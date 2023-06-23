HABER: KAMİL HIZER

Birbirinden güzel eserlerin sahnelendiği Ankara MEB Şura 23 Haziran Akşamı da Shakesperare’in Bir Yaz Dönümü Gecesi adlı eserinin postmodern uyarlaması olan müzikal komedi Yaz Gecesi Rüyası’nı ağırlayacak.

İnteraktif olarak sergilenen “Yaz Gecesi Müzikali” adlı eserin başrol oyuncusu Burak Sevinç yoğun film çekimleri ile birlikte keyifle yürüttüğü bu müzikalde şahane sesi ve usta oyunculuğu ile Ankaralı sevenleri ile buluşacak.

Yine dansları ve kadife sesleriyle ile izleyenleri kendilerine hayran bırakan Sinem Güven ve Cüneyt Üstün’de bu ekibin önemli isimlerinden. Yılların tiyatrocusu ve seslendirme sanatçısı Yaşar Karakulak da oyunun çok değerli simalarından.

Oyunun en komik kadrosu olan Shakespeare’in tiyatro yapmaya çalışan köylülerini ise Can Ceylan, Levent Özkök, Andrei Gritcu, Rinat Albikov , Burak Sevinç ile paylaşmakta. Aşıkları canlandıran çiftlerden İlke Öztürk ve Utku Palta’nın performansları dikkat çekmekte.

Güçlü sesleri, profesyonel dansçıların, usta ve genç oyuncuların yer aldığı müzikalde Shakespeare’in kaleminden çıkan sözlerin bestelendiği özgün müziklerin yanında Sezen Aksu’nun Kız Seni Yerler gibi çok bilinen şarkıları da yer almaktadır.

Yönetmen Volkan Ateş Gündüz’ün kabare döneminde geçen rejisi ile Cancan dansı ile başlayan müzikalde tüm ekibin yeteneği ilk sahneden itibaren tüm izleyenleri heyecanlandırıyor. Komik olaylar örgüsü ile ortalığın iyice karıştığı eserde büyünün de eklenmesi ile daha da içinden çıkılmaz hale gelen ilişkiler, kahkaha ve müzik ile sürerken Ankaralı sanatseverler zamanın nasıl geçtiğini anlayamayacaklar.

Ne istediğini bilen, istediğini dile getirmekten çekinmeyen, cesur kadın temasının işlendiği çok renkli ve eğlenceli müzikal böylece toplumsal konulara da değinmeden geçmiyor.