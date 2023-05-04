İZMİR AA- İbrahimcioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kocaeli Bilişim Vadisi'nin açılışını 2019'da yaptıklarını hatırlatarak, dün de İstanbul, Bakü ve İzmir'deki bilişim vadilerini açarak mega teknoloji koridorunu oluşturduklarını kaydetti.

Bilişim Vadisi İzmir'in Kocaeli'deki açılıştan sonra en önemlisi olduğunu kaydeden İbrahimcioğlu, "Çünkü iki sanayi şehrimizi bir araya getirmiş ve buluşturmuş oluyoruz. Burada oluşacak sinerjiyi de mega teknoloji koridorumuzla beraber başka alanlara aktarmayı ve diğer taraftan da kapasitemizi artırmayı hedefliyor ve bunu yapabileceğimize inanıyoruz." dedi.



Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş/AA

Hedef Balkanlar ve MENA Bölgesi

İbrahimcioğlu, İstanbul ve İzmir'in dışında Bakü'de de bilişim vadisi açılmasıyla ilgili şunları kaydetti:

"Yerel alanda güçlü olmak lazım. Yerel kaynaklarımızı bir motivasyonla bir araya getirip daha güçlü bir ekosistem inşası önemliydi. Fakat ekosistemin en önemli unsurlarından bir tanesi de uluslararasılaşma yani globale açılmak gerekiyordu. Bu anlamda biz daha önceden hem Uzak Asya'da hem de Uzak Batı'da bağlantılarımızı Singapur'dan Amerika'ya kadar kurmuştuk. Fakat buradaki bağlantılarımız bir network etkisi üzerineydi. Şimdi ise Bakü'yle beraber fiziksel olarak da Azerbaycan Teknik Üniversitesi içerisinde teknoloji girişimciliğini geliştirebileceğimiz, var olan bilgi birikimimizi paylaşabileceğimiz bir yapıyı da oraya kurmuş oluyoruz. Ama bunun devamı gelecek. Belki önümüzdeki dönem Balkanlar'ı bir sonraki dönemde de MENA (Ortadoğu ve Kuzey Afrika) bölgesindeki oluşturduğumuz fırsatlarla koridorun bütünleyici unsurunu, yani milli teknoloji hamlesi ruhunu paylaşmış olacağız."

Bilişim Vadileri ile dijital ağlar oluşturduklarını kaydeden İbrahimcioğlu, "Bu dijital ağlarla birbirine bütünleşmiş girişimciler belli unsurlarda kapasitelerini artırmış olacaklar. Bunlar bilimsel araştırma, teknoloji transferi, ürünleştirme, ticarileştirme ve yatırım. Yatırım kapasitelerimizi artırmış olacağız. Yine bu aynı hususlarda potansiyelimizi paylaşacağımız bir yapı bu." diye konuştu.