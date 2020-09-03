Yarının teknolojileriyle; bugünün lojistiğini yönetmek mümkün!

HABER: DİNÇER KARACALAR

Yarının teknolojileriyle, bugünün lojistiğini yönetmek

Dünyada lojistik teknolojileri yaygınlaşıyor ve lojistik yönetimi hızla dijitalleşiyor. Sıradışı teknolojiler, dünyadaki 8 trilyon dolarlık lojistik pazarından daha büyük pay almak için yarışıyor.

ABD’li Convoy, Coyote, KeepTruckin, Çin’li Manhang Group (Houchebang), Hindistanlı Rivigo, Blackback ve Delhivery Unicorn eşiğini geçtiler. Avrupa’da ise, “Freight Service” kategorisinde Türkiye’den TIRPORT, Almanya’dan Sennder ve InstaFreight, Fransa’dan Everoad, İspanya’dan Ontruck yarışta ön planda dikkat çekiyor.

Sadece son bir yıl içinde günlük 2500’e yakın FTL taşımaya ulaşan TIRPORT, Türkiye’nin yanında, Avrupa ve MENA bölgesinde de liderliğe oynuyor. Türk pazarına girmeye başlayan yabancı kökenli lojistik teknolojilerine göre çok üstün olan TIRPORT, teknolojiye yatırım yapmaya devam ediyor.

TIRPORT’un lojistiği uçtan uca dijitalleştirdiğini ifade eden TTT Global Group Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Akın Arslan, şunları söyledi:

“Türkiye’nin en büyük lojistik firmasının operasyonu bile, TIRPORT’un yük verenlere ve lojistik firmalarına özel aplikasyonu “TIRPORT Kurumsal” ile uçtan uca sorunsuz yönetilebiliyor. Türkiye’nin önde gelen markaları ve lojistik firmaları, operasyon yönetiminde TIRPORT’u seçmeye devam ediyor. TIRPORT önümüzdeki 3 yıl içinde günde 30 binin üzerinde FTL operasyonu en fazla 100 kişiyle yönetmeye aday” dedi.

Büyük bir lojistik firmasında, yurtiçi ve yurtdışı operasyon direktörü olmak

Büyük bir lojistik firmasının yurtiçi ve yurtdışı operasyon direktörü olduğunuzu düşünün diyerek konuşmasına devam eden Dr. Akın Arslan, şunları kaydetti:

“Her gün 2.500–3.000 kamyona yakın FTL operasyonun sorunsuz bir şekilde tamamlanmasından sorumlusunuz. Onlarca kontratlı müşteriniz için ülke çapındaki yüzü aşkın noktadan yükleme yapıyorsunuz.Her gün binlerce müsait, uygun nitelikte ve güvenilir kamyonu Türkiye’nin dört bir yanında rampalara gecikmeden sokabilmek için ekibiniz büyük savaş veriyor. Sadece spottan günlük olarak tedarik edeceğiniz doğru kamyonları bulmak ve nakliye süreçlerini yönetmek için onlarca insan çalıştırıyorsunuz. Operasyon yönetim merkezlerinizde, yüzlerce çalışanınız telefonla yoldaki kamyonculara ulaşmaya çalışıyor ve süreci telefon trafiğiyle takip edebilmek için çabalıyor. Baştan sona stresli bir hayatınız var, her telefon sizi yerinizden hoplatıyor” diye konuştu.

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12 madde de TIRPORT ile uçtan uca dijitalleşen lojistik sektörü

Geleceğin lojistik yönetimini avucunuzun içine getiren TIRPORT ile lojistik sektörünün uçtan uca dijitalleştiğini anlatan Dr. Akın Arslan, şunları anlattı:

1-Akıllı telefonunuzdaki TIRPORT Kurumsal Aplikasyonundan, Türkiye genelindeki operasyonunuzu tek tık ile yönetebilirsiniz.