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YU-GI-OH! Dünya şampiyonası 5 Ağustos’ta başlıyor

İki gün boyunca sürecek etkinlikte dünyanın en iyi Düellocuları üç farklı Yu-Gi-Oh! oyununda şampiyonluk için yarışacaklar

17 Nisan 2023 Pazartesi 14:53
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YU-GI-OH! Dünya şampiyonası 5 Ağustos’ta başlıyor

İSTANBUL- Konami Digital Entertainment B.V. (KONAMI), merakla beklenen Yu-Gi-Oh! Dünya Şampiyonası (WCS) 2023'ün resmi tarihlerini ve lokasyonunu duyurdu. En son 2019'da düzenlenen turnuva, bu yıl 5-6 Ağustos tarihlerinde Japonya'da bulunan Tokyo Big Sight'ta (Tokyo Uluslararası Sergi Merkezi) gerçekleşecek.

 

Yu-Gi-Oh! WCS 2023, Yu-Gi-Oh! RESMİ KART OYUNU, Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS ve ilk kez böyle bir şampiyonada yer alacak Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL için üç farklı turnuva içerecek.

KONAMI ayrıca Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS ve Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL için eleme turlarının ayrıntılarını açıkladı. Tüm Düellocular, Yu-Gi-Oh! WCS 2023 Elemelerinde yer almak ve ardından şampiyonada bizzat mücadele etme şansını yakalamak için direkt dijital olarak oyun içi rekabet edebilecek.

HABER: TAYYİP SALİH YILMAZ

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Anahtar Kelimeler:
YUGIOH
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