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ULAK 4,5G baz istasyonu, entegre edildiği Anka İHA ile bir ilke imza attı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, "Yerli ve milli ULAK 4,5G baz istasyonunu Anka İHA'ya pod içerisinde entegre eden proje kapsamında ilk test uçuşu ve açık ağda sesli ve görüntülü ilk haberleşme gerçekleştirildi." ifadesini kullandı.

26 Mart 2023 Pazar 17:54
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ULAK 4,5G baz istasyonu, entegre edildiği Anka İHA ile bir ilke imza attı

Ankara (AA)

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yerli ve milli ULAK 4,5G baz istasyonunu, Anka insansız hava aracına (İHA) entegre eden proje kapsamında, ilk test uçuşu ile sesli ve görüntülü ilk haberleşmenin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yürütülen projede gelinen aşamaya ilişkin bilgi verdi. İsmail Demir, "Yerli ve milli ULAK 4,5G baz istasyonunu Anka İHA'ya pod içerisinde entegre eden proje kapsamında ilk test uçuşu ve açık ağda sesli ve görüntülü ilk haberleşme gerçekleştirildi. Tebrikler." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
ULAK45G Baz IstasyonuAnka İHA
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