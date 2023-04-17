Yazılımcı bulma sıkıntısında rüzgar tersine döndü

İSTANBUL- Geçtiğimiz 2-3 yıl boyunca Türk şirketler yazılımcı göçü nedeniyle ciddi bir yazılımcı istihdamı sorunuyla karşı karşıya kalmıştı. Ancak rüzgar tersine esmeye başladı. Geçtiğimiz yılın son aylarında Silikon Vadisi’nde başlayan ve yavaş yavaş dünyaya yayılan toplu işten çıkarmalar ile, teknoloji devlerinin daralmaya gitmesinin Türkiye’deki teknoloji şirketleri için bir avantaja dönüştüğünü ifade eden TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi ve Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucu CEO’su Cenk Çiğdemli, “2023’te yazılımcı bulma sorunu ciddi oranda azaldı. Teknoloji devi şirketlerdeki işten çıkarmalar ve resesyon nedeniyle şirketlerdeki büyüme hedeflerinin baskılanması, Türk yazılımcıyı ülke içinde tutmaya başladı. Bu durum Türkiye teknoloji sektörü için önemli bir fırsattır” dedi.

BEYİN GÖÇÜNÜ TERSİNE ÇEVİRMEYİ BAŞARABİLİRİZ

Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru Meta, Amazon, Twitter ve Microsoft gibi teknoloji devi şirketlerin on binlerce kişiyi topluca işten çıkarması üzerine, Netflix, Intel, Spotify, Salesforce, Snapchat gibi onlarca şirket de işten çıkarma yapacağını duyurmuştu. Pandemi döneminde istihdam anlamında fazla büyüyen şirketlerin daralmaya başlaması, Rusya-Ukrayna savaşı ile küresel ekonomide yavaşlama, ABD’deki yüksek resesyon beklentisi gibi birçok faktörün ABD ve Avrupa’daki teknoloji devi şirketlerin istihdam anlamında daralmaya gitmesine yol açtığını ifade eden Çiğdemli, “Türk yazılımcıların yurtdışında iş bulma konusunda alternatiflerinin azalması Türk teknoloji şirketlerine bir fırsat yaratmış oldu. Geçtiğimiz yıllara kıyasla artık yazılımcı ve mühendis bulma noktasında sıkıntı yaşamıyoruz. Ayrıca dünyada bazı şirketler işten çıkarma dışında maaşları düşürme konusunu bile masaya yatırmaya başladı. Türk teknoloji şirketleri doğru adımlar atıp çalışan memnuniyetini üst seviyede tutabilirse, yetişmiş beyin gücümüzü yurtiçinde tutarak beyin göçünü tersine çevirmeyi başarabiliriz” diye konuştu.

HABER: TAYYİP SALİH YILMAZ