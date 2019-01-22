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Ultimate Ears’ın yeni kablosuz hoparlörü BOOM 3 Türkiye’de!

Ultimate Ears’ın kablosuz hoparlör serisinin geliştirmiş yeni nesil üyesi BOOM 3, geçtiğimiz yaz ayında duyurulmasının ardından Türkiye’de satışa sunuldu.

Ultimate Ears’ın yeni kablosuz hoparlörü BOOM 3 Türkiye’de!

Ultimate Ears’ın kablosuz hoparlör serisinin geliştirmiş yeni nesil üyesi BOOM 3, geçtiğimiz yaz ayında duyurulmasının ardından Türkiye’de satışa sunuldu.

22 Ocak 2019 Salı 13:36
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Ultimate Ears’ın yeni kablosuz hoparlörü BOOM 3 Türkiye’de!

360 ​​derece dengeli ses verebilen yapısı sayesinde, notaların gerçekte olduğu gibi duyulmasını sağlayan hoparlörler, çöl festivallerinden havuz partilerine kadar müzik keyfi sunuyor. BOOM 3 ve MEGABOOM 3’ün geliştirilmiş 45 metreye varan Bluetooth kablosuz kullanım alanı taşınabilirliği artırırken, su üzerinde yüzebilen yeni tasarımı ise ürünün deniz ve havuz gibi ortamlarda kullanılmasına imkân tanıyor.

Hoparlörler, üst kısımda yer alan yeni özel tuşuyla rahat ve hızlı kontrol sunuyor. BOOM 3, su geçirmez ve darbelere karşı korumalı olmalarının yanı sıra yeni IP67 sertifikası sayesinde toza karşı da dayanıklılık sağlayarak çalışabiliyor.

Ürünün üst kısmında yer alan yeni özel tuşu, telefonu sürekli taşımaya gerek bırakmadan şarkıları doğrudan hoparlörler üzerinden başlatmaya, duraklatmaya ve değiştirmeye olanak sağlıyor. Kablosuz şarj için, ayrıca satılan Ultimate Ears POWER UP şarj yuvasıyla uyumlu olan BOOM 3, yeniden konumlandırılan USB portu sayesinde dik olarak şarj edilebiliyor. 

Kullanıcılar, Ultimate Ears iOS mobil uygulamasını, yeniden tasarlanan BOOM 3 & MEGABOOM 3 ile eşleştirdiklerinde, Apple Music'in 45 milyondan fazla şarkısına ve tüm favori çalma listelerine tek dokunuşla erişebiliyor. Ayrıca müzik hayranları, Android'deki Deezer Premium'daki oynatma listelerine erişmek için hoparlörün üst tarafındaki özel tuşu kullanabiliyor. BOOM 3, 150 adede kadar hoparlörü aynı anda bağlamaya olanak sağlayan PartyUp uygulaması, yeni özel ekolayzerı, uzaktan açma-kapama kontrolleri ve yeni tasarlanmış ara yüzüyle birlikte kullanıcıların karşısına çıkıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ultimate EarsKablosuz Hoparlör
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