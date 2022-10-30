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Yassıtepe kazılarında Miken Uygarlığı'na ait mezar alanı bulundu

İzmir'in Bornova ilçesinde şehrin ilk insanlarının yaşadığı Yassıtepe Höyüğü'ndeki kazı çalışmalarında Yunan Miken Uygarlığı'na ait mezar alanıyla birlikte çok sayıda buluntu gün yüzüne çıkartıldı. 

30 Ekim 2022 Pazar 17:56
Yassıtepe kazılarında Miken Uygarlığı'na ait mezar alanı bulundu

İZMİR (DHA)

Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, "İzmir kent merkezinde ilk kez bu mezarlık alanının bulunması da önemli. Belki levantenlerin öncüleri de diyebileceğimiz bu toplulukların, ilk ticari yaşamı da bu yıldan itibaren yoğun bir şekilde gerçekleştirdiğini gördük. Bu eserler günümüzden 3 bin 400 yıl öncesine ait" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Belediyesi ve Ege Üniversitesi'nin desteğiyle Yeşilova ve Yassıtepe höyüklerinde sürdürülen kazı çalışmalarının bu yılki ayağı tamamlandı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin başkanlığındaki kazı çalışmalarında bugüne kadar üst üste 9 köyün gün yüzüne çıkarıldığı, tarihi 8 bin 500 yıl öncesine kadar uzanan kentteki binlerce yıl öncesine ait çipura, öldürücü tür olan zehirli vatoz, deniz kestanesi, istiridye ve midye gibi birçok kalıntıdan ilk İzmirlilerin de bugünün kent sakinleri gibi başta midye olmak üzere deniz ürünlerini tükettiği belirlendi. Bu yılki kazı çalışmalarının sonuna gelindi.

İzmir Arkeoloji Müzesi ekiplerinin de katılımıyla yürütülen kazı çalışmalarının sonunda, Miken Uygarlığı'na ait çok önemli bir mezar alanı bulundu. Ayrıca mezar alanında 3 bin 400 yıllık kokulu zeytinyağının taşındığı 'pelike', içine krem konan 'pyxis' ile akik taşından yapılma takılar da bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
YassıtepeMiken Uygarlığı
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