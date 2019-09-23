Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 20°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
100127
ALTIN
279.706
DOLAR
5.7231
STERLİN
7.1190
EURO
6.2851
Ünlü isimlerin Red Bull Air Race heyecanı
Ünlü isimlerin Red Bull Air...
Taha Akgül: Ülkemizi şampiyonluğa alıştırdık, gümüş madalya buruk geliyor
Taha Akgül: Ülkemizi şampiyonluğa alıştırdık,...
Engelli Şeyhmus'un hayalini Galatasaraylı Selçuk gerçeğe çeviriyor
Engelli Şeyhmus'un hayalini Galatasaraylı Selçuk...
Reçetesiz ilaçta ‘ani kalp durması’ riski
Reçetesiz ilaçta ‘ani kalp durması’...
Eski usul tezgahta ceviz ağacından satranç taşı yapıyor
Eski usul tezgahta ceviz ağacından...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Ünlü isimlerin Red Bull Air Race heyecanı

Dünyanın en büyük havacılık festivallerinden biri olan Teknofest İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde pilot Yağmur Sarıoğlu ve oyuncu Selin Şekerci Red Bull Air Race uçağında co-pilotluk yaptı.

Ünlü isimlerin Red Bull Air Race heyecanı

Dünyanın en büyük havacılık festivallerinden biri olan Teknofest İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde pilot Yağmur Sarıoğlu ve oyuncu Selin Şekerci Red Bull Air Race uçağında co-pilotluk yaptı.

23 Eylül 2019 Pazartesi 11:58
5 Okunma
Ünlü isimlerin Red Bull Air Race heyecanı

İSTANBUL - Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşen etkinlikte Red Bull Air Race pilotu Dario Costa, muhteşem şovların yanı sıra birbirinden ünlü isimleri de uçaklarında ağırladı.

Türkiye’nin başarılı kadın pilotlarından olan Yağmur Sarıoğlu, “Daha önce akrobasi uçaklarıyla uçtuğum için tecrübeli sayılırım ama Red Bull Air Race uçağı ile biraz daha çılgın manevralar yapma fırsatı yakaladım. G kuvvetine karşı dayanıklılık seviyem yüksek olduğu için pilotumuzun da onayı ile manevraların zorluk derecesini biraz daha artırdık. Bu sayede limitlerimi zorlamış oldum ve bambaşka bir deneyim yaşadım” dedi.

İstanbul üzerinde akrobasi yaparak turlayan Red Bull Air Race uçağında yine Dario Costa’nın konuğu olan bir diğer isim ise sevilen oyuncu Selin Şekerci oldu. Uçmak deneyimine artık farklı bir gözle baktığını söyleyen Şekerci, “Çok acayip bir histi. Dario o kadar güven verici ki kendimi o saniye hazırladım. Bir an gözlerimi kapattım ama dayanamayıp gözlerimi tekrar açtım. Havada olmak inanılmaz bir şey, çok güzeldi” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Red Bull Air Raceünlü Isimler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye’nin Espor, Oyun ve Gençlik Festivali Chapter 8 21 Eylül de Ortaköy Feriye de
Türkiye’nin Espor, Oyun ve Gençlik Festivali Chapter 8 21 Eylül de Ortaköy Feriye de
TEKNOFEST'19'un resmi açılışı yapıldı
TEKNOFEST'19'un resmi açılışı yapıldı
Gençler dikkat!
Gençler dikkat!
CEO’nun sesini yapay zekayla taklit ettiler
CEO’nun sesini yapay zekayla taklit ettiler
RTÜK Başkanı Şahin: Lisans ve izin için 600'ün üzerinde başvuru var
RTÜK Başkanı Şahin: Lisans ve izin için 600'ün üzerinde başvuru var
Yapay zekanın sınırları belirlenmeli
Yapay zekanın sınırları belirlenmeli
Egzoz emisyon değerini sıfıra indirdi, destek bekliyor
Egzoz emisyon değerini sıfıra indirdi, destek bekliyor
Apple Siri konuşmalarını dinlediği için özür diledi
Apple Siri konuşmalarını dinlediği için özür diledi
Uzayın derinliklerindeki Anadolu'dan isimlerin sayısı 28 oldu
Uzayın derinliklerindeki Anadolu'dan isimlerin sayısı 28 oldu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans