. Bu sistemde yaşayan ailenin hayatı yeni bebek haberiyle değişir.”

---------------



Emrah Akduman "Bekir"Karakteri Beni Heyecanlandırdı



Yapımcılığını Halis Cahit Kurultun yapıtığı yönetmen koltuğunda Muhammed Erkam Bülbül oturduğu başrol oyuncular Emrah AKDUMAN Can Nergis ve Kemal Uçar'ın yeraldı TRT de yayınlanacak olan "İTİRAF " filminin çekimleri tamamlandı.

Filmde rol alan Emrah Akduman"ı izleyici bu defa çok farklı bir karakterde izleyecek. Yer aldığı projelerde hikayenin iyi kahramanı olarak seyircinin gönlünde yer etmiş olan sevilen oyuncu Emrah Akduman'a proje için iki karaktere de uygunluğu konusunda senaryo iletildiğinde Bekir'i okuduğumda dinamikleri ve ifade alanı inanılmaz genişti, ters köşe bir karakterdi, Bekir'i çalışmak bu güne kadar ki deneyimlerimden bambaşka olması bende heyecan yarattı..

Cesur olmak benim karakterimde önemli yer kaplıyor. Farklılıkları, uçları, ve anlaşılması zor ifadeleri üstlenmek bir oyuncu için çok önemli dedi.

-----------



Ölümlü Dünya 2'nin Çekimleri Bitti



Ali Atay'ın yönettiği Taff Pictures imzalı "Ölümlü Dünya 2"nin çekimleri bugün bitti. Filmin nerede yayınlanacağı henüz bilinmiyor.

Ali Atay'ın yönettiği "Ölümlü Dünya 2" filminin 1 Haziran’da başlayan çekimleri bugün sona erdi. Taff Pictures imzalı filmde Mermer ailesinin yeni macerası anlatılıyor.



"Ölümlü Dünya 2", Disney Plus için çekildi ancak Disney Plus‘ın tüm dünyada yerli içerikleri durdurma ve yayınlamama kararı üzerine filmin nerede yayınlanacağı henüz bilinmiyor.

Filmin büyük bir ihtimalle sinemalarda seyircilerle buluşacağı ancak gelen bir dijital platform teklifiyle ilgili de görüşüldüğü öğrenildi.

Senaryosunu Ali Atay, Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi’nin yazdığı filmin oyuncu kadrosunda Ahmet Mümtaz Taylan, Feyyaz Yiğit, Alper Kul, Mehmet Özgür, Giray Altınok, Sarp Apak, İrem Sak, Özgür Emre Yıldırım, Doğu Demirkol ve Reha Özcan yer alıyor.

------------



Melissa Aslan Fame Model Of Turkey 2023'in 1. Oldu



Podyumların başarılı mankeni Melissa Aslan Fame Model Of Turkey 2023 mankenlik yarışmasında 1.lik tacını alan isim oldu.

Genç kadın ve erkeklerin kıyasıya mücadele ettiği gecede, yarışmayı kadınlarda Melissa Aslan kazandı.

Yıllar süren birikim ve emeğinin karşılığını aldığını söyleyen başarılı model, başarılarına şimdi de kraliçeliği ekledi.

-------------------



3 No’lu Atölye, İmgelerin Buluşması Sergisi Açıldı



İstanbullu sanat izleyicisinin gözdesi olmaya başlayan Evrim Sanat Galerisi, 3 No’lu Atölye - İmgelerin Buluşması Sergisi’ne ev sahipliği yapıyor.

Sergisi’nin açılışı, 8 Temmuz 2023 Cumartesi günü gerçekleştirildi. Sergide 11 genç sanatçının 49 eseri bulunmaktadır. Yağlı boya, toz pastel, monotip, linol, serigrafi ve gravür baskı tekniği ile hazırlanmış eserler, açılışa katılan sanat izleyicisinin büyük beğenisini topladı.



Serginin küratörlüğünü yürüten Arzu Kılıçdoğan sergi hakkındaki düşüncelerini şu sözleriyle ifade etti:

“Evrim Sanat Galerisi, keyifli ve başarılı sergi seçkilerine, “3 No’lu Atölye - İmgelerin Buluşması” sergisiyle ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

MSGÜ 3 No’lu Atölyesi’nden farklı dönemlerde mezun olmuş, 11 genç sanatçının farklı tekniklerle hazırlanmış seçkisini sanatseverler ile buluşturmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Evrim Sanat Galerisi’ne tüm sanatseverleri bekliyoruz.” Sergi, Evrim Sanat Galerisi’nde 20 Temmuz 2023 tarihine kadar ziyaret edilebilir.

-------------------



Aslı Hünel Eşinin Doğum Gününü Sahnede Kutladı



Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği '4. Aromaterapi Festivali'nin finalinde Aslı Hünel konseri gerçekleşti. Binlerce kişinin katıldığı Ören Sahili’nde düzenlenen konserde, Hünel Fouad Sarkis imzalı sahne kostümüyle de beğeni topladı.

Yoğun programı nedeniyle Ören'e birlikte gittiği eşinin doğum gününü kutlayamayan ünlü sanatçı, sahneye gelen pasta ile Savaş Yurtsever'e yeni yaşının sürprizini de yapmış oldu. Aslı Hünel "Eşimin doğum gününü sizlerle birlikte kutlamak ikimize de sürpriz ve çok kıymetli, unutulmaz bir anı oldu bizim için" diye konuştu. Çiftin bu mutlu anlarına binlerce kişi de alkışlarıyla eşlik etti.

----------



Linet Annesi İçin Şarkı Seslendirdi...



Ünlü sanatçı Linet, annesi için hazırlanan yeni şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu.

“Beni Seyredin” adlı şarkısını önce İsrail'deki hayranlarının beğenisine sunan Linet, önümüzdeki günlerde farklı proje albümlerde de yer alacağının müjdesini verdi.

Yeni şarkısı için İsrail'de bir radyo programına katılan Linet, 'Beni Seyredin' adlı şarkım annemin anısına yazıldı. Beni yetiştiren, beni ben yapan annem Leyla, benim tüm dünyamdı. Şarkının bir kıtası annem için özel olarak yazıldı: Anneciğim, seni çok seviyorum ve yaşadığım sürece senin değerli hatıranı yaşatacağıma söz veriyorum' diyerek gözyaşlarına boğuldu. Şarkının sözleri ise şöyle :

Bir demet gül, beni ellerini öptüğüm ve senin bana asla yalnız olmayacağımı söylediğin o geceye/sana (annem Leyla’nın ismi “gece” anlamına geliyor) geri götürüyor.

Saatler boyu şarkılar söylemiş, kalplerimizi paylaşmıştık.

Şimdi ise bir başıma, yalnızım…

----------



Necati Şaşmaz Hacca Gitti

Uzun süredir ekrandan uzak olan Necati Şaşmaz hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitti.

“Kurtlar Vadisi” dizisinde canlandırdığı Polat Alemdar karakteriyle hafızalara kazınan Necati Şaşmaz’ın kutsal topraklarda çekilen kareleri sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü oyuncunun fotoğraflarına fanları “Yıllar acımamış” yorumunu yaptı.