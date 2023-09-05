Haber: Damla Oya Erman

Floransa Belediye Başkanı Dario Nardella, Pazartesi günü X olarak bilinen platformda yaptığı bir gönderide, turistin hasara neden olduğu sırada çeşme üzerinde bir selfie çekmeye çalıştığını söyledi.

2018 yılında tamamen restore edilen Neptün Çeşmesi, 16. yüzyılda Medici Hanedanı üyesinin Avusturya Arşidüşesi ile evliliğini anmak amacıyla inşa edilmişti.

Belediye başkanı tarafından X platformunda paylaşılan video görüntüleri ve yüzü bulanıklaştırılmış bir resim, bireyin İtalyan şehrinin merkezindeki tarihi çeşmeyi tırmandığını gösteriyor.

Nardella, X gönderisinde adamın güvenlik kameraları sayesinde tespit edildiğini belirtti.

Alman devletine ait yayın kuruluşu Deutsche Welle'e göre, bu kişi 22 yaşında bir Alman turist.

Nardella, şimdi önemli bir ceza ödemesi gerekeceğini söyledi, ancak kesin rakam belirtilmedi.

Floransa hükümet ofisi, Insider'ın yorum talebine hemen yanıt vermedi.

Deutsche Welle'e göre, selfie numarası 5.000 Euro veya 5.375 ABD Doları'na kadar zarara yol açtı. Çeşme, yayın kuruluşu tarafından Ekim ayındaki planlı bakım sırasında onarılacak.

Nardella, X gönderisinde "kültürel mirasın vandalizmine karşı hiçbir gerekçe yok" dedi.

Palazzo Vecchio'nun güzel sanatlar mimarı Tommaso Muccini, çeşmenin bakımından sorumlu olan, İtalyan gazetesi La Nazione'a verdiği demeçte, çeşmenin sensörlerinin turist çeşmeye girdiğinde alarmı tetiklemediğini söyledi.

Bu muhtemelen, turistin çeşmeyi aydınlatan projektörlerin önünden geçtiği için sensörlere müdahale yarattığı için oldu, Muccini, La Nazione'a göre ekledi. Ancak, turist çıkarken alarm çalıştı, Muccini ekledi.

Ekim ayındaki planlı bakım sırasında, sensörlerin hemen alarmı tetikleyecek şekilde güncelleneceği ve böyle bir olayın tekrar yaşanmasını umut ederek, Muccini, La Nazione'a göre söyledi.

Bu yaz, İtalya'da turistlerin tarihi anıtlara zarar verme olaylarında birçok örnek yaşandı.

Bir grup Alman turist geçen ay bir İtalyan villasında 150 yıllık bir heykeli devirdiğini söyledi.

Roma'nın Colosseum'u defalarca tahrif eden insanlar da oldu.

Ayrıca Roma'da, tuhaf bir video, bir turistin su şişesini doldurmak için Trevi çeşmesine tırmanmasını gösterdi.

Bu olaylar, İtalya'nın turizm bakanının, kötü davranan turistleri ülkenin kültürel mirasına "saygısız" olarak tanımladığı "vandallar" olarak tanımladığı bir dizi fotoğraf yayınlayan Insider'ı yayınlamasına neden oldu.