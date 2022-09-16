Workcube dünyaya kooperatif olarak açılıyor!

HABER: DİNÇER KARACALAR

Workcube’ün dünyaya ihraç edilen çok değerli bir iş yazılım platformu olduğunu belirten Holistic Bilgi Teknolojileri Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Olgar Ataseven, “Tüm sektör ve şirketlerde dijitalleşmeden var olmak, var kalabilmek artık imkansız. Ne yazık ki analog şirketlerin dijitalleşme süreci sancılı ilerliyor. Dijitalleşme sadece bir teknoloji değil aynı zamanda bir strateji. İşletmelerin dijitalleşmek için üç şeye ihtiyaçları var: Açık kaynaklı web tabanlı bir teknoloji platformu, strateji ve yenilikçi iş modelleri ve yetkin iş gücü. Workcube bir işletmenin ihtiyaç duyduğu iş yazılımlarını bütüncül olarak sunuyor. Dijital, ekonomide müşterilerimize başarı getirecek iş modellerine, metodolojileri sahibiz. 700 sertifikalı uzman ile 6.000 şirkete katkı sağlıyoruz. Workcube’e 700 kişi yetmiyor. Bu sayıyı kooperatifimiz 10.000’e çıkarmayı hedefliyor. Sadece Türkiye’de haftada 50-100 arasında şirket dijitalleşmek istiyoruz. Bizi uzman biri arasın diye not bırakıyor Workcube'e. Kooperatifimiz tüm dünyada Workcube’e dijital kasları güçlü uzmanlar yetiştirecek ve onların hizmetlerini ihraç edecek.”

Araştırmalara göre işletmeler dijitalleşmek veya dijital olgunluk düzeyini yükseltmek için yılda 2 trilyon dolardan fazla harcama yapıyor. Dijitalleşme sürecinde şirket çalışanları da büyük efor sarf ediyor. Avrupa’da 500.000’den fazla dijital dönüşüm uzmanı açığı var. Workcube ihtiyaç duyduğu iş gücünü doğrudan ortak ederek yeni kooperatifçi bir model uyguluyor. Katılım bedeli yok. En az üç sertifika alanların kooperatif üyelik bedelini Workcube ödüyor. Bu sertifikalar dijitalleşme ve Workcube yetenekleri ile ilgili sertifikalar. Ayrıca sertifikalı ortaklara Workcube müşterilerine satış yapabilme, proje yönetme, geliştirici olma, danışmanlık yapma gibi imkanlar veriliyor.” Dijitalleşme talebinin yüksek olduğunu fakat arz sorunlarının olduğunu da belirten Olgar Ataseven “Şirketler bir iş yazılımı alırken çok dikkatli olmalılar. Bir program almamalılar. Açık kaynaklı bir platforma katılmalılar. Bunun adı Workcube. Sürdürme maliyetine çok dikkat etmeli işletmeler. Patronlar arkadaşlarına hava atmak için pahalı ve sürdürme maliyeti korkunç yazılımlar aldıklarının farkına vardıklarında ortada büyük bir sorunla yüzleşiyorlar. Üç tane sistem var. Bunların biri bel büken ulus üstüler. O kadar pahalı ve anlamsız ki bunlarüst düzey yöneticiler veya patronlar yaratılan mite kanıyorlar. Diğeri deli gömleği giydirenler. Bunlar ise 2020'lerde 90'lerin teknoloji bazını işletmelere veriyorlar. Ağırlıklı değişime karşı olan işletmelerdeki dinazorların destekledikleri programlar bunlar. Üçüncüsü ise Workcube gibi yapılar. Google ile, Amazon ile, Tesla ile yada benzeri digiratilerle - dijital yenilikçilerle aynı düşünce ve teknoloji bazında olanlar. Workcube bu alanda tüm dünyada benzerlerinin ilki ve en iyisi. İşte amacımız bu kadar değerli bir ürünü dünyaya taşımak. Türk insanına ve gençlerine inanıyoruz ve dünyanın her yerinde yaratıcı ve üretken olduklarını görüyoruz. Ana dili Türkçe olan ve dünyaya çalışan en az 5.000 yeteneği ihraç ermek için çalışıyoruz.”

Neden kooperatif kurduklarını izah eden Olgar Ataseven “Workcube çatısı altında toplanan uzmanları ve şirketleri bir kooperatife dönüştürdük. Dikkat edin holdinge değil bir kooperatife. Paylaşımcıyız ve yenilikçi bir iş modeline sahibiz. Workcube'ün geleceğine iş ortaklarımızı, uzmanlarımızı ve kullanıcı şirketlerimizi ortak ediyoruz. Bu kooperatife girmenin iki şartı var: öğrenmek ve çalışmak. Hisse satmadan, yatırım almadan, bağımsızlığımıza halel getirmeden bileğimizin gücü, aklımızın kapasitesi ve de kalbimizin cesareti ile yeni bir yoldan yürüyeceğiz. Bu yol kooperatifçilik yolu.” dedi. Dijital, paylaşımlı ve yeşil ekonomide bu yol makul bir yol olabilir. Workcube’ü ve kooperatifini takip edeceğiz. İlginç bir yoldan gittikleri kesin…