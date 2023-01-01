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Yeni elektronik harp sistemi Merter, güvenlik güçlerine teslim edildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, yeni elektronik harp sistemi Merter'in güvenlik güçlerine teslimatının yapıldığını duyurdu.

01 Ocak 2023 Pazar 18:31
Yeni elektronik harp sistemi Merter, güvenlik güçlerine teslim edildi

ANKARA (DHA)

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre; Meteksan Savunma firması ile imzalanan 'Taşınabilir Elektronik Taarruz Sistemi Projesi' kapsamında milli imkanlarla tasarlanıp, üretilen Merter Sırt Tipi Taktik Saha Elektronik Taarruz Sistemi'nin kabulleri tamamlanıp, güvenlik güçlerine teslimatı gerçekleştirildi. 

Merter Sırt Tipi Taktik Saha Elektronik Taarruz Sistemi; muhabere bandında hedef unsurların haberleşmesinin uzak mesafeden engellenmesinde kullanılacak bir Elektronik Taarruz (ET) sistemi olarak tasarlandı ve geliştirildi. 

Farklı operasyonel ihtiyaçları karşılayabilmesi amacıyla geliştirilen sistem, muhabere bandının tamamını kapsayarak, tripod/mast üzerinde sabit konfigürasyonda veya sırtta taşıma aparatı ile Tek-Er konfigürasyonunda kullanılabilecek. Sistem, yüksek kazançlı yönlü ve eş yönlü antenleri ile yönlendirilmiş elektronik taarruz faaliyetini gerçekleştirirken, akıllı bir tablet veya bilgisayar vasıtası ile de kontrol edilebilecek. Kendi bataryaları ile beslenebilen sistem, şehir şebekesi üzerinden de çalıştırılabilecek.

Yeni elektronik harp sistemi Merter, güvenlik güçlerine teslim edildi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Yüzyılı'na yeni bir elektronik harp sistemimizin ilk teslimatıyla başlıyoruz. Merter Sırt Tipi Elektronik Taarruz Sistemi hedef unsurların haberleşmesini uzaktan engelleyerek güvenlik güçlerimize sahada avantaj sağlayacak. Hayırlı olsun" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Savunma Sanayii BaşkanlığıMerterElektronik Harp Sistemi
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