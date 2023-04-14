Yazılımcı bulma sorunu bitti mi?

İSTANBUL- Geçtiğimiz 2-3 yıl boyunca Türk şirketler yazılımcı göçü nedeniyle ciddi bir yazılımcı istihdamı sorunuyla karşı karşıya kalmıştı. Ancak rüzgar tersine esmeye başladı. Geçtiğimiz yılın son aylarında Silikon Vadisi’nde başlayan ve yavaş yavaş dünyaya yayılan toplu işten çıkarmalar ile, teknoloji devlerinin daralmaya gitmesinin Türkiye’deki teknoloji şirketleri için bir avantaja dönüştüğünü ifade eden TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi ve Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucu CEO’su Cenk Çiğdemli, “2023’te yazılımcı bulma sorunu ciddi oranda azaldı. Teknoloji devi şirketlerdeki işten çıkarmalar ve resesyon nedeniyle şirketlerdeki büyüme hedeflerinin baskılanması, Türk yazılımcıyı ülke içinde tutmaya başladı. Bu durum Türkiye teknoloji sektörü için önemli bir fırsattır” dedi.

BEYİN GÖÇÜNÜ TERSİNE ÇEVİRMEYİ BAŞARABİLİRİZ

Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru Meta, Amazon, Twitter ve Microsoft gibi teknoloji devi şirketlerin on binlerce kişiyi topluca işten çıkarması üzerine, Netflix, Intel, Spotify, Salesforce, Snapchat gibi onlarca şirket de işten çıkarma yapacağını duyurmuştu. Pandemi döneminde istihdam anlamında fazla büyüyen şirketlerin daralmaya başlaması, Rusya-Ukrayna savaşı ile küresel ekonomide yavaşlama, ABD’deki yüksek resesyon beklentisi gibi birçok faktörün ABD ve Avrupa’daki teknoloji devi şirketlerin istihdam anlamında daralmaya gitmesine yol açtığını ifade eden Çiğdemli, “Türk yazılımcıların yurtdışında iş bulma konusunda alternatiflerinin azalması Türk teknoloji şirketlerine bir fırsat yaratmış oldu. Geçtiğimiz yıllara kıyasla artık yazılımcı ve mühendis bulma noktasında sıkıntı yaşamıyoruz. Ayrıca dünyada bazı şirketler işten çıkarma dışında maaşları düşürme konusunu bile masaya yatırmaya başladı. Türk teknoloji şirketleri doğru adımlar atıp çalışan memnuniyetini üst seviyede tutabilirse, yetişmiş beyin gücümüzü yurtiçinde tutarak beyin göçünü tersine çevirmeyi başarabiliriz” diye konuştu.

BİRÇOK ÜLKE İÇİN FIRSAT

Global resesyonun, piyasadaki sıcak paranın çekilmesine yol açtığına da değinen Çiğdemli şunları aktardı: “Pandemi döneminde teknoloji şirketlerinde açıkçası suni bir büyüme söz konusu olmuştu. Pandeminin ardından bu durum tersine döndü. Agresif büyüme hedefleri olan teknoloji şirketleri aynı hızda kar elde edemeyince işten çıkarmaları artırdı. Toplu işten çıkarmalar da birçok şirket için kaçınılmaz hale geldi. Suni bir şekilde hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinde istihdam daralmasının devam edeceğini öngörüyoruz. Küresel resesyona bağlı olarak global şirketler bazı pazarlardan çekilme kararı aldı. Bu pazarlardan biri de Türkiye. Bu durum da birçok yazılımcının yurt içinde yeniden iş aramaya başlamasına neden oldu. Dünyadaki işten çıkarmalar yeteneklerin farklı ülkelere transferine yol açtığı için sadece Türkiye değil birçok ülke için bu durum yeni bir fırsat yaratıyor. “

HABER: TAYYİP SALİH YILMAZ