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WE-inTech programı, Kadınları teknoloji Alanında güçlendiriyor

Arçelik’in, mühendislik ve yeni nesil Ar-Ge alanlarında çalışmayı hedefleyen kadın mühendis adaylarının katılımıyla Pakistan, Güney Afrika ve Romanya olmak üzere 4 ülkede hayata geçirdiği WE-inTech programı, Türkiye lokal çalıştaylarında 53 öğrenciyi ağırlıyor.

06 Nisan 2023 Perşembe 16:08
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WE-inTech programı, Kadınları teknoloji Alanında güçlendiriyor

İSTANBUL- Arçelik’in Ar-Ge ve teknoloji alanlarında çalışan kadınların kariyer gelişimlerine destek olmak üzere başlattığı “WE-inTech” programına seçilen 53 öğrenci, programın ilk etabını oluşturan çalıştayda bir araya geldi. 2019’da ilk olarak Türkiye’de “Sen Mühendissin, Bizimlesin” adıyla başlayan program, üniversitelerin mühendislik, fen bilimleri ve matematik bölümlerinde öğrenim gören kadınlara yeni nesil Ar-Ge ve teknoloji ile ilgili alanlarda fırsat eşitliği sunarak onları bu alanda kariyer yapmaları için cesaretlendirmeyi amaçlıyor. Arçelik geçen yıl projeye Romanya, Güney Afrika ve Pakistan’ı da dahil ederek STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) alanındaki kadın oranını artırma taahhütlerini global ölçeğe taşıdı.

WE-inTech programının üç gün boyunca devam eden panellerinde, Arçelik'in İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Toygan Pulat, Arçelik Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nihat Bayız ve Arçelik Strateji ve Dijitalden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Utku Barış Pazar katılımcılarla bir araya geldi. Program kapsamında sektör uzmanları ve araştırmacıların yanı sıra başarıları ile ilham veren Bilge Yıldız ve Jenna Carpenter da programa dahil olarak gençlerle deneyimlerini paylaştı. Bir yıl sürecek program boyunca katılımcılar, kariyer gelişimi ve teknik eğitimlerin yanı sıra mentorluk desteği de alarak markaların devam eden projelerinde çalışma imkânı bulacak, staj ve iş imkânı alanlarında destek görecekler. 

HABER: EMİR YÜCEL 

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Anahtar Kelimeler:
WEinTech Programı
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