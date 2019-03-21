‘Yetenek Kuşağı’ programı ile mühendis arıyor

Mühendislik fakültelerinin son sınıf öğrencileri ya da yeni mezun olan ve teknolojiye öncülük etmek isteyen genç yeteneklerin kodlama ve yazılım geliştirme üzerine odaklanan ‘Yetenek Kuşağı’ programını hayata geçiren Softtech, genç yetenekler ile birlikte hayata zaman yaratan teknolojiler geliştirmek, öğrenme dünyasının merkezinde olmak ve teknolojiye öncülük etmek için tam zamanlı çalışma imkanı sunuyor.



Başvurular 30 Nisan’a kadar devam ediyor



Yetenek Kuşağı’nın bu yılki başvuruları 1 Mart Cuma günü itibarıyla başladı. Chatbot ile farklı bir başvuru deneyimi yaşayacak aday mühendisler, chatbot ile başvurularını yapıp, Softtech Challange Test’ine katılacaklar. Online gerçekleşecek test ile adaylar teknik ve genel yetenek konularında değerlendirilecek. Başvurular online olarak softtech.com.tr web sitesinden 30 Nisan 2019 tarihine kadar devam edecek.



Programda, tam zamanlı iş deneyiminin yanı sıra takımlar halinde bir sene boyunca çalışmak ve teknoloji alanında bireysel projeler geliştirebilmek mümkün.

Projelerini başarıyla sonlandıran yetenekli mühendisler, Softtech Akademi tarafından planlanan kişiye özel eğitim, mentorluk programı, akademik destek programı fırsatlarından yararlanabilecek ve Softtech’in San Francisco ve Shanghai inovasyon merkezlerine ziyaret imkanlarına da sahip olabilecek.



İlk haftada 2000’in üzerinde başvuru



Softtech’in öncü teknoloji şirketi olma yolunda en önem verdiği konuların başında insan kaynağı olduğunu belirten Softtech Genel Müdürü Murat Ertem; “Softtech, kurum içi girişimcilik çalışmalarıyla Ar-Ge ve inovasyon gelişimine katkı sağlamak isteyenlerin yanı sıra, çalışanlarının öğrendiklerini her zaman bir inovasyon projesine dönüştürebilecek ortam sağlamayı hedefliyor. Yetenek Kuşağı programımız sayesinde de hayata zaman yaratan projelerimizin sayısının daha da artmasını ve en önemlisi genç mühendislerin kariyerlerine hızlı bir başlangıç yapmasına imkan sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. Bu program ile geçen yıl şirketimize değer katan 59 arkadaşımız bünyemizde çalışmaya başladı. Yetenek Kuşağı programına ilk hafta itibarıyla 2 binin üzerinde başvuru aldık. Bu yıl da aramıza katılan arkadaşlarımızın daha da artmasını bekliyoruz” dedi.