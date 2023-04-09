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Yerli ve milli imkanlarla üretilen ilk gözlem uydusu İMECE, 11 Nisan'da fırlatılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli ve milli imkanlarla üretilen yüksek çözünürlüğe sahip ilk gözlem uydusu İMECE'nin 11 Nisan Salı günü uzaydaki yörüngesine fırlatılacağını açıkladı.

09 Nisan 2023 Pazar 17:01
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Yerli ve milli imkanlarla üretilen ilk gözlem uydusu İMECE, 11 Nisan'da fırlatılacak

İSTANBUL AA- Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yerli ve milli imkanlarla ürettiğimiz yüksek çözünürlüğe sahip ilk gözlem uydumuz İMECE, 11 Nisan'da uzaydaki yörüngesine fırlatılacak. Yetişmiş insan kaynağımız, sağladığımız imkanlar ve geliştirdiğimiz teknolojiler sayesinde küresel uzay yarışında var olmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Paylaşımda, İMECE'nin özelliklerinin belirtildiği görsel ile Türk bayrağı emojisi de yer aldı.

TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (TÜBİTAK UZAY) tarafından geliştiren İMECE için 11 Nisan Salı günü Ankara'daki Enstitü'de fırlatma töreni düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesajla katılacağı törende, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yer istasyonunda bulunacak.

AA

Son Güncelleme: 09.04.2023 17:03
Anahtar Kelimeler:
Ilk Gözlem Uydusu İMECE
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