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Zyxel ile milyonlarca öğrenci dijital öğrenme çağına adım atıyor

Son birkaç yıl içinde 7 bin 100'ün üzerinde okula yerleştirilen, 64 binden fazla Zyxel cihazı ile öğrenciler, dijital öğrenme çağına güvenilir ve kolay erişim sağlıyor.

03 Nisan 2023 Pazartesi 19:13
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Zyxel ile milyonlarca öğrenci dijital öğrenme çağına adım atıyor

İSTANBUL– Güvenli ve bulut destekli ağ çözümleri lideri Zyxel Networks, geçtiğimiz birkaç yıl içinde milyonlarca öğrencinin dijital öğrenme çağına adım atmasına destek oldu. Öğretmenler derslerinde Zyxel'in gelişmiş ağ çözümlerini kullanarak ilkokul öğrencilerinden üniversitelere, tıp ve havacılık okullarına kadar öğrencilerin gelişimlerini, başarılarını ve dijital eğitim çağına atacakları adımları destekliyor.

Pandemiyle birlikte eğitimde kullanılan teknolojilerin çeşitliliği ve gelişimi artış gösterdi. Okulların uzaktan eğitim yoluyla ders vermeye başlamasıyla öğrenciler, dizüstü bilgisayarlara, akıllı tahtalara ve çevrimiçi eğitim platformlarına yöneldiler. Bu durum, eğitim sektöründe yeni fırsatlar doğururken belirli zorlukları da beraberinde getirdi. İnternet bağlantısıyla kullanılan cihazlar, okulların ağları üzerinde büyük bir yük oluşturabiliyor.

HABER: TAYYİP SALİH YILMAZ 

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Anahtar Kelimeler:
Milyonlarca öğrenci Dijital öğrenme çağına Adım Atıyor
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