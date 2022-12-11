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ULAQ SİDA, denizaltı savunma harbi icra edecek

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin ilk muharip insansız deniz aracı ULAQ SİDA ile ilgili, "ULAQ SİDA'ya yeni kabiliyetler kazandırıp tam otonom hale getiriyor, denizaltı savunma harbi icra edecek şekilde geliştiriyoruz" dedi.

11 Aralık 2022 Pazar 17:47
ULAQ SİDA, denizaltı savunma harbi icra edecek

ANKARA (DHA)

Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan (SSB) yapılan açıklamaya göre; SSB'nin başlattığı, Ares-Meteksan ortak girişimince yürütülen ULAQ SİDA Projesi'ne ilişkin çalışmalar sürüyor. İstihbarat, keşif ve gözetleme, su üstü harbi ve denizaltı savunma harbi görevlerinin insansız icra edilebilmesi amacıyla geliştirilen ULAQ SİDA; hafif, dayanıklı ve onaylı kompozit gövdesi, aktif/pasif stabilizasyon sistemleri, EO/IR geniş açılı seyir kamerası, uydu haberleşme yeteneği, hassas manevra yeteneği ve tam otonomi özellikleri ile ön plana çıkıyor. 

TESLİMAT 2023'TE TAMAMLANACAK

ULAQ SİDA Projesi ile mevcut ULAQ aracının, farklı deniz durumlarında kısıntısız seyir yapabilmesi amacıyla botun boyu uzatıldı. Tam otonomi görevi icra edebilmesi için sensör sayısı artırıldı. Yer kontrol istasyonu hem limandan hem de gemiden kullanılabilecek şekilde portatif çanta olarak tasarlandı. Bot üzerinde yer alan stabilizasyon sistem sayısı ve faydalı yük taşıma kapasitesi artırıldı. Proje kapsamındaki teslimatın 2023 yılı içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

'HEDEFİMİZ YÜZE 90 YERLİLİK'

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, proje ile ilgili Twtitter hesabından yaptığı açıklamada, "ULAQ SİDA'ya yeni kabiliyetler kazandırıp tam otonom hale getiriyor, denizaltı savunma harbi icra edecek şekilde geliştiriyoruz. Hedefimiz yerli motor, 12,7 milimetre UKSS, torpido, LUMTAS füzesi, komuta kontrol yazılımı, haberleşme sistemi, kamera ve sonar sistemiyle yüzde 90 yerlilik" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ULAQ SİDADenizaltı Savunma Harbi
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