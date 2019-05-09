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Yapay zeka ile erken teşhis

Teknoloji devi Google, kanserin çok erken evrelerini bile teşhis edebilecek yapay zeka teknolojisi geliştirdiğini duyurdu.

Yapay zeka ile erken teşhis

Teknoloji devi Google, kanserin çok erken evrelerini bile teşhis edebilecek yapay zeka teknolojisi geliştirdiğini duyurdu.

09 Mayıs 2019 Perşembe 12:47
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Yapay zeka ile erken teşhis

Google, yapay zeka sisteminin, bilgisayarlı tomografi (CT) ile görülemeyen ve onkologların erken tanı koyamadığı hastalarda bile başarılı sonuçlar verdiğini iddia etti.

Cnet.com’un aktardığın göre, Google’dan üretim müdürü Dr Lily Peng, şirketin yıllık teknoloji konferansında yaptığı konuşmada, özellikle akciğer kanserinin erken teşhisinde bu yapay zeka erken tanı sisteminin kullanılabileceğini söyledi.

Bunun bir derin öğrenme modeli olduğunu belirten Peng, bu sistemin her altı radyologdan beşinin fark edemeyeceği akciğerdeki doku bozukluklarını erkenden tespit edebildiğini ifade etti.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre akciğer kanseri dünyada en fazla ölümlü kanserlerin başında geliyor. Aynı zamanda en yaygın kanser türlerinden biri olarak biliniyor.

Ulusal Kanser Enstitüsü ve Kuzeybatı Üniversitesi’nden akciğer kanseri taramalarını kullanan Google, sinirsel ağları kullanarak kötü huylu tümörleri bir radyoloji uzmanının görebileceği düzeyde tanıyabiliyor.

Üretim müdürü Peng, tüm hastalardaki erken teşhisin yaşamalarını yüzde 40 oranında artırabileceğini; bunun da çok umut verici olduğunu söyledi. Peng ayrıca tıp alanından uzmanlarla bir araya gelerek bu teknolojiyi hastaların sağlıklarının geliştirilmesi için kullanabileceklerini kaydetti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yapay ZekaErken Teşhis
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