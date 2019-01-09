WhatsApp Gold tehlikesine aman dikkat

WhatsApp'ta ortaya çıkan bir virüs hızla yayılıyor. Kullanıcıların bilgilerini çalmaya yönelik geliştirilen ve WhatsApp Gold maskesi altında kullanıcılar arasında hızla yayılan virüs, oluşturulan sahte bağlantı adresleriyle kredi kartı başta olmak üzere pek çok özel bilgiyi çalıyor.



WhatsApp yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, WhatsApp ve benzeri uygulamalardan gelen mesajların doğruyu yansıtmadığı ve söz konusu bu mesajlardaki linklere tıklanmaması konusunda bizleri uyardı.



WhatsApp Gold'u telefonunuza kurduysanız hemen silin; hatta gerekirse format atın. Zira virüs telefonunuza çoktan bulaşmış olabilir.