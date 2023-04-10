Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.057,55
ALTIN
1.231,62
DOLAR
19,28
STERLİN
23,87
EURO
20,94
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-BAHÇELİEVLER İSTANBUL SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR...
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel alıyor
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi...
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Yerli takım uydular göreve hazırlanıyor

Takım uydularla IoT haberleşmesi ve yer gözlem hizmeti verecek Plan-S Uydu ve Uzay Teknolojileri, 3. test uydusunu yörüngesine gönderecek.

10 Nisan 2023 Pazartesi 17:01
1 Okunma
Yerli takım uydular göreve hazırlanıyor

ANKARA AA- Türkiye, takım uydularla IoT (nesnelerin interneti) haberleşmesine ve yer gözlem hizmetine hazırlanıyor.

Uzay teknolojilerinin geliştirilmesi, üretilmesi ve uydu servislerinin sağlanması amacıyla kurulan Plan-S Uydu ve Uzay Teknolojileri, takım uydu çalışmaları kapsamında fırlatılan ikinci uydusu Connecta T1.2 ile özçekim görüntülerini paylaşmasının ardından 3. uydusunu fırlatacak, söz konusu uydu Connecta T2.1, yüksek çözünürlüklü çok bantlı yer gözlem kamerası ile görüntüleme testleri yapacak.

Plan-S Mühendislik ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özdemir Gümüşay, yeni uzay bakış açısıyla, özellikle kırsal alanda, karasal haberleşmenin yoğun olmadığı kesimlerde, nesnelerin interneti ve makinelerin haberleşmesini alçak dünya yörüngesi uydularıyla sağlamak üzere Temmuz 2021'den bu yana faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Temel faaliyet alanlarının uydu takımı oluşturmak olduğunu vurgulayan Gümüşay, aynı zamanda yer gözlem konusunda da faaliyetler yürüttüklerini ve bu kapsamdaki geliştirme çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Kurulduktan hemen sonra AR-GE faaliyetlerini başladıklarını ve ilk uydularını 8 ay gibi bir kısa sürede tamamlayarak 25 Mayıs 2022'de yörüngesine gönderdiklerini dile getiren Gümüşay, 3 Ocak 2023'te IoT için test uydusu olan Connecta T1.2'yi yörüngesine gönderdiklerini anımsattı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Yerli Takım Uydular Göreve Hazırlanıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tesla'dan destek alan mühendis adayları, İtalya'da piste çıkmaya hazırlanıyor
Tesla'dan destek alan mühendis adayları, İtalya'da piste çıkmaya hazırlanıyor
Tesla'dan destek alan mühendis adayları, İtalya'da piste çıkmaya hazırlanıyor
Tesla'dan destek alan mühendis adayları, İtalya'da piste çıkmaya hazırlanıyor
Çin’in büyük veri pazarı, 2026’da dünya toplamının yüzde 8’ini oluşturacak
Çin’in büyük veri pazarı, 2026’da dünya toplamının yüzde 8’ini oluşturacak
TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm Programı 6. Dönem Sunumları Tamamlandı
TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm Programı 6. Dönem Sunumları Tamamlandı
Mobil oyun alışverişlerinde büyük düşüş!
Mobil oyun alışverişlerinde büyük düşüş!
"Uzay yarışı" ile 1960'larda başlayan insanlı uçuşlar uzaydaki keşiflere ışık tutuyor
"Uzay yarışı" ile 1960'larda başlayan insanlı uçuşlar uzaydaki keşiflere ışık tutuyor
"Bilinmeyenleri" keşfetmek için uzay misyonlarına devam ediliyor
"Bilinmeyenleri" keşfetmek için uzay misyonlarına devam ediliyor
Yerli ve milli imkanlarla üretilen ilk gözlem uydusu İMECE, 11 Nisan'da fırlatılacak
Yerli ve milli imkanlarla üretilen ilk gözlem uydusu İMECE, 11 Nisan'da fırlatılacak
Ege İhracatçı Birlikleri’nden deprem bölgesindeki kadınlar için dayanışma zinciri
Ege İhracatçı Birlikleri’nden deprem bölgesindeki kadınlar için dayanışma zinciri

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi