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"Yeni nesil ulaştırma alanında ülkemizi hak ettiği konuma taşıyacağız"

19 Ağustos 2022 Cuma 13:55
"Yeni nesil ulaştırma alanında ülkemizi hak ettiği konuma taşıyacağız"

KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, hyperloop teknolojisinde gençlere inandıklarını belirterek, "Hyperloop teknolojisinde yeni nesil ulaştırma alanında ülkemizi hak ettiği konuma taşıyacağız. Biz inanıyoruz gençler de inanıyor, Türkiye’de bu kabiliyet var” dedi.  

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Gebze yerleşkesinde TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirilen ‘Hyperloop Geliştirme Yarışması’na katılarak, öğrencilerin çalışmalarını yakından inceledi. Hyperloop yarışlarında gençlerin heyecanına şahit olduklarını söyleyen Bakan Varank, "Türkiye olarak böyle bir hususu ıskalamak kabul edilebilir bir şey değildi. TEKONOFEST kapsamında bu yıl ilk defa üniversite öğrencilerimize hyperloop geliştirme yarışması düzenliyoruz. 208 metre uzunluğunda vakumlu tünellerle arkadaşlarımız geliştirdikleri araçları burada yarıştırarak yüksek hızlı çalıştırıp durdurmaya çalışıyorlar. Hyperloop teknolojisinin özelliği, tekerleği olmadan havaya kalkarak yüksek hıza ulaşmasıdır. Sürtünme de olmadığı için yüksek hıza ulaşabiliyor” dedi.

'AVRUPA'DA KURULAN EN İYİ ALT YAPI'

Avrupa’nın en iyi altyapısını kurduklarını ifade eden Varank, “ABD, Avrupa’da buna benzer etkinlikler yapılıyor. Burada kurduğumuz Avrupa’da kurulan en iyi altyapı. Genç arkadaşlarımızın emek vermeleri bizim için mutluluk ve gurur verici. Gençlerin heyecanına şahit olduk. Aracını rayların üzerinde yürütmeyi başaran genç kardeşlerimiz sevinçten ağlıyordu. Verdiği emeklerin karşılığını görüyorlar. Bu altyapıyı sürekli burada tutacağız. Türkiye’de hyperloop alanında araştırma yapmak isteyen hocalar, öğrenciler şirketler burayı kullanabilecekler. Gençler için burada atölyeler oluşturacağız. Hyperloop teknolojisinde yeni nesil ulaştırma alanında ülkemizi hak ettiği konuma taşıyacağız. Biz inanıyoruz gençler de inanıyor. Türkiye’de bu kabiliyet var. Başarmamızın önünde hiçbir engel yok. Hep beraber bir olup bu sinerjiyi devam ettirip başarılı olacağız" diye konuştu. 

'TUTUŞTURDUĞUMUZ MEŞALE TEKNOLOJİ, YENİLİK, İNOVASYON ATEŞİNE DÖNÜŞTÜ'

TEKNOFEST'in Türkiye'nin her tarafından yarışmalarla heyecanını devam ettirdiğini belirten Varank, "TEKNOFEST'i başlattığımızda 2018 yılında 5 bin takım 150 yarışmacı başvuru yapmıştı. Bu sene 40 farklı kategoride 150 bin takım 600 bin yarışmacı başvurdu. Türkiye’nin her tarafından 600 bin genci harekete geçirebildiğiniz bir etkinlikten bahsediyoruz. 2018 yılında tutuşturduğumuz meşalenin şu anda devasa bir teknoloji, yenilik inovasyon ateşine dönüştüğünü görebiliyoruz."

ÖDÜLLER VERİLDİ

Bakan Varank daha sonra, ‘En iyi senaryo, en iyi kapsül, takım ruhu, kurul özel, kapsül görsel tasarım, teknoloji gösterim, teknik tasarım rapor, tünelde ilk testi gerçekleştiren’ takımlara ödül verdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mustafa VarankHyperloop Teknolojisi
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