Yerli takım uydular göreve hazırlanıyor

ANKARA AA- Türkiye, takım uydularla IoT (nesnelerin interneti) haberleşmesine ve yer gözlem hizmetine hazırlanıyor.

Uzay teknolojilerinin geliştirilmesi, üretilmesi ve uydu servislerinin sağlanması amacıyla kurulan Plan-S Uydu ve Uzay Teknolojileri, takım uydu çalışmaları kapsamında fırlatılan ikinci uydusu Connecta T1.2 ile özçekim görüntülerini paylaşmasının ardından 3. uydusunu fırlatacak, söz konusu uydu Connecta T2.1, yüksek çözünürlüklü çok bantlı yer gözlem kamerası ile görüntüleme testleri yapacak.

Plan-S Mühendislik ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özdemir Gümüşay, yeni uzay bakış açısıyla, özellikle kırsal alanda, karasal haberleşmenin yoğun olmadığı kesimlerde, nesnelerin interneti ve makinelerin haberleşmesini alçak dünya yörüngesi uydularıyla sağlamak üzere Temmuz 2021'den bu yana faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Temel faaliyet alanlarının uydu takımı oluşturmak olduğunu vurgulayan Gümüşay, aynı zamanda yer gözlem konusunda da faaliyetler yürüttüklerini ve bu kapsamdaki geliştirme çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Kurulduktan hemen sonra AR-GE faaliyetlerini başladıklarını ve ilk uydularını 8 ay gibi bir kısa sürede tamamlayarak 25 Mayıs 2022'de yörüngesine gönderdiklerini dile getiren Gümüşay, 3 Ocak 2023'te IoT için test uydusu olan Connecta T1.2'yi yörüngesine gönderdiklerini anımsattı.