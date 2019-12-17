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Türkiye'nin yıldızı 'Anadolu', ötegezegeni 'Göktürk' oldu

Uluslararası Astronomi Birliği'nin (IAU) 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında dünya genelinde başlatılan kampanyada Türkiye'ye verilen 'WASP-52' kodlu yıldıza 'Anadolu', yörüngesindeki gezegene ise 'Göktürk' ismi verildi.

Türkiye'nin yıldızı 'Anadolu', ötegezegeni 'Göktürk' oldu

Uluslararası Astronomi Birliği'nin (IAU) 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında dünya genelinde başlatılan kampanyada Türkiye'ye verilen 'WASP-52' kodlu yıldıza 'Anadolu', yörüngesindeki gezegene ise 'Göktürk' ismi verildi.

17 Aralık 2019 Salı 12:43
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Türkiye'nin yıldızı 'Anadolu', ötegezegeni 'Göktürk' oldu

KAYSERİ - Uluslararası Astronomi Birliği'nin kuruluşunun 100'üncü yılı kapsamında, 'Aynı gökyüzü altında 100 yıl' temasıyla, 70 ülkeye 70 adet yıldız ve gezegen isim verilmesi önerisinde bunuldu. Bu kapsamda Türk Astronomi Derneği de 'Türkiye ötegezegenine isim veriyor' kampanyası başlatarak Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullar ve üniversitelerden yıldız ve gezegen için isim talep etti. 25 Ekim'de sona eren kampanyada, 7 kişilik jüri 400'den fazla gelen ismi dikkate alarak, yıldız ve ötegezegen için 6 öneriyi belirledi. Jüri seçtikleri isimleri Uluslararası Astronomi Birliği'ne gönderdi. Uluslararası Astronomi Birliği, 6 öneriyi görüşerek isim için kararını verdi. Buna göre, Türkiye'ye verilen 'WASP-52' kodlu yıldıza 'Anadolu', yörüngesindeki gezegene ise 'Göktürk' ismi verildi.



'110 ÜLKEDE 780 BİN KİŞİ YILDIZ VE ÖTEGEZEGENE İSİM VERDİ'

Türk Astronomi Derneği Başkanı İbrahim Küçük, kampanya sonuçlarının bugün Fransa Paris Gözlemevi'nden yapılan basın toplantısı ile tüm dünyaya duyurulduğunu belirterek, "Türkiye'ye verilen 'WASP-52' kodlu yıldıza ve yörüngesindeki gezegene isim verildi. En çok oyu alan 'Anadolu' ve 'Göktürk' isimleri sırasıyla yıldız ve gezegen için belirlenmiş oldu. Bizim yıldızımız 'Anadolu' ismini, ötegezegenimiz de 'Göktürk' ismini taşıyacaktır. Bunun gerçekten anlamlı ve bize yakışan bir isimlendirme olduğunu düşünüyorum. Çoğunluğun oyları bu şekildedir. 'Anadolu' ve 'Göktürk' isimleri uzayda parıldayacaktır. Ben 'Anadolu' ve 'Göktürk' isimlerinin tüm ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Yeni bilimsel çalışmalara inşallah vesile olur" dedi.

'ANADOLU' VE 'GÖKTÜRK' İÇİN ÖNERİDE BULUNANLAR

Küçük, 'Anadolu' ve 'Göktürk' ismini öneren kurumları da paylaşarak, "'Anadolu' ismi için İzmir Aziz Erol Güzelcan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İstanbul VKV Koç Lisesi, İstanbul Selimpaşa İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ankara Efes Meslek Lisesi öneride bulundu. 'Göktürk' ismi için öneride bulunan okullar ise Nevşehir Yavuz Sultan Selim Han Ortaokulu, Tekirdağ Fatih Anadolu Lisesi, Muğla Bilim ve Sanat Merkezi, Ankara Ahiler Ortaokulu, Bursa Şehit Piyade Er Rahim Keskin Ortaokulu'dur" diye konuştu. 

DHA

Son Güncelleme: 17.12.2019 04:48
Anahtar Kelimeler:
BilimTürkiyeGöktürkötegezegenAnadoluUluslararası Astronomi Birliği
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