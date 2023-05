Kültür ve Medya Dünyası

31 Ekim 1982 yılında doğan Nazlı GÜLER; İlk, Orta ve Lise öğrenimini Ankara Çankaya Üniversitesi Arı Kolejinde tamamladı. 7. Sınıftayken yaşıtlarına göre boyunun uzun olmasından dolayı dikkat çeken Nazlı, Beden Eğitimi Öğretmeni Cumhure BORA’ nın yönlendirmesi ile 11 yaşında aktif basketbol hayatına başladı. Çocuk yaşlarında baleyle ilgilenmesi sebebiyle esneklik ve koordinasyon açısından da yeterli olan Nazlı GÜLER; eğitim aldığı Arı Koleji Basketbol Takımına 1999 yılında profesyonel imzayı atarak Süper Lig seviyesine kadar bu takıma hizmet etmiştir. Gazi Üniversitesi Spor Akademisi Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümünü bitiren GÜLER, üniversite takımında da yer almıştır. Kariyer kısmında ayrıntılı şekilde verileceği üzere ülkemizin önde gelen kulüplerinde Lig ve Eurocup mücadelelerinde yer alan Nazlı GÜLER, milli takımlar düzeyinde de forma terletmiştir. TBF tarafında 2020 yılında başlatılan TBF Akademisine ve yöneticilik belgesini almıştır. Nazlı GÜLER; halen aktif sporculuk kariyerine devam etmektedir. WWF ( World Wildlife Fund ) , Büyük Kulüp ve Yeşilyurt spor kulübüne üyedir. Nazlı Güler basketboldaki yeteneği , başarısı , kendine özgü tarzı , azmi , çalışkanlığı gibi özelliklerinin yanı sıra pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Nazlı Güler tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Yaşam Tarzı

Nazlı Güler Yaşam tarzını şu cümlelerle anlatıyor :”Benim için bi tutku olan “ Basketbol “ belki sizin için sadece bir spor ama bir kere sahada o kazanma hissini tattınız mı bundan vazgeçmek çok zor. Küçüklüğümden beri her maçı kazanmak isterim ama bunun mümkün olmadığını anlamam çok kısa sürdü. Daha sonra peki en iyi ne yapabilirim diye düşündüm sahada 100 de 100 unu vermek, her antrenmanı maç gibi oynamak her maça final maçı gibi çıkmak ve hiçbir zaman içindeki o basketbol aşığı çocuğu öldürmemek. Ben Nazlı olarak hala bunu yapıyorum size verebileceğim en büyük tavsiye çalışmaktan vazgeçmeyin, işinizi aşk ile yapın ve bu hayatta yapmak istediğiniz her şeyi yapabileceğinizi unutmayın Tabi ki destek şart benim en büyük destekçim ailem oldu onlara minnettarım. Okulda aldığımız eğitim çok önemli, benim en büyük şansım okul ve kulüp işbirliği içinde yetişmiş olmam, beni keşfeden Cumhure Boran ‘a sizler aracılığı ile teşekkürlerimi iletiyorum belki de o beni fark etmeseydi bugün buralarda olamazdım. Beslenmek ve dinleme kısmı çok çok önemli, dengelemek vücudun neye ihtiyacın olduğunu bilmek ve sporcu gibi yaşamak.Basketbol sayesinde Nazlı Güler oldum, birçok başarı elde ettim, ayakları üzerinde durabilen sağlam bir birey oldum. Disiplinli, paylaşmayı seven, ekonomik özgürlüğü olan bir bayan oldum. Dünyanın birçok ülkesine gittim uluslararası müsabakalara çıktım, her kültürden farklı takım arkadaşlarım oldu, birçok antrenörle çalıştım, birçok yönetici ile çalıştım, hepsinin bana ayrı ayrı emeği olmuştur. Günün sonunda basketbol bana bir hayat verdi ve bunun içinde çok mutluyum. Hayatta bazen pes etmek istediğimiz zamanlar oluyor iste bu zamanlarda hep o küçük Nazlıyı düşündüm ve bunun için halen çok çalışarak ve hırsımla sahada yüzde yüzümü vermeye çalışıyorum.Bu uzun macerada bana hep destek olan aileme sizler sayesinde tekrar teşekkür etmek isterim ve zaman ayırıp sayfamı ziyaret ettiğiniz için sizlere minnettarım. Spor ve sevgiyle kalın.”

Kariyeri

1994-2000 Orta Okul ve Lise yılları arasında Nazlı Güler, Okul Basketbol Takımı’nın yanı sıra Kızlar Basketbol Ligi’nde de oynamıştır. Daha küçük yaşta olmasına rağmen hayatının geri kalanında yapmak istediği şeyi bulmuştu. Basketbol oyuncusu olmak artık tek arzusuydu. Azimle çalışarak edindiği başarılar da bunun kanıtıydı.Gazi Üniversitesi Spor Akademisi Öğretmenliği okuduğu yıllarda, Üniversitenin Bayan Basketbol Takımı’nda yer almış, bu yıllarda basketbola duyduğu tutkuyla kazandığı birincilik ödülleri sayesinde, gelecekteki Profesyonel Basketbol yaşantısına ışık tutarak parlayan bir oyuncu olduğunu göstermiştir.

• TAKIM BAŞARILARI

• 2005 - Eurocup Finalisti

• 2005 - Türkiye Kadınlar Süper Lig Normal Sezon İkincisi

• 2005 - Türkiye Kadınlar Kupası şampiyonu

• 2005 - Türkiye Kadınlar Süper Lig Şampiyonu

• 2006 - Cumhurbaşkanlığı Kupası Bayanlar Şampiyonu

• 2006 & 2007 - Türkiye Kadınlar Süper Lig Normal Sezon İkincisi

• 2006 & 2007 - Türkiye Kadınlar Süper Lig İkincisi

• 2007 - Cumhurbaşkanlığı Kupası Bayanlar İkincisi

• 2008 - Türkiye Kadınlar Süper Lig Yarı Finalisti

• 2009 - Türkiye Milli Takımı ile Akdeniz Oyunları

• 2010 - Türkiye Kupası Yarı Finalisti

• 2013 - Türkiye Kadınlar Süper Lig Yarı Finalisti

• 2016 - Türkiye Kadınlar İkinci Lig Şampiyonu

• 2017 - Türkiye Kadınlar İkinci Lig Sezon Şampiyonu

• 2019 - Türkiye Kadınlar İkinci Lig eurobasket.com Onur Listesi

• BİREYSEL BAŞARILAR

• 2000 - Migros Bayanlar Basketbol Turnuvası Takım MVP

• 2001 - Ünv. Basketbol Süper Ligi Bayanlar Takımı İkincisi

• 2002 - Türkiye Ünv. Sporları Fed. Üniversite Şampiyonu

• 2003 - Ünv. Basketbol Süper Ligi Bayanlar Takımı İkincisi

• 2006 - All Star 2006 TBF Mixed Stars Şampiyonu

• 2006 - TBF Federasyon Kupası Eleme Grubu Maçın Yıldızı MVP

• 2006 - KKTC Basketbol Fed. Büyük Bayanlar Turnuva Şampiyonu

• 2016 - TKB2L Finali MVP

• 2017 - TKB2L Federasyon Kupası MVP

• 2021/2022 Play-off finalisti.



Oynadığı takımlar : Yıldız , genç , ümit ve A Milli takım olmak üzere toplam 55 kez milli olmuştur.

