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Yeni Nesil Otonom Sürüş Bilgi Eğlence Sistemi Geliştirilecek

LG Electronics (LG), küresel bir mobilite teknolojisi şirketi ve otomotiv alanındaki en büyük tedarikçilerden biri olan Magna ile teknik bir iş birliğini duyurdu

17 Nisan 2023 Pazartesi 15:18
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Yeni Nesil Otonom Sürüş Bilgi Eğlence Sistemi Geliştirilecek

İSTANBUL- İki şirket, farklılaştırılmış müşteri deneyimleri sunmayı ve mobilitenin geleceğine hazır olmayı sağlamayı amaçlayan otomatikleştirilmiş bir sürüş-bilgi-eğlence çözümü için bir konsept geliştirmek üzere bir anlaşma imzaladı. Anlaşma kapsamında LG ve Magna, LG'nin bilgi-eğlence özelliklerini Magna'nın Gelişmiş Sürücü Yardım Sistemi (ADAS) ve otomatik sürüş teknolojileriyle entegre etmenin teknik fizibilitesini araştıracak. 

LG Araç Bileşeni Çözümleri (VS) Şirketi, otomobil endüstrisinde Araç İçi Bilgi-Eğlence (IVI) yeteneklerinin lideri olarak kabul ediliyor. Geleceğin otomobili beklentisiyle LG VS Company, geleceğin ürün ve teknolojilerinden oluşan portföyünü proaktif bir şekilde araştırıyor. Bu konsept, otomobil üreticilerinin araç programlarını daha iyi karşılamak için yürütülebilir IVI-ADAS çözümleri oluşturmaya odaklanacak. Hem LG hem de Magna, bu konsepti CES 2023 sırasında küresel otomobil üreticilerine tanıtmayı planlıyor.

HABER: TAYYİP SALİH YILMAZ 

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Anahtar Kelimeler:
Yeni Nesil Otonom Sürüş Bilgi Eğlence Sistemi Geliştirilecek
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