Türkiye’nin özel yetenekli gençleri Zekathon’da yarışacak

İSTANBUL - Turkcell Zeka Gücü Projesi kapsamında gerçekleşen Zekathon turnuvasında öğrenciler, bu yıl sürdürülebilirlik ve çevre temalı projeleriyle yarışacak. 24 Ekim’e kadar başvurulara açık olacak Turkcell Zekathon’un kazananları, 4 Ocak 2023’te düzenlenecek törenle ödüllerini alacak.





Turkcell’in Türkiye’nin özel yetenekli öğrencilerini teknoloji ile tanıştırmak ve onların yeteneklerini erken yaşta keşfedip geliştirmelerine katkıda bulunmak hedefiyle gerçekleştirdiği Zekathon’a başvurular başladı. Turkcell Zeka Gücü Projesi kapsamında düzenlenen ve Bilim Sanat Merkezleri’nde (BİLSEM) okuyan öğrencilerin katılımıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile hazırlanan bir etkinlik olan Zekathon’da öğrenciler, yarışma boyunca online eğitimler alırken, mentorlarıyla haftalık toplantılara katılacak ve projelerini geliştirecek. Gençler, yarışma kapsamında aldıkları eğitimlerin ardından geliştirdikleri sürdürülebilirlik ve çevre temalı projeleriyle yarışacak.





ZEKA GÜCÜ SINIFLARINDA 70 BİNDEN FAZLA ÖĞRENCİYE EĞİTİM VERİLDİ





Turkcell Zeka Gücü kapsamında kurulan Teknoloji Laboratuvarları’nda öğrencilere sunulan olanaklar arasında dizüstü bilgisayarlar, 3B yazıcı, akıllı tahta, elektronik ve robotik kodlama setleri ve alet takımları bulunuyor. Çocuklar yapay zeka, kodlama, uzay bilimleri, robotik, akıllı ev ve bulut teknolojilerine yönelik eğitimler alıyor, projeler geliştiriyor. Bugüne kadar toplam 45 ilde 80 Turkcell Zeka Gücü sınıfı kuruldu, 70 binden fazla öğrenciye eğitim verildi. 2022 yılında ise beş yeni sınıf eklendi. Zeka Gücü öğrencileri, bugüne kadar katıldıkları ulusal ve uluslararası yarışmalarda 400’ü aşkın ödül kazandı. Zeka Gücü eğitim portalında ise bugüne dek beş milyon sayfadan fazla eğitim içeriği görüntülendi. Eğitim portalında Türkiye’deki tüm öğrencilerin ücretsiz faydalanabileceği Arduino, Robotik, Uzay Bilimleri, Mobil Oyun Geliştirme, Yapay Zekâ, Akıllı Ev, Derin Öğrenme, Dijital Vatandaşlık gibi eğitim içerikleri yer alıyor.