• 2002-2004 Migros Basketbol (KBSL)

• 2004-2005 Fenerbahçe (KBSL,Eurocup Finalisti)

• 2005-2008 Beşiktaş (KBSL Şampiyonluğu)

• 2008-2009 Panküp TED Kayseri (KBSL) • 2009-2010 Beşiktaş (KBSL)

• 2010-2011 Samsun Basketbol (KBSL)

• 2011-2012 Tarsus Belediyesi Basketbol(KBSL)

• 2012-2013 İstanbul Üniversitesi (KBSL)

• 2013-2014 Beşiktaş (KBSL)

• 2014-2015 İstanbulgücü(TKBL)

• 2015-2016 Bornova Becker(TKBL)

• 2016-2017 Bornova Becker(TKBL Şampiyonu)

• 2017-2018 Urla Gençlikspor(TKBL)

• 2018-2019 Mardin BŞB. (TKBL)

• 2019-2020 Sakarya Yükseliş (TKBL)

• 2020-2021 Bodrum Karya Basketbol(TKBL)

• 2021-2022 HDI Yalova VIP Basketbol (TKBL)

• 2022-2023 HDİ Yalova Vip Basketbol ( TKBL)

BİLİMİN UCUNDA

Dr.Ömer Kamacı’nın Bilimin Ucunda adlı eseri Alfa Yayınlarından çıktı. “Ne bilim ya!” Arka kapağı çevirdiğinize ya da internette bu cümleyi okumaya başladığınıza göre kitap ilginizi çekti ve karar aşamasındasınız. Instagram’ın en büyük bilim hesaplarından olan Bilimin Ucunda içeriklerini beğeniyorsanız muhtemelen kitabı sepete eklediniz bile! Aşağıdaki paragraflar Bilimin Ucunda üslubuna aşina olmayanlara geliyor. Dünya’nın deli dolu geçmişinde kartopuna döndüğü, volkanlarla cayır cayır yandığı ve bahtsız tiranlar dinozorların makus talihlerine yenildiği zamanlara yolculuk edeceğiz. Depremlerin yerkabuğunu nasıl şekillendirdiğine bakıp faylarla örülü ülkemizin hareketli jeolojik geçmişine ışık tutacağız: fay anasını be! Canlılık ve türleşme konusuna bir ucu Bağcılar, diğer ucu Natal, Brezilya’dan gireceğiz. Dünya’nın ve canlıların nasıl bir etkileşim içinde değiştiğini, Everest’in zirvesinde deniz kabukları arayarak hep birlikte göreceğiz.

Başlayalım mı? Bilimin Ucunda, doğa algımızın bilimsel devrimlerle dolu evrimini temel olgulara değinerek ve teknik dilden arınmış bir şekilde okuyucuyla paylaşıyor. Dr. Tansu Daylan (Astrofizikçi)

Olmaz olsun böyle üslup! Edebi bir facia. M. Akif Coşkun (Yazar)"

DR. ÖMER KAMACI

İstanbul’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. Lisans ve yüksek lisans derecelerini Kocaeli Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği’nden alarak doktora çalışması için İTÜ Jeoloji Mühendisliği’ne başladı. Bu sürede araştırma görevliliği de yapan Kamacı’nın doktora çalışması TÜBİTAK 1001 ve TÜBİTAK 2214A burslarınca desteklendi. Doktora sürecinde ABD’de bulunan Cincinnati Üniversitesi’nde petroloji ve termodinamik, Kentucky Üniversitesi’nde mineral kimyası çalışmaları yaptı. Doktora çalışması, 2021 yılında İTÜ Doktora Özel Ödülü’ne layık görüldü. Kamacı, çalışmalarını İTÜ Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü’nde öğretim üyesi olarak sürdürmektedir. Aynı zamanda popüler bilim paylaşımları yapan Bilimin Ucunda isimli instagram hesabının kurucusudur. Evli ve iki çocuk babasıdır.

DİVAN CADISI

"İçimizdeki sesi böyle kaybediyoruz işte. Duyup duymazlıktan gelince bir dahakine alçalıyor desibeli. Sonra zaten duyan kalmayınca ses de kendiliğinden bir ölüm uykusuna yatıyor."

Emmy ödüllü senarist Özlem Yılmaz’ın ilk öykü kitabı Divan Cadısı Everest Yayınları’ndan çıktı. Yedi öykü; tam yedi yalan, yedi yüzleşme... Divan Cadısı, kişisel tarihi yeniden inşa eden hafıza oyunlarına, insanın köşe bucak kaçtığı hakikatiyle yüzleşmesine, hatta o hakikati doğurmasına dair bir karnaval. Kendi bedenindeki coğrafyadan habersiz kadınlardan insan ruhunun taşrasına, sırlı atlas yorganlardan bir divan şiltesinin altındaki şifalı tohumlara… Divan Cadısı, kişisel tarihi yeniden inşa eden hafıza oyunlarına, insanın köşe bucak kaçtığı kendi hakikatiyle yüzleşmesine, hatta o hakikati doğurmasına dair bir karnaval. Sinema ve televizyon dünyasının üretken isimlerinden, ödüllü senarist Özlem Yılmaz’dan yaratıcı betimler ve içgörülerle bezenmiş, “bilinen ama fark edilmeyen” şeylere işaret etmesiyle iz bırakan, sinematografik öğeleriyle adeta film izler gibi okunan güçlü öyküler. Divan Cadısı, heyecan verici bir ilk kitap.



ÖZLEM YILMAZ

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nden mezun olduktan sonra 2004-2012 arasında çeşitli sinema filmi ve televizyon dizilerinde yardımcı yönetmen olarak çalıştı. Yüzündeki Dalgalar – Boş Ada isimli bir belgesel film çekti. 2012 senesinde Uçurum dizisiyle başladığı senaristliğe Uluslararası EMMY ödüllü Kara Sevda’nın yanı sıra Kuzgun, Bir Aşk İki Hayat’la devam etti. Halen senarist olarak çalışıyor. Divan Cadısı Özlem Yılmaz’ın ilk öykü kitabı

ORHAN PAMUK’U OKUMAK

YILDIZ ECEVİT ORHAN PAMUK’U OKUMAK adlı Deneme türündeki eseri Everest Yayınlarından çıktı. “Okuma edimini katladıkça, bu kitapta örnek olarak kullanılan yazarın sanatçı özellikleri daha da su yüzüne çıktı; onun bir biçim ustası olduğu yolundaki görüşüm pekişti.”

Edebiyat araştırmacısı Yıldız Ecevit, Orhan Pamuk’u Okumak adlı incelemesinde her romanında kafa karıştırıcı biçim denemeleri yapan Pamuk’un metinlerinde “Okura yabancı olan neydi?” sorusunun peşine düşüyor ve bu soruya açıklık getirmek için Pamuk’un roman anlayışındaki ana bileşenleri Cevdet Bey ve Oğulları’ndan Yeni Hayat’a uzanan yazarlık serüveni boyunca irdeliyor.

Yıldız Ecevit, odağına Yeni Hayat’ı yerleştirdiği eserinde “Çağdaş Roman-Okur İlişkisi”, “Orhan Pamuk’un Yeni Hayat’ı: Yapısalcılığın Işığında Bir Çözümleme Denemesi”, “Yeni Hayat Romanında Yapı, Anlatım, Biçim ve Dil Özellikleri”, “Tasavvuf Işığında Yeni Hayat” ve “Yeni Hayat Romanında Toplumsal Boyut” başlıkları altında, çağdaş bir romanı okuma deneyimini okura gösteriyor.

Yeni Hayat romanı yazılı ve sözlü basında bir edebiyat olayına dönüştü. Baskı üstüne baskı yapan kitap; genelde sanatla, edebiyatla ilgilenmek gibi bir eğilimi olmayan özel televizyonların bile dikkatini çekti. Sanatın paparazzi tipi sanatçılar tarafından yapıldığına inanmış olan izleyici, geçenlerde bir televizyonun parlak renkli koltuğunda onlara hiç benzemeyen zayıf, kemikli bir adamı görünce çok şaşırdı. Bir edebiyatçının böylesine popüler olması hoş bir şey kuşkusuz.Orhan Pamuk medyayı çok iyi kullanıyor, kendisini kutlamak gerek!

Yüze Bakan Adam AHMET AKCA

Evli ve iki çocuk babası olan Ahmet Akca, 1977 Yılında Ankara’da doğdu. İlk öğrenim ve Lise sonrası Unilever Şirketler Bünyesinde satış danışmanı olarak çalışmaya başladı.2003-2007 yılları arası Kara Kuvvetleri Komutanlığında anti-terör tim komutanlığı yaptı. 2007 yılında görevinden istifa ederek satış sektörüne geri döndü. Satış Eğitmeni ve satış koçu olarak gıda firmalarında çalıştı. Bu süreçte Brüssel Capital Üniversitesinde psikoloji Lisansını ve Anadolu Üniversitesi Halkla ilişkiler ve Reklamcılık Lisans eğitimini tamamladı. Satış sektöründe ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda çalıştığı sürede değişik kültürlerden binlerce insanın yüzünü analiz etme şansına sahip oldu. Bu analizler boyunca insan kişiliğinin yüz ve bedene yansıdığının da farkına vardı. Ve bu konuya merakı artarak uzun süren araştırmalara başladı. Ülkemizde yaptığı araştırmalarda konu ile ilgili çok az kaynağın olduğunu fark etti. Bu çalışmalarda yurt dışında verilen eğitimleri keşfetti. Rusya da PROFİLLİNG eğitimi aldı. Başkent Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kişilik Analistliği ve İspanyada Morfopsikoloji sertifika programını tamamladı. Uzun süre satış koçu, satış eğitmeni ve yönetici koçluğu yaptı. Bu süre zarfında da Profil Tanımlama metodolojisini geliştirme fırsatı buldu. Ülkemiz üniversitelerinde Profil Tanımlama eğitimlerinin ve tez çalışmasın yapılması adına gayrette bulundu. Özel güvenlik firmalarına insan kaynakları departmanlarına, rehberlik servislerine, profesyonel danışmanlık yapan kurumlara eğitim, seminer, eğitim ve danışmanlık hizmeti vermeye başladı. 2017 yılında‘’Yüze Bakan Adam-Dünyanın En İyi Yüz Okuma Uzmanı” tescilini de alan Ahmet AKCA Profil tanımlama ve yalan araştırma derneğine de başkanlık yapmaktadır. Basılmış ‘Senin Yüzünden’, ‘. ‘Profil Tanımlama’ ve ‘Biz Bu İşin Hammallığından Geldik’ ,’Yüz Okuma Kılavuzu’ isimli 4 kitabı ve Rus Çözüm ortağı Aleksei Filatov’un yazdığı 1 çevirisi vardır.

Makyaj Sanatçısı Ernur Sakallı

Ernur Sakallı 1975 doğumludur, İktisat mezunudur. 13 yıl bankacılık ve sigortacılık yapmıştır . 2012 de istifa edip Halime Usta Güzellik Akademisi’nde 6 ay Estetisyenlik , cilt bakımı ve makyaj eğitimleri aldı. Ayrıca Makyaj için birebir özel dersler aldı. Gerekli eğitimlerini aldıktan sonra direk freelance makyöz olarak çalışmaya başladı. 10 yıldır da freelance çalışmaya devam etmektedir. Yazları yoğun bir şekilde gelin makyajı yapmaktadır , kışları makyaj eğitimi vermektedir . Kişilerin hem kendilerine daha iyi makyaj yapması için eğitim veren Ernur Sakallı ayrıca mesleki olarak da makyaj eğitim vermektedir. Bugüne kadar mesleğe pek çok kişiyi kazandırmıştır. Ernur Sakallı bu mesleğe dair yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü makyaj tarzı gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle dikkat çekmektedir. Tüm bu nitelikleriyle Ernur Sakallı gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.