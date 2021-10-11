Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 18
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1411.2
ALTIN
505.62
DOLAR
8.9630
STERLİN
12.2278
EURO
10.3728
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Usta Gemici Alacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı...
Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanı Alınıyor
Öğretim Üyesi ve Öğretim...
Milli Eğitim Bakanlığı personel alıyor
Milli Eğitim Bakanlığı personel...
Çim tohumu alınacaktır
Çim tohumu alınacaktır
Akademik personel alınacak
Akademik personel alınacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Uyumsoft ve E-Ticaret Kadınlar Kulübü, 3 yılda 5 bin kadına e-Ticaret eğitimi verecek

Uyumsoft ve E-Ticaret Kadınlar Kulübü, “e-ticarete adım atacak girişimci kadınlar” güçlerini birleştirdi

11 Ekim 2021 Pazartesi 10:46
14 Okunma
Uyumsoft ve E-Ticaret Kadınlar Kulübü, 3 yılda 5 bin kadına e-Ticaret eğitimi verecek

DİNÇER KARACALAR
 

Türkiye’nin inovasyon lideri Uyumsoft ve E-Ticaret Kadınlar Kulübü arasında iş birliği yapıldı. İş birliği kapsamında, işlerini e-ticarete taşımak ve bu alanda kendini geliştirmek isteyen kadın girişimcilerin e-ticaret sektöründe güç kazanmaları hedefleniyor. Güçlerini birleştiren Uyumsoft ve  E-Ticaret Kadınlar Kulübü, 3 yılda 5 bin kadına e-Ticaret eğitimi verilmesi planlanıyor. 

Firmasında %56'lık kadın çalışan oranına sahip olan teknoloji devi Uyumsoft AŞ, hayalleri için ilk adımı atan kadın girişimcileri desteklemeye devam ediyor. Uyumsoft, E-Ticaret Kadınlar Kulübü üyesi olan tüm kadınlara düzenlediği kampanya kapsamında, ön muhasebe yazılımı olan ekoCari programını ilk 6 ay ücretsiz verecek ve her ay 50 adet e-Belge (e-Fatura, e-Arşiv fatura) hediye edecek. Uyumsoft’un kadın girişimcilere sunduğu ticari yazılım çözümleri, işletmelerin iş süreçlerini mekan ve zaman bağımsız olarak uçtan uca temassız ticaret olarak yönetmelerine imkan veriyor.

Aynı zamanda, UyumAkademi tarafından kulüp üyelerine e-Belge (e-Fatura, e-Arşiv vd.) uygulamaları ve ön muhasebe yazılımı hakkında eğitimler verilecek. Uyumsoft’un deneyimli ve alanında uzman ekibi tarafından verilecek bu eğitimlerde, kulüp üyeleri ihtiyaç duyabilecekleri e-Dönüşüm uygulamalarını ve ön muhasebe yazılımını verimli kullanmanın inceliklerini öğrenebilecekler. Ayrıca, eğitimler sırasında merak ettikleri soruları uzmanlara sorabilecekler.

Dijital dönüşüme ayak uyduran, rekabetçi ve e-ticaret alanında daha güçlü kadınların buluşma noktası sloganıyla yola çıkan E-Ticaret Kadınlar Kulübü’nde, eğitimler, online buluşmalar, networking imkanları, sektördeki önemli e-ticaret danışmanlarıyla sohbetler, başarı hikayeleri ve Slack kanalıyla iletişim gibi birçok fırsat, üye olan tüm kadın girişimciler ile buluşacak.

Kadın girişimcilerin birçok konuda gelişimini sağlayacak

E-Ticaret Kadınlar Kulübü’nde; girişimcilik, e-ticarette markalaşma, e-ticaret ekonomisi, e-ticaret altyapılarında dikkat edilmesi gerekenler, e-ticaret yazılımı kurulum ve yönetim süreçleri, e-ticarete ilişkin hukuki düzenlemeler, e-ticarette insan kaynakları süreçleri, pazaryerinde satış yapmak, şirket kuruluş ve vergi uygulamaları, ödeme çözümleri, e-ticarette dijital pazarlama, sadık müşteri yaratma konuları başta olmak üzere, kadın girişimcileri e-ticaret alanında geliştirecek birçok konu öncelikler arasında yer alıyor.

Uyumsoft hakkında: www.uyumsoft.com

Ülkemizin inovasyon lideri Uyumsoft AŞ, 25.’nci yılında 50 binin üzerindeki yerli ve global müşterisinin uçtan uca dijital dönüşümünü sağlıyor. Türkiye’nin dijital dönüşüm lideri Uyumsoft A.Ş.’nin ürün ailesinde; Kurumsal Kaynak Planlama uyumERP (bulut, mobil), Müşteri İlişkileri Yönetimi uyumCRM (bulut, mobil), İnsan Kaynakları Yönetimi uyumHRM (bulut, mobil), e-Belge e-Uyum (e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-SMM, e-Defter, e-İrsaliye ve diğer tüm e-Belgeler) uygulamaları, Ticari Paket Yazılımlar, ekoTicari (Kobi’lerin ERP’si), ekoHR, ekoSMMM (Mali Müşavir Yazılımı), ekoCari (Ön Muhasebe Ticari Paket Programı), Banka Bakiyem, uyumYEDEK, uyumİYS dahil 30’u aşkın yazılım ürünü bulunuyor.

E-Ticaret Kadınlar Kulübü hakkında: www.eticaretkadinlarkulubu.com

İşlerini e-ticarete taşımak ve bu alanda kendini geliştirmek isteyen kadın girişimcilerin, ihtiyaç duydukları tüm konularda gelişimlerini ücretsiz olarak sağlayacak online platform “E-Ticaret Kadınlar Kulübü”, Ekim 2021 tarihinde açılıyor. E-ticaret ile ilgili ihtiyaç duyulan tüm alanlarda gelişimi hedefleyen platforma üye olacak her kadın girişimci, 2 aylık periyodlar halinde düzenlenecek online kurslara katılabilecek. Platforma üye olmak isteyen tüm kadın girişimcilerin www.eticaretkadinlarkulubu.com web adresinden kayıt yapma ve üye olma imkanı bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:
Uyumsoft Ve ETicaret Kadınlar Kulübü3 Yılda 5 Bin Kadına ETicaret Eğitimi Verecek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kişisel bilgiler çalınmış olabilir!
Kişisel bilgiler çalınmış olabilir!
Ebeveynlere ‘siber zorbalık’ uyarısı: Online oyunlara dikkat
Ebeveynlere ‘siber zorbalık’ uyarısı: Online oyunlara dikkat
Alp Er Tunga'nın mezarını sıkıntı çekmeden bulabildim
Alp Er Tunga'nın mezarını sıkıntı çekmeden bulabildim
Sedef hastalığına kalıcı çözüm
Sedef hastalığına kalıcı çözüm
Pandemide sanal laboratuvar tasarladı
Pandemide sanal laboratuvar tasarladı
Yerli iletişim platformu BiP’e ‘Durum’ özelliği geldi
Yerli iletişim platformu BiP’e ‘Durum’ özelliği geldi
Bitdefender ve Uyumsoft güçlerini birleştirdi
Bitdefender ve Uyumsoft güçlerini birleştirdi
"Girişimcilik kültürünün gelişmesi şart"
"Girişimcilik kültürünün gelişmesi şart"
Liseli 5 mucidin Mostra’sı “Yerli Tasarım Ödülü”nü aldı
Liseli 5 mucidin Mostra’sı “Yerli Tasarım Ödülü”nü aldı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma