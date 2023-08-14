BİR BABA DAHA GİDER

Anadolu Rock müziğinin efsane ismi Erkin Koray geçtiğimiz günlerde Kanada’nın Toronto şehrinde hayatını kaybetti. Erkin Koray’ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. Türk Rock Müziği’nin başı sağolsun!

Başka Seslerden Erkin Koray Şarkıları

Zaman içerisinde Emre Altuğ’dan Funda Arar’a, Çelik’ten Edis’e popüler müzik tarihinde bugüne dek birçok şarkıcı Erkin Koray şarkıları yorumladı. İlk Erkin Koray şarkısı coverlayan isim 1999 yılında Emre Altuğ oldu. Altuğ ilk albümde söylediği Erkin Koray klasiği ‘Şaşkın'la geniş kitlelerce tanındı. Emre Altuğ’u 2000 yılında Çelik takip etti. Çelik’in yorumladığı Erkin Koray şarkısı ‘Öyle Bir Geçer Zaman ki’ büyük ses getirdi. Çelik 2002’de yayınladığı albümünde de ‘Silinmeyen Hatıralar‘ şarkısıyla da Erkin Baba’ya selam yolladı. Aynı yıl Funda Arar da ‘ArapSaçı’ yla müzik listelerinin zirvesindeydi. Erkin Koray’ın unutulmaz ‘Anma Arkadaş’ şarkısı da yılar içerisinde Yıldız Tilbe ve Ogün Sanlısoy tarafından yeniden yorumlanan şarkılardan oldu. 2014 yılında başarılı bir çıkış yakalayan bir başka Erkin Koray klasiği ‘Aşkımız Bitecek’ ile listelere girdi. Genç pop yıldızı Edis de ilk albümünde Erkin Koray şarkısı ‘Gün Ola Harman Ola’ya yer verdi.

CUMHURİYETİN 100. YILINA ÖZEL TABLO

İstanbul Ataşehir’de bulunan bir alışveriş merkezinde İstanbul resimleriyle tanınan ressam Alev Özas 29 Ekim’de tamamlanması planlanan Cumhuriyetin 100. yılına özel dev tablonun yapımına başladı. 2 metre 90 cm yüksekliğinde ve 50 metre uzunluğunda panoramik bir İstanbul metropol resmi olacak yağlı boya tablonun Guinness Rekorlar Kitabı’na girmesi için de başvurular yapıldı. Açık arttırmayla satılması planlanan tablodan elde edilecek gelirin bir kısmı kimsesiz çocukların yararına bağışlanacak.

Alev Özas, sanat kariyerini İstanbul’un resimlerini yapmaya adamış ünlü bir ressam. Şimdiye kadar çeşitli boyutlarda yüzlerce panoramik İstanbul resimleri yapmış olan sanatçı, hayatında ilk kez böylesi dev boyutta bir resme imza atıyor. Alev Özas’ın, soyut ekspresif figüratif tarzda tual üzerine yağlı boya olarak yapacağı bu peyzaj resim, dünyada bir benzerinin bulunmaması nedeniyle, sanat tarihindeki yerini alacak.

ATATÜRK’ÜN SEVDİĞİ ŞARKILAR ALBÜM OLUYOR

‘Yemen’ türküsünden ‘Vardar Ovası’na ‘Fikrimin İnce Gülü’nden ‘Sarı Zeybek’e, Atatürk’ün en sevdiği şarkılar albüm oluyor. Müzik yapımcısı Murat Yıldırım 2012 yılında vefat eden Atatürk’ün manevi kızı Ülkü Adatepe’nin vasiyeti üzerine özel bir albüm hazırladığını duyurdu.

‘Vasiyet’ adlı albümde Ah Bu Gönül Şarkıları, Yemen Türküsü, Vardar Ovası, Fikrimin İnce Gülü, Benim Mor Çiçeğim, Manastır’ın Ortasında, Çile Bülbülüm Çile, Kimseye Etmem Şikâyet, Sarı Zeybek’in de aralarında olacağı 9 şarkı yer alacak. Ön hazırlık çalışmaları devam eden projede eserleri seslendirmeleri için Ülkü Adatepe’nin önerdiği Ajda Pekkan, Candan Erçetin, Cem Adrian ve Seçil Heper gibi sanatçılara teklif götürüldü. Albümde ayrıca dünya çapında tanınmış bir sanatçıyla bir Türk şarkıcının düetinin yanı sıra sürpriz bir ismin seslendireceği Atatürk’ün Ülkü Adatepe’ye yazdığı şiir de yer alacak.

