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Yüksek güçlü lazer silahı ALKA hedefi, tam isabetle vurdu

Cumhurbaşkanlığı Savuma Sanayii Başkanlığı, asimetrik tehditlere karşı lazer ve elektromanyetik teknoloji kullanarak hazırlanan ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi'nin hedefi, tam isabet ile vurduğunu duyurdu.

25 Aralık 2022 Pazar 16:49
Yüksek güçlü lazer silahı ALKA hedefi, tam isabetle vurdu

ANKARA (DHA)

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi kapsamında geliştirilen; hedef tespit radarı, hedef takip sistemi ve elektromanyetik karıştırma sistemine sahip yüksek güçlü lazer silah sisteminin gösterimi gerçekleştirildi. 

Farklı güç seviyeleri ile farklı taşıyıcı platformlara (sabit, taşınabilir ve mobil) entegre bir ürün ailesi olarak geliştirilen yerli ve milli lazer silah sistemi tanıtıldı ve yapılan atışlı testlerle elde edilen yetenek ile etkinlikler gösterildi. Sistemlerin hem yer hem hava hedeflerine karşı üstün tespit, takip ve saniyeler mertebesinde tahrip yeteneği gösterdiği bildirildi. Projede ayrıca Ermaksan firmasının da lazer kaynağı üreticisi olarak görev aldığı belirtildi.

'ALKA, BİR AŞAMAYI DAHA GERİDE BIRAKTI'

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hedefimiz savunma sanayinin her alanında geriden gelen değil, önde giden bir Türkiye. Sayılı ülkenin üzerinde çalıştığı lazer ve elektromanyetik faaliyetlerimizde önemli yer tutacak ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi'nin testlerinde bir aşamayı daha geride bıraktık. Elektromanyetik karıştırma sistemine sahip yüksek güçlü lazer silahı, hedef tespit radarı, hedef takip sisteminden oluşan ALKA, yer ve hava hedeflerine karşı üstün tespit, takip ve saniyeler seviyesinde tahrip yeteneği sağladı. Emeği geçenleri kutlarım" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yüksek Güçlü Lazer SilahıALKAYönlendirilmiş Enerji Silah SistemiLazer Ve Elektromanyetik Teknoloji
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