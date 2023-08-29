Yazım için bir başlık attım ve biraz kızgın okuyorsunuz, tabi ki önyargıyla. Bilmek önemlidir hem de çok önemlidir, yeter ki doğru olsun, bildiklerimizin doğru olduğundan emin olalım. Ekseriyetle ve yaşadıkça görüp öğreniyoruz ki, doğru bildiklerimizin yanlış, yanlış bildiklerimizin de doğruluğu mümkün. Mümkün olan bir diğeri ise, bilgi sahibi olduğumuz kıstas ya da teyit konuyla alakasız.

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Dev bir gemi motoru bozulur ve kimse tamir edemez.

Tavsiye üzerine 30 yıldır gemi motorları ile uğraşan bir usta çağırırlar.

Usta tüm sistemi gözüyle kontrol eder ve takım çantasında küçük bir çekiç çıkarıp motorun bir noktasına hafifçe vurur. Çok geçmeden dev motor tekrar çalışır.

Gemisi çalışan patron mutluluktan havaya uçar ve ustaya borcunun ne kadar olduğunu sorar.

Usta; 20.000 dolar olduğunu söyler.

Bunu duyan patron;

"Neredeyse hiçbir şey yapmadın, sadece 5 dakika için 20.000 dolar mı? Detaylı fatura istiyorum" der.

Usta faturayı yazar;

Çekiçle vurma, işçilik: 2 dolar.

Nereye vuracağını bilmek: 19.998 dolar.

Ve ekler; "Bu işi 5 dakikada yapıyorsam 30 yılımı 5 dakikada nasıl yapacağımı öğrenmekle geçirdiğim içindir. Bana dakikalar için değil, nereye vuracağımı öğrenmeye harcadığım yıllar için 20.000 dolar borçlusun"

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Yazımda yer verdiğim hikâye kurgudur, varsayalım ki kurgu değil yaşanmış, rakamlar afakidir. Bilim ve teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, hangi seviyeye ulaşırsa ulaşsın, tecrübe, deneyim, yaşanmışlıklar hep en önde ve değerli olacaktır. Bazı deneyim ve tecrübe edilenler de vardır ki insanın başına ömrü boyunca bir kez ya gelir ya da hiç gelmez, doğaldır ki önemli ve yüksek değerdedir. Varsayım bir hadise yaşanmış ve ilgili kişi bu deneyimi edinmişse, deneyim sadece bir tesadüf değil, deneyime ulaşmak için gösterilen sabır ve çabalama da vardır, deneyime ulaşmak için gösterilen fedakârlıklar silsilesi de vardır. Meseleyi sadece bir gemi motoru tamirinden alıp tüm katmanlara tüm döngülere serpiştirir isek deneyimin önemini de değerini de çok daha iyi kavrayıp anlayabilir, anlamlandırabiliriz.