'BİR ÖMRÜN HİKAYESİ'NDE ÇIKIŞ ŞARKISI AJDA PEKKAN’DAN

Türkiye’nin en önemli 12 yıldızı tarafından Şehrazat’ın hala çok ünlü ve popüler olan eserlerinin olduğu Şehrazat Bir Ömrün Hikayesi Volume 1 Tribute Saygı albümünün çıkış şarkısı “Aşklayalım “ Süperstar Ajda Pekkan tarafından cover olarak yorumladı. Söz & müziği ünlü besteci ve söz yazarı Şehrazat’a, düzenlemesi ise Erhan Bayrak’a ait olan ‘Aşklayalım’ın Mix Mastering çalışmaları IMS Mix Mastering tarafından tamamlamadı.

Türk Pop Müzik tarihinin en önemli bestecisi Şehrazat 1990 senesinde Süperstar Ajda Pekkan'ın yorumladığı "Yaz Yaz Yaz" şarkısıyla Türk pop müziğinin endüstriye dönüşmesinde yeni bir kapı açmıştı. Şehrazat’ın albüm kapağı ve Süperstar Ajda Pekkan’ın “Aşklayalım“ şarkı kapağı yapay zeka ile üretildi. Dünden bügüne 14 potre fotoğrafının ortak anlatımının oluşturduğu yapay zeka fotoğrafları son dokunuşları ise ressamlar tarafından çizim teknikleriyle yapıldı. Bu yapay zeka fotoğrafları Onur Özışık imzası taşıyor.

‘OTOMATİK PORTAKAL’ RAP MÜZİKALİ OLDU

Anthony Burgess’ın 1962’de kaleme aldığı Stanley Kubrick tarafından 1971’de sinemaya uyarlanan ‘Otomatik Portakal’ rap müzikali olarak seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Erdal Beşikçioğlu’nun kızı Elvin Beşikçioğlu ile birlikte uyarlayıp yönetmenliğini üstlendiği müzikalin başrolünde Şanışer lakaplı Sarp Palaur yer alıyor. Alex karekterini canlandıran Şanışer, Sokrat St, Ados, Kamufle, Redo ve Müjde Kızılkan gibi şarkıcılar eşlik ediyor. Bireylerin ne kadar özgür veya baskı altında olması gerektiğini ve sonuçlarını bir grup gencin kurduğu çete üzerinden sahneye taşıyan eser müziği edebiyatla buluşturuyor. Müzikalde müzisyenlerin oyunculuk ve dans performanslarının yanı sıra ‘Otomatik Portakal’ için besteledikleri yeni şarkılarda yer alıyor. Kareografisi Tan Temel ve Evrim Akyay, dekor tasarımı Barış Dinçel’in imzasını taşıyan müzikal 28 Eylül’de Zorlu Psm’de seyirciyle buluşacak.

NURİ HARUN ATEŞ’ten ‘KALP AĞRISI’

NURİ HARUN ATEŞ’in yorumladığı ‘KALP AĞRISI’ resmi olarak genç sanatçının yayımlanan ilk Sezen Aksu şarkısı oldu.

Nuri Harun Ateş’in sözü ve müziği Sezen Aksu’ya aranjesi Ayhan Günyıl’a ait Kalp Ağrısı şarkısı Pasaj&Garaj Müzik etiketiyle dijital müzik platformlarında yayınlandı. Daha önce ‘Geçmişe Susmasını Söyle’ şarkısında vokali ile Nuri Harun Ateş’e eşlik eden Sezen Aksu, bu sefer sözü ve müziği kendisine ait bir şarkısını yorumlaması için hediye etti.

Sade aranjesi, güçlü ve naif vokaliyle Nuri Harun Ateş, gürültüsüz ama duygu dozu yüksek bu şarkıyı tüm bedeni, kalbiyle yeniden yorumladı.