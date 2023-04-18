Türkiye'den Dünyaya ‘TERZİ USULÜ’ Yazılım

İSTANBUL- 2023 yılında 665 milyar dolara ulaşması öngörülen dünya yazılım sektörü Türk şirketleri için önemli fırsatlar barındırıyor. Türk yazılımcılar tarafından geliştirilen yerli yazılımlar dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. Girişimci Bekir İçli tarafından 2019 yılında yüzde 100 yerli sermaye ile kurulan teknoloji şirketi Bosphorus Industrial Software Solutions (BISS) de çoğunluğu yazılım mühendislerinden oluşan 35 kişilik uzman kadrosuyla Türkiye’de endüstriyel IOT yazılımları geliştirip yurtdışına ihraç ediyor. Bugüne kadar Amerika, Almanya ve Hollanda’ya 9 milyon dolardan fazla endüstriyel IoT yazılımı ihraç eden firma, 2023 yılında 5 milyon dolar daha ihracat yapmayı hedefliyor.

HABER: EMİR YÜCEL