KOCAELİ AA- Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında 4 yıl önce kurulan Bilişim Vadisi'nde katma değeri yüksek yeni teknolojiler ve ürünler üretmek için çalışmalarına devam eden 500'ü aşkın firmada 7 bin kişi istihdam ediliyor.

Mayıs ayında resmi açılışları yapılan İstanbul, İzmir ve Bakü kampüsleriyle "Mega Teknoloji Koridoru" oluşturan Bilişim Vadisi, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Teknopark AŞ ile de önemli iş birliklerine imza atıyor.

Bilişim Vadisi Yönetim Kurulu Üyesi ve GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, AA muhabirine, akademik ve endüstriyel AR-GE'nin, teknolojide yapılan çalışmaların hızlı bir şekilde sektöre transferini sağlamayı amaçlayan GTÜ'nün çok önemli ve kritik bir rol üstlendiğini söyledi.

GTÜ'nün teknoloji ve sanayinin merkezinde yer aldığını ve bunun GTÜ'yü seçen öğrencilere birçok avantaj sağladığını belirten Mantar, "Bizim çevremizde 15 OSB var. Bizim 5-10 kilometre çapımızda 5-6 teknopark var. Bu misyonla kurulmuş bir üniversitenin çok önemli bir rolü var. Bu rol de teknolojiyi, AR-GE'yi sanayi ile buluşturan bir rol. Diğer üniversitelerden farkı, sanayiye teknolojiye daha yatkın bir üniversite ve bunu sektöre hızlı bir şekilde transfer edilmesini, üniversite sanayi işbirliğini önceleyen bir üniversite." ifadelerini kullandı.

Mantar, GTÜ'nün bünyesinde bulunan Teknopark AŞ ve Bilişim Vadisi'ndeki teknoparkın çalışmalarına değinerek, GTÜ Teknopark'ın ve Bilişim Vadisi Teknopark'ın birbirini tamamlayıcı role sahip olduğunu ve önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini kaydetti.

"Gerçekten devasa bir gelişim görüyoruz"

Mantar, Bilişim Vadisi'ndeki kuluçka merkezinin çok gelişmiş bir merkez olduğunu vurgulayarak, "Bu ekosistemi öğrencilerimize sunmakla öğrencilerimiz avantajlı hale geliyor. Bir öğrenci parası yoksa fikri varsa rahatlıkla gelip Bilişim Vadisi'nde çok ciddi bir ücret ödemeden burada bu fikrini hayata geçirebiliyor. Bu fikri satın alacak yatırımcılarla da görüşebiliyor. Fikrin ürüne dönüştürülmesi, teknolojinin ürüne dönüştürülmesi, bunun ticarileşmesi, bunun katma değere, ekonomik katma değere dönüşmesi için Bilişim Vadisi'nde bu tür eğitimler veriliyor." şeklinde konuştu.

Bilişim Vadisi'nin misyonun, hızlı bir şekilde sivil sektöre ürün transferini sağlamak olduğuna işaret eden Mantar, "Bilişim Vadisi 2019 yılında kuruldu ama geçmişi 2015'e dayanıyor. 2015 yılından bugüne baktığımızda gerçekten devasa bir gelişim görüyoruz. Şu anda 500'ü aşkın firma var, 7 bine yakın çalışanı var. Bu kadar kısa bir sürede, bu kadar büyüyen çok az sayıda kurumumuz, şirketimiz vardır." değerlendirmesinde bulundu.

"Firmalarımız bizim beklediğimizden çok daha hızlı bir şekilde büyüyor"

Togg'un ülkenin gurur kaynağı olduğunu vurgulayan Mantar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Togg'a hizmet veren bizim yüzlerce firmamız var. Bu firmalarımız sadece Togg'a hizmet vermiyorlar. Başka sektörlere de verecekler. Yani bir ekosistemi de canlandırıyor. Bu yönüyle baktığımızda çok sayıda firmayı burada görebiliriz. Oyun sektöründen, mobiliteye, mobiliteden akıllı tarıma, akıllı ilaca ve birçok farklı sektörde faaliyet gösteren firmalarımız var. Bu da diğer sektörlerle de ciddi bir etkileşim içerisinde. Firmalarımız bizim beklediğimizden çok daha hızlı bir şekilde büyüyor. Ben, Bilişim Vadisi'nin kuruluşundan beri bu işin içerisindeyim. Bunun, bu kadar kısa sürede bu duruma geleceğine inanmıyordum çünkü bunların bir kuluçka dönemi var, bir emekleme dönemi var, yürüme dönemi var, koşma dönemi var, profesyonel ligde oynama dönemi var. Maşallah Bilişim Vadisi bu süreçleri çok hızlı bir şekilde tamamladı."

Mantar, Bilişim Vadisi'nde faaliyet gösteren 500'ü aşkın firma bulunduğunu anımsatarak, "Bunlara şu ana kadar hep yatırım yapıldı. Bundan sonra da bunun meyvesi yenilecek. Şimdi bu firmalarımızın hemen hemen tamamı, ürününü satmak için, ürünü katma değere dönüştürmek için, ülkenin ekonomik katma değerine fayda sağlamak için uğraşacaklar. Bu da bizim için gurur verici bir tablo." dedi.

Türkiye'nin son 20 yılda teknoloji ve AR-GE'ye çok ciddi destekler verdiğini belirten Mantar, bu kadar destek veren ülke sayısının çok az olduğunu söyledi.

Mantar, "Biz 20 yıldır teknolojiye yatırım yaptık. Firmalarımız, endüstriyel AR-GE nasıl yapılır, teknoloji nasıl geliştirilir, teknolojiden ürüne nasıl geçilir, bunları öğrendi. Artık bizim yetenek problemimiz yok. Biz bundan sonra bunların ticarileşmesine odaklanmamız gerekiyor. Biz de hem üniversite olarak hem de Bilişim Vadisi olarak bu girişimcilerimizin, bu gençlerimizin ortaya koyduğu ürünlerin dünya liginde katma değere dönüşmesi için uğraş içerisinde olacağız." ifadelerini kullandı.