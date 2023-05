Hayat boyu unutulmayan ilişkiler vardır. İlk aşk, ilk dostluk, ilk öğretmen, ilk komşu gibi… Ama bir tanesi vardır ki, hiç unutulmaz hep hatırlanır. “Anne kız ilişkisi…”

Kocaman bir sevgi armonisi eşliğindedir ve anlatılmaz yaşanır.Farklı yaşlarda iki ayrı nesil, yaşam boyu birlikte atan sevgi dolu kocaman iki yürek…

Kız annesi olmak nasıl bir şey bilmiyorum ama annesinin kızı olmak, onun sıcaklığına hissedip gibi kokusunu içine çekerek büyümek muhteşem ötesi bir duygu. Biz üç kız kardeşiz. Aslında dört…

Çünkü annemiz bize her zaman arkadaş gibi yaklaştı ve sorgusuz sualsiz dinledi, sırlarımızı sevgi dolu yüreğinde sakladı, iyi-kötü her anımızda hep yanımızda oldu. İyiyi, güzeli, doğruyu hep en iyi şekilde öğretti. Biz de annemizin bu yaklaşımını hiçbir zaman suistimal etmedik.

Gerçi ben en küçük olmanın avantajlarından yararlanarak biraz şımarıklık ve yaramazlık yapmış olabilirim ama yine de hep saygı sevgi çerçevesinin içinde sürdürdük anne-kız ilişkimizi. Tabii ki de arada ufak tefek sürtüşmeler olmuştur, ama bu durumun da ergenliğe girmenin meydana getirdiği hormonal değişimler neticesinde gerçekleştiğini düşünüyorum. Hani şu büyüdüğümüzü sanıp havalara girdiğimiz dönem yok mu? Nam-ı diğer, anne -kız arasındaki, “Ne seninle ne de sensiz” dönemi.

Gerçi bizde ergenlik dönemi çatışmaları annem tarafından sevgiyle hep doğru yönetildiği için, hayatımız boyunca hep sevmeyi öğrendik. Bebeklikten çıktım ilk adımlarımı attım, çocukluktan ergenliğe geçtim genç kız oldum, ergenlikten olgunluğa eriştim büyüdüm…

Ve belki de değiştim, ama annemle aramızdaki sevgi bağı hiç kopmadı. Değişmeyen ve gittikçe güçlenen tek şey aramızdaki sevgi bağı oldu. O yüzden gazetede okuyup televizyonda izlediğim ya da çevrede gözlemlediğim ve bizim ilişkimizin aksine baskıcı annelerin tutumlarına maruz kalıp büyüyen kız çocuklarının isyankar hikayeleri hep üzmüştür beni.

Oysa ki, anneler kızları için hayatları boyunca önemli bir destek, bir rol modeldir. Bazı anneler kızlarını kendisinden farklı karakterde ve onların da ayrı birer birey olduğunu kabullenmeyip hayatlarına gereksiz müdahalelerde bulunmaya devam ettiklerinden dolayı aralarındaki sürtüşme uzun yıllar sürüp gidiyor. Bu da maalesef anne kız ilişkisini derinden zedeliyor.Hayat boyu sağlıklı bir anne kız ilişkisi yaşamak adına benim naçizane fikrim, her şeyden önce koşulsuz sevginizi verin. Hata yaptığında bile sevildiğini hissetsin.

Aşırı baskıcı tutumlar, eleştirici yaklaşımlar yerine yargılamadan dinleyin onu. İnanın ve güvenin, onun da güvenini kazanın ve en iyi arkadaşı siz olun. Kızlarınızın size ve sevginize her yaşta ihtiyacı olduğunu unutmayın.

Şarkının sözlerini değiştirin ki, “Ne seninle ne sensiz” yerine, “ Her şey seninle güzel” çalsın arka fonda.

Eli öpülesi tüm güzel annelerin Anneler Günü Kutlu olsun.