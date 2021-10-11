Uyumsoft ve E-Ticaret Kadınlar Kulübü, 3 yılda 5 bin kadına e-Ticaret eğitimi verecek

DİNÇER KARACALAR



Türkiye’nin inovasyon lideri Uyumsoft ve E-Ticaret Kadınlar Kulübü arasında iş birliği yapıldı. İş birliği kapsamında, işlerini e-ticarete taşımak ve bu alanda kendini geliştirmek isteyen kadın girişimcilerin e-ticaret sektöründe güç kazanmaları hedefleniyor. Güçlerini birleştiren Uyumsoft ve E-Ticaret Kadınlar Kulübü, 3 yılda 5 bin kadına e-Ticaret eğitimi verilmesi planlanıyor.

Firmasında %56'lık kadın çalışan oranına sahip olan teknoloji devi Uyumsoft AŞ, hayalleri için ilk adımı atan kadın girişimcileri desteklemeye devam ediyor. Uyumsoft, E-Ticaret Kadınlar Kulübü üyesi olan tüm kadınlara düzenlediği kampanya kapsamında, ön muhasebe yazılımı olan ekoCari programını ilk 6 ay ücretsiz verecek ve her ay 50 adet e-Belge (e-Fatura, e-Arşiv fatura) hediye edecek. Uyumsoft’un kadın girişimcilere sunduğu ticari yazılım çözümleri, işletmelerin iş süreçlerini mekan ve zaman bağımsız olarak uçtan uca temassız ticaret olarak yönetmelerine imkan veriyor.

Aynı zamanda, UyumAkademi tarafından kulüp üyelerine e-Belge (e-Fatura, e-Arşiv vd.) uygulamaları ve ön muhasebe yazılımı hakkında eğitimler verilecek. Uyumsoft’un deneyimli ve alanında uzman ekibi tarafından verilecek bu eğitimlerde, kulüp üyeleri ihtiyaç duyabilecekleri e-Dönüşüm uygulamalarını ve ön muhasebe yazılımını verimli kullanmanın inceliklerini öğrenebilecekler. Ayrıca, eğitimler sırasında merak ettikleri soruları uzmanlara sorabilecekler.

Dijital dönüşüme ayak uyduran, rekabetçi ve e-ticaret alanında daha güçlü kadınların buluşma noktası sloganıyla yola çıkan E-Ticaret Kadınlar Kulübü’nde, eğitimler, online buluşmalar, networking imkanları, sektördeki önemli e-ticaret danışmanlarıyla sohbetler, başarı hikayeleri ve Slack kanalıyla iletişim gibi birçok fırsat, üye olan tüm kadın girişimciler ile buluşacak.

Kadın girişimcilerin birçok konuda gelişimini sağlayacak

E-Ticaret Kadınlar Kulübü’nde; girişimcilik, e-ticarette markalaşma, e-ticaret ekonomisi, e-ticaret altyapılarında dikkat edilmesi gerekenler, e-ticaret yazılımı kurulum ve yönetim süreçleri, e-ticarete ilişkin hukuki düzenlemeler, e-ticarette insan kaynakları süreçleri, pazaryerinde satış yapmak, şirket kuruluş ve vergi uygulamaları, ödeme çözümleri, e-ticarette dijital pazarlama, sadık müşteri yaratma konuları başta olmak üzere, kadın girişimcileri e-ticaret alanında geliştirecek birçok konu öncelikler arasında yer alıyor.

Uyumsoft hakkında: www.uyumsoft.com

Ülkemizin inovasyon lideri Uyumsoft AŞ, 25.’nci yılında 50 binin üzerindeki yerli ve global müşterisinin uçtan uca dijital dönüşümünü sağlıyor. Türkiye’nin dijital dönüşüm lideri Uyumsoft A.Ş.’nin ürün ailesinde; Kurumsal Kaynak Planlama uyumERP (bulut, mobil), Müşteri İlişkileri Yönetimi uyumCRM (bulut, mobil), İnsan Kaynakları Yönetimi uyumHRM (bulut, mobil), e-Belge e-Uyum (e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-SMM, e-Defter, e-İrsaliye ve diğer tüm e-Belgeler) uygulamaları, Ticari Paket Yazılımlar, ekoTicari (Kobi’lerin ERP’si), ekoHR, ekoSMMM (Mali Müşavir Yazılımı), ekoCari (Ön Muhasebe Ticari Paket Programı), Banka Bakiyem, uyumYEDEK, uyumİYS dahil 30’u aşkın yazılım ürünü bulunuyor.

E-Ticaret Kadınlar Kulübü hakkında: www.eticaretkadinlarkulubu.com

İşlerini e-ticarete taşımak ve bu alanda kendini geliştirmek isteyen kadın girişimcilerin, ihtiyaç duydukları tüm konularda gelişimlerini ücretsiz olarak sağlayacak online platform “E-Ticaret Kadınlar Kulübü”, Ekim 2021 tarihinde açılıyor. E-ticaret ile ilgili ihtiyaç duyulan tüm alanlarda gelişimi hedefleyen platforma üye olacak her kadın girişimci, 2 aylık periyodlar halinde düzenlenecek online kurslara katılabilecek. Platforma üye olmak isteyen tüm kadın girişimcilerin www.eticaretkadinlarkulubu.com web adresinden kayıt yapma ve üye olma imkanı bulunuyor.