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Yapay zekaya ihtiyaç arttı

03 Eylül 2021 Cuma 13:07
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Yapay zekaya ihtiyaç arttı

İSTANBUL - 2017 yılında Kanada’nın dünyanın ilk ‘Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi’ni yayınlamasının ardından birçok ülke benzeri belgeler yayınlamaya ve uygulamaya başladı. Pandemi ile ara verilmek zorunda kalınan birçok çalışma da yapay zekaya daha fazla ihtiyaç duyulması nedeniyle önceliklerde ilk sıraya yerleşti.

Hemen her sektörün her fonksiyonuna entegre olan yapay zekâ, uzaktan çalışma dönemiyle hayatımıza giren sanal görüşmeler ve online mülakatlarla artık tam anlamıyla işe alım süreçlerine yerleşmeye başladı.

“İŞE ALIM SÜRECİNDE OBJEKTİFLİK HEDEFLENİYOR”

Dijital pazarlama alanında yapay zekâ uyumlu yazılımlar kullanan Webtures CEO’su Kaan Gülten, yapay zekâ tabanlı işe alım süreci gerçekleştirmek için çalışmalar başlattıklarını vurgulayarak "İşe alım sürecindeki bu dijital dönüşüm sayesinde analizlerinde maksimum seviyede objektif olmayı, uygun bir eşleşme sağlamayı ve zaman yönetimini daha efektif gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

İŞE ALIMLARDA MAKSİMUM BAŞARI

Yapay zekâ, adayları kişilik envanteri, teknik testler, vaka ve grup çalışmaları gibi çeşitli aşamalardan geçirerek bilgi ve becerileriyle bilişsel ve duygusal zekalarını da ölçüyor. Adayın ifadelerindeki vurguları, ses tonunu, jest ve mimiklerini de analiz ederek karakteri, yetenek ve yetkinliklerini değerlendiriyor.

Bu sistemdeki doğru ve adil değerlendirme adayların endişelerini azaltıp güven duygularını artırırken insan kaynakları uzmanları açısından aday havuzunu büyütmek, işe alım hızını artırmak, zaman tasarrufu sağlamak ve doğru pozisyona doğru adayı yerleştirmek için kolaylık sağlıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Pandemi SonrasıYapay Zekaya Ihtiyaç Arttı
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