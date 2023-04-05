Uluslararası ödüllü Timus Networks yatırımcılarla buluştu

İSTANBUL- SASE ve ZTNA teknolojileriyle modern işyerlerinin ağ güvenlik ihtiyaçlarını karşılayan Timus Networks yatırım ekosistemiyle buluştu. Etkinlikte, Timus Networks ekibinin yanı sıra birçok yatırımcı ve fon yöneticisi de yer aldı. Girişimin kurucusu Tuğrul Tekbulut, kurucu ortak ve CTO’su Ahmet Polat, COO Hakan Hintoğlu Timus’un kuruluş hikayesini ve teknolojik altyapısının sektöre getirdiği inovatif yaklaşımı anlattı. Timus’un CSO’su Gökhan Say ise şirketin Amerika’ya açılma stratejisini ve bugüne kadar yapılanları paylaştı. Ayrıca günümüzde şirketlerin siber güvenlikle ilgili yaptığı hatalar ve çıkarılması gereken derslere değinildi.

Yatırım ekosistemiyle bir araya gelmenin kendileri için önemli olduğunu ifade eden Timus Networks Kurucusu Tuğrul Tekbulut, “Günümüzde insanların ve işletmelerin sanal ortamda yaptıkları basit hatalar büyük maddi kayıplara yol açabiliyor. Timus Networks olarak biz de bu kayıpların önlenmesine yönelik çözümler sunuyoruz. SASE ve ZTNA gibi hizmetlerimizle özellikle KOBİ’lerin siber alanda güvenliğini sağlıyoruz. Öte yandan faaliyet gösterdiğimiz alanının halihazırda önem kazandığını ve gelecekte de bu önemin artmaya devam edeceğini biliyoruz. Dolayısıyla düzenli olarak böylesi etkinlikler aracılığıyla yatırım ekosistemimizin temsilcileriyle bir araya gelerek kendimizi anlatmayı amaçlıyoruz.” dedi.

HABER: EMİR YÜCEL