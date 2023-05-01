"Bir Umut" filmi Vizyon İçin Gün Sayıyor

Ümit Köreken'in yönettiği "Bir Umut" filmi, yerli ve yabancı birçok festivalde gösterildikten sonra 19 Mayıs’ta Başka Sinema dağıtımıyla gösterime girmeye hazırlanıyor.

Başrollerinde Baran Şükrü Babacan, Eylem Yıldız ve Funda Eskioğlu'nun yer aldığı film dünya prömiyerini 44. Moskova Film Festivali Ana Yarışması’nda, Türkiye prömiyerini ise 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda yaptı. Boğaziçi Film Festivali’nde SİYAD En İyi Film ödülü alan Bir Umut'un senaryosu Ümit Köreken ve Nursen Çetin Köreken tarafından ünlü Rus öykü ve oyun yazarı Anton Cehov'un Martı adlı oyunundan esinlenerek yazıldı. Bir anne-oğul sevgisizliğinin ve bağlanma bozukluğunun işlendiği filmde Martı oyununun provaları da yer alıyor.Filmin Müziklerinde Dante' nin "İlahi Komedya"sı da yer alıyor.



Dante' nin "İlahi Komedya" adlı eserinin "Inferno" (Cehennem) bölümünden bir kısım, orjinal Latince metni ile, Ozan Türkyılmaz tarafından film için özel olarak bestelendi. Ayrıca filmin içerisindeki diegetik ve non-diegetik tüm müzikler de karakterlere özel olarak bestelenmistir.Filmin Başrollerinde Baran Şükrü Babacan, Eylem Yıldız ve Funda Eskioğlu yer alıyor.Yapımcılığını Drama Yapım’ın üstlendiği filmin başrollerinde “Halef” filmindeki performansıyla 2018 yılında gerçekleştirilen Malatya Uluslararası Film Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanan Baran Şükrü Babacan ve “Eğreti Gelin” filmindeki performansıyla 2005 yılında gerçekleştirilen Adana Altın Koza Film Festivali’nde Umut Vadeden Kadın Oyuncu ödülünün sahibi olan Eylem Yıldız ile tecrübeli dizi ve sinema oyuncusu Funda Eskioğlu yer alıyor.Film; Bosphorus Film LAB, Cinelink Ortak Yapım Marketi, Apulia Film Forum, First Cut LAB ve First Cut+ platformlarına seçildi.

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Seren Serengil Sevgilisi Mustafa Rahman İle Barıştı

Seren Serengil, geçtiğimiz hafta "Gördüğüm lüzum üzerine ilişkimi sonlandırdım" dediği iş insanı Mustafa Rahman Tohma'ya geri döndü. Barıştıktan sonra Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan ikiliden Tohma, "Yanlış bir anlaşılma oldu" dedi. Tohma, Serengil'den ayrıldıktan sonra 'intihar edeceği' şeklinde ortaya atılan iddialara da son noktayı koydu.YANLIŞ ANLAŞILMA OLDU"Seren Serengil, 'ihanet' imasında bulunduğu Mustafa Rahman Tohma'ya geri döndü. İkili, barıştıktan sonra Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.NE İNTİHARI?"Mustafa Rahman Tohma, dört yıldır birlikte olduğu Seren Serengil'den ayrıldıktan sonra 'intihar edeceği' şeklinde ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Üçüncü şahıslarla ilgili ya da aldatılma durum yok. Sadece bir yanlış anlaşılma oldu, o yardım döneminde telefonla çok sık konuşmadan dolayı. Ben de gidip özür diledim. Dört yıllık güzel bir sürecimiz var. Kötü günleri, hastalık sürecini hep birlikte atlattık biliyorsunuz. Hafta ortası Avrupa'ya birkaç günlüğüne tatile gidip geleceğiz. Hayatta ilk ayrılan siz değilsiniz ki ne intiharı? Yok öyle bir şey. Ben annemi kaybettim öyle şeyler düşünmedim" şeklinde konuştu



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Aysegül Çoşkun ve Tolga Güleç'ten Muhteşem Düet

Türkiye'nin en iyi aktörlerinden Tolga Güleç ve İran'da sergilediği oyunculuk performansıyla son zamanlarda adından söz ettiren Ayşegül Çoşkun Hakan Altun'un unutulmaz şarkısını birlikte seslendirdiler.

Sözleri Hakan Altun'a ait 'Hep Var Olacaksın' isimli şarkıyı seslendiren Güleç ve Coşkun unutulmaz bir performansa imza attılar. Bir kaç prova sonrası, tek seferde akustik olarak seslendirilen 'Hep Var Olacaksın' isimli eser tüm dijital platformlarda dinleyicinin beğenisine sunuldu. Bu mükemmel düetle birlikte başarılı oyuncu Tolga Güleç hayatında ilk defa orkestra eşliğinde şarkı söyledi.



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Ömür Gedik Çocuklarınızın Hayallerine Engel Olmayın

İpek Açar'ın TRT Müzik ekranlarında yayınlanan performans programı 'İpek Yolu' her perşembe akşamı müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor. İpek Açar, İpek Yolu'nun yeni bölümünde 27 Nisan Perşembe akşamı, hayvan hakları savunucusu, Haçiko Başkanı, gazeteci, müzisyen Ömür Gedik'i konuk ediyor. İpek Açar ve Ömür Gedik, İstanbul Akademi Orkestrası eşliğinde, Alper Kömürcü direktörlüğünde muhteşem performanslara imza atıp, düetler yaptılar.

Ömür Gedik, İpek Açar'a ilk kez yaşadığı aile baskısını anlattı ve ailesinin baskısı nedeniyle konservatuvara gidemediğini söyledi. Ömür Gedik "Konservatuvara gitmek istiyordum, ailemin üzerimdeki baskısı nedeniyle gidemedim. Hayalim olarak kaldı müzik ama, insan gerçekten istiyorsa başarıyor. Boğaziçi Filoloji okudum, ailelere çocuklarınızın hayallerine engel olmayın diyorum" dedi.

En az 1 sene deprem bölgesinde olacağım

Ömür Gedik "Söz verdim, en az 1 sene deprem bölgesinde olacağım. Şirketlerin de daha çok sevil toplum kuruluşlarına destek olması gerekiyor" dedi.



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Barselona’da Türk Rüzgarı

Dünyanın önde gelen lüks yat kiralama uzmanlarının bir araya geldiği ve sektördeki kiralık lüks charter yatlarının sergilendiği MYBA Charter Show, görkemli bir açılışla Barselona’daki Marina Port Vell’de tüm sektör profesyonellerini buluşturdu. Bu yıl 33.sü düzenlenen yat fuarının Platinum Sponsorluğunu üstlenen Begüm Yachting, kaptanlarla seminer ve akşam yemeği düzenledi.

Yat fuarının ilgi çeken bu etkinliğinde, Begüm Yachting CEO 'su Begüm Doğulu teşekkürlerini ileten bir konuşma yaptı. Begüm Yachting sponsorluğunda, Myba Başkanı John Wyborn ve tüm yabancı yat kaptanlarının katılımı ile düzenlenen etkinlik büyük ilgi gördü.

Her zamanki gibi Türkiye’nin gururu Begüm Yachting’in CEO’su Begüm Doğulu uluslararası yat turizm arenasındaki Türk gücünü ve üstünlüğünü bir kez daha hissettirdi.



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Kenan İmirzalıoğlun'dan Müjde Geldi

Kenan İmirzalıoğlu önceki gün Etiler’deydi. Kuaför çıkışı görüntülenen oyuncu, muhabirlerle sohbet etti.

Kenan İmirzalıoğlu, bayramla ilgili “Bayram güzel geçti. Kızımız Lalin’i bir yerlere götürdük, onu eğlendirdik. Bu bayram büyüklerimizle değil, küçüklerimizle ilgilendik. Lalin’in bayram hediyesi doğada yürüyüş yapmak oldu” dedi.

Yeni projeleriyle ilgili soruya “Bazı işler var. Yaz aylarından sonra değerlendireceğim” yanıtını veren oyuncu, eşi Sinem Kobal’ın da ekrana döneceğini açıkladı: “Sinem de özledi. Ailece ekranlara yaklaşacağız yakında!